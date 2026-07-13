Átadták Európa legnagyobb Mercedes-üzemét Kecskeméten

Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Kecskeméten.

A kormányfő az interneten élő bejelentkezésekor a gyárépület mellett állva arról beszélt, hogy a hétfői átadást követően az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C osztály elektromos változatát. Kiemelte: