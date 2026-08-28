Unger Annát megszavazták Magyar Péterék a vagyonrekvirálási hivatal elnökének

Magyar Péter tiszás miniszterelnök gratulált a vagyonvisszaszerzési hivatal új vezetőinek

Magyar Péter miniszterelnök, majd Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője is gratulált Unger Anna Rózának és Tasnádi Katalinnak.

A szavazáson a fideszes és KDNP-s képviselők többsége nem volt jelen a teremben. A Mi Hazánk képviselőinek egy része szintén távol maradt, a párt részéről azonban Apáti István gratulált a megválasztott intézményvezetőknek.