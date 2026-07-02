Közvetve minden érzelmileg kapós mozzanat – legyen akár a futballé, akár a politikáé – ugyanazt a logikát szolgálja: a folyamatok megértéséhez szükséges, „ingerszegény” információk nemhogy figyelemig, de sokszor még észlelésig sem jutnak el. A kör itt be is zárul. Mert mitől olyan Magyar Péter, mint Cristiano Ronaldo? Nem a személyiségüktől vagy a szándékaiktól. Hanem attól, hogy a modern figyelemipari gépezetben mindketten egyszerre aktorok és funkcionális eszközök: olyan gyújtópontok, amelyek mágnesként vonzzák az emberi tekintetet. A rendszernek nem az a fontos, hogy mit mondanak vagy tesznek, hanem hogy rájuk nézzen mindenki. Miközben ezek az alakok lekötik a teljes társadalmi figyelmet és elviszik a show-t, a háttérben – az elmosott, életlen zónában – a valódi, rendszerszintű folyamatok zavartalanul zajlanak.

Amíg a közönség a főszereplők legújabb mozdulatait elemzi és megosztja, addig a vakfoltban a nehézipar tovább füstöl, a lobbisták és multicégek csendben alakítják a mezőgazdaság jövőjét, a bürokrácia pedig apró, láthatatlan döntésekre darabolja a kultúrát. Éppen ezért a főszereplőknek – így Cristiano Ronaldónak vagy Magyar Péternek is – alapvető felelősségük van abban, hogy ne asszisztáljanak ehhez a globális elmosáshoz, hanem a közvetlen imázs- és politikai érdekeikkel dacolva is láthatóvá tegyék a háttérben meghúzódó rendszerszintű folyamatokat és mechanizmusokat. Naivitás? Az.”

Nyitókép: Fayez NURELDINE / AFP

