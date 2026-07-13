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kecskemét mercedes polgármester Magyar Péter

Magyar Péter száműzte Kecskemét polgármesterét a Mercedes-gyár átadásáról

2026. július 13. 14:28

A fideszes városvezető szerint a miniszterelnök kifejezetten kérte, hogy ne legyen jelen az eseményen.

2026. július 13. 14:28
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„Tiszteletben tartottam Magyar Péter miniszterelnök úr azon kérését, hogy a Mercedes üzem új gyáregységeinek mai átadóján sem én, sem városházi munkatársaim ne vegyünk részt. Így a személyes találkozásra nem nyílt lehetőség. Ettől függetlenül én továbbra is nyitott vagyok a párbeszédre, a közös munkára Kecskemét érdekében” írta Facebook-oldalán Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere.

A Mandiner beszámolt róla, hogy hétfő délelőtt új részleget avattak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme.

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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 85 komment

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Sorrend:
tikkadt-szocske
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2026. július 13. 16:00 Szerkesztve
Én a polgármesterasszony helyében, csak megérdeklődtem volna a dolog miértjét, mondjuk eképpen: - Te tevefejű beteg majom,te, hát neked aztán tényleg semmi közöd az egészhez, árulja már el az a halszagú pofád, én miért ne vehetnék részt egy olyan megnyitón, amit az én pártom harcolt ki a közjó érdekében, te istenverte veszett patkány?
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1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. július 13. 15:54
MIKÖZBEN EZ AZ ELMEBETEG ÁLLAT FOLYAMATOSAN ALÁZ BENNETEKET - ZUGÜGYVÉDEZ TOLVAJOZ- MAFFIÓZÓZIK MOCSKOS ROHADT HAZAÁRULÓNAK HÍV BENNETEKET TI BASZD MEG MINISZTERELNÖK "URAZZÁTOK" KÖNYÖRGÖM LEGYEN ELÉG A MINISZTERELNÖK MEGSZÓLÍTÁS, MERT LEHÁNYLAK BENNETEKET
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3
0
fogas paduc
2026. július 13. 15:51
Valami zavar lehet az éterben. A mai napon nem tudhattuk meg, hogy M.P. melyik kezével törölte ki a hátsóját. Ha valakit érdekel, én papírral szoktam.
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0
0
Hotten Totta
2026. július 13. 15:51
Meghunyászkodik a polgármester? Miért is?
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1
0
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