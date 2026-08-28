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Unger Anna tasnádi katalin nemzeti vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatal országgyűlés Magyar Péter

Unger Annát megszavazták Magyar Péterék a vagyonrekvirálási hivatal elnökének

2026. augusztus 28. 12:45

Döntött a tiszás többség.

2026. augusztus 28. 12:45
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Az Országgyűlés tiszás többsége megválasztotta Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (magyarán: politikai vagyonrekvirálási intézmény) elnökévé.

A képviselők 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett támogatták a jelöltet.

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A parlament ezzel egy időben a hivatal nyomozati elnökhelyetteséről is döntött. Tasnádi Katalint 139 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett választották meg a tisztségre.

Magyar Péter tiszás miniszterelnök gratulált a vagyonvisszaszerzési hivatal új vezetőinek

Magyar Péter miniszterelnök, majd Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője is gratulált Unger Anna Rózának és Tasnádi Katalinnak.

A szavazáson a fideszes és KDNP-s képviselők többsége nem volt jelen a teremben. A Mi Hazánk képviselőinek egy része szintén távol maradt, a párt részéről azonban Apáti István gratulált a megválasztott intézményvezetőknek.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 128 komment

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szkiper
2026. augusztus 28. 15:55
Van itt még egy feladat....mivel a kólásdobozok között sok a Hegedűs meg a Geréb....őket is muszáj valakivel sakkban tartani, az esetleges renitenskedőket elszámoltatni....mint tette ezt anno Péter Gábor.
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fintaj-2
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2026. augusztus 28. 15:51 Szerkesztve
Egyik Tiszás megkérdezi MagyarPétert. Nem lehetne visszamenni az elkobzásban 1990-ig? Dehogy, hogy képzeled, akkor apáink rablott és öröklött vagyonunktól kellene megválnunk!
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1
0
trd127
2026. augusztus 28. 15:47
"Kezdődnek a koncepciós perek és vagyon lefoglalások. Utoljára Rákosi alatt volt." Az már túl régen volt. Ideje megismételni. Hajrá, Tisza!
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0
1
Canadian
2026. augusztus 28. 15:45
Kezdődnek a koncepciós perek és vagyon lefoglalások. Utoljára Rákosi alatt volt. Magyar emberek, mit tettetek az országotokkal? Volt egy nagyon jó kormányotok, de bedőltetek a gyűlöletkeltő propagandának. Nagy árat fogtok ezért fizetni.
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