Unger Annát megszavazták Magyar Péterék a vagyonrekvirálási hivatal elnökének

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Döntött a tiszás többség.
Az Országgyűlés tiszás többsége megválasztotta Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (magyarán: politikai vagyonrekvirálási intézmény) elnökévé.
A képviselők 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett támogatták a jelöltet.
A parlament ezzel egy időben a hivatal nyomozati elnökhelyetteséről is döntött. Tasnádi Katalint 139 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett választották meg a tisztségre.
Magyar Péter miniszterelnök, majd Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője is gratulált Unger Anna Rózának és Tasnádi Katalinnak.
A szavazáson a fideszes és KDNP-s képviselők többsége nem volt jelen a teremben. A Mi Hazánk képviselőinek egy része szintén távol maradt, a párt részéről azonban Apáti István gratulált a megválasztott intézményvezetőknek.
Nyitókép forrása: Facebook