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cristiano ronaldo cisco Magyar Péter

Mitől olyan Magyar Péter, mint Cristiano Ronaldo? – avagy élet a szándékolt elbutítás korában

2026. július 02. 10:30

A rendszernek nem az a fontos, hogy mit mondanak vagy tesznek, hanem hogy rájuk nézzen mindenki.

2026. július 02. 10:30
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Boros Tamás
Boros Tamás
Index

„Lájkvadász videók, személyes drámák és felszíni konfliktusok töltik meg a teret, így a befogadó fokozatosan elveszíti a képességét a lényeg és a zaj szétválasztására, elfárad, és végül önként mond le a háttér megértéséről.

Ahhoz azonban, hogy értsük, ez miért működik ilyen hatékonyan, vissza kell menni a stadionokba – és onnan a nappalikba, a másodlagos képernyő csapdájához. A Nielsen Sports digitális fogyasztáskutatásai szerint a 18–40 éves szurkolók több mint 80 százaléka meccs közben folyamatosan a telefonját használja, a Cisco mérései szerint pedig a gól pillanatában a stadionok hálózati terhelése több mint négyszeresére ugrik: nemcsak nézik az eseményt, hanem azonnal rögzítik is, hogy továbbküldhető tartalommá alakítsák. Meccsre járni nem csak öröm, hanem egy társadalmi státusz demonstrálása is. Immár a meccs egésze a blőrözött tartalom.

A hasonlóság Cristiano Ronaldo és Magyar Péter között

Közvetve minden érzelmileg kapós mozzanat – legyen akár a futballé, akár a politikáé – ugyanazt a logikát szolgálja: a folyamatok megértéséhez szükséges, „ingerszegény” információk nemhogy figyelemig, de sokszor még észlelésig sem jutnak el. A kör itt be is zárul. Mert mitől olyan Magyar Péter, mint Cristiano Ronaldo? Nem a személyiségüktől vagy a szándékaiktól. Hanem attól, hogy a modern figyelemipari gépezetben mindketten egyszerre aktorok és funkcionális eszközök: olyan gyújtópontok, amelyek mágnesként vonzzák az emberi tekintetet. A rendszernek nem az a fontos, hogy mit mondanak vagy tesznek, hanem hogy rájuk nézzen mindenki. Miközben ezek az alakok lekötik a teljes társadalmi figyelmet és elviszik a show-t, a háttérben – az elmosott, életlen zónában – a valódi, rendszerszintű folyamatok zavartalanul zajlanak. 

Amíg a közönség a főszereplők legújabb mozdulatait elemzi és megosztja, addig a vakfoltban a nehézipar tovább füstöl, a lobbisták és multicégek csendben alakítják a mezőgazdaság jövőjét, a bürokrácia pedig apró, láthatatlan döntésekre darabolja a kultúrát. Éppen ezért a főszereplőknek – így Cristiano Ronaldónak vagy Magyar Péternek is – alapvető felelősségük van abban, hogy ne asszisztáljanak ehhez a globális elmosáshoz, hanem a közvetlen imázs- és politikai érdekeikkel dacolva is láthatóvá tegyék a háttérben meghúzódó rendszerszintű folyamatokat és mechanizmusokat. Naivitás? Az.”

Nyitókép: Fayez NURELDINE / AFP
 

 

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
UpSalute
2026. július 02. 13:18
Nm olyan, mint Ronaldo!! Bármilyen pojáca is tud lenni CR egy kiváló focista. VV Messiás csak egy sima nárcisztikus senki, ahogy tele van az instagram meg a tiktok ilyenekkel. Csak 1 a sok millióból.
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Kemenesfalvi
2026. július 02. 13:11
Hm, a cikkből kiderült, hogy nem vagyok ember. Sem C.R, sem m.p. nem vonzza mágnesként a tekintetem.
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madre79
2026. július 02. 13:04
Hülye hasonlat! Ronaldo a mélyszegénységből került a No1 szintre. Nagyon sok szabály köti őt, amit meg is tart. Hamarosan visszavonul, ő egy ikon. Magyar Péter semmiféle szabályt és törvényt nem tart be, nemhogy ikon nem lesz, de azt is tagadni fogják, hogy ismerték őt!
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zsanett-kúnrum
2026. július 02. 12:51
mint krisztináldó fanatikusa kikérem magamnak ezt a hasonlítást, ez így nagyon felszínes, legyen akkor már inkább a kardigányos nagyfenekűek klánja egyenlőségjellel és a selyemmajommal
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