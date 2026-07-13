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Átadták Európa legnagyobb Mercedes-üzemét Kecskeméten

2026. július 13. 10:35

Magyar Péter a gyárépület mellett állva arról beszélt, hogy a hétfői átadást követően az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C osztály elektromos változatát. „Köszönjük, Szijjártó Péter!” – reagált a hírre a Fidesz.

2026. július 13. 10:35
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Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Kecskeméten.

A kormányfő az interneten élő bejelentkezésekor a gyárépület mellett állva arról beszélt, hogy a hétfői átadást követően az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C osztály elektromos változatát. Kiemelte:

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jelenleg több mint 100 ezer autót gyártanak évente, s ötezer munkavállalót foglalkoztatnak a kecskeméti gyárban,

a cél pedig az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósoroktól, továbbá hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak. A bejelentkezést követően Magyar Péter egy elektromos meghajtású Mercedes volánja mögé ült és Ola Källenius-szal, a Mercedes-Benz globális vezérigazgatójával a megnyitó helyszínére hajtott.

Reagált a Fidesz: „Köszönjük, Szijjártó Péter!”

„Ma átadásra kerül a világ második legnagyobb Mercedes-gyára, amely Magyarország legnagyobb autógyára lesz” – reagált a hírre a Fidesz.

Köszönjük, Szijjártó Péter”

– írta a párt, emlékeztetve arra, hogy a beruházásról még Szijjártó Péter tárgyalt.

(MTI/Mandiner)

Nyitóképünk illusztráció, forrása: dpa Picture-Alliance via AFP

 

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Összesen 44 komment

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Sorrend:
fogas paduc
2026. július 13. 12:27
" Egy újabb összeszerelő üzem, és még akkumulátor is kell bele." - csak a tiszások ezt meg ne tudják.
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1
0
Ekrü123
2026. július 13. 12:26
Köszönjük szépen Szijjártó külügyminiszter úrnak és Orbán Viktor miniszterelnök úrnak!❤️❤️❤️ Ui: Jól láttam , hogy Mr “ én skodával járok” egy mercédessel gördült a gyár elé? Megy a luxizás ezerrel… luxushotel napi 1 milláért, most meg luxusmerci….☝️😏
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3
0
Takagi
2026. július 13. 12:22
Köszönjük Viktornak, és Péternek, hogy megint munkalehetőséget biztosítanak több emberenek.
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6
0
Halder_1899
2026. július 13. 12:20
Fidesz által végigvitt program, pl az autóipar növelése, az "összeszerelő üzemek" végig-végig támadva volt az ellenzék által, pl ez a beruházás is konkrétan. Most tényleg meg lehet tenni, elmenni pont oda az átadásra és dicsekedni vele, azzal amit ápr 12ig támadtunk ? és a Fidesz kommunikáció nem tud hatásosabban belépni itt sem ?
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4
0
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