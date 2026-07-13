Magyar Péter száműzte Kecskemét polgármesterét a Mercedes-gyár átadásáról

„Tiszteletben tartottam Magyar Péter miniszterelnök úr azon kérését, hogy a Mercedes üzem új gyáregységeinek mai átadóján sem én, sem városházi munkatársaim ne vegyünk részt. Így a személyes találkozásra nem nyílt lehetőség. Ettől függetlenül én továbbra is nyitott vagyok a párbeszédre, a közös munkára Kecskemét érdekében” – írta Facebook-oldalán Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere.

A Mandiner beszámolt róla, hogy hétfő délelőtt új részleget avattak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme.