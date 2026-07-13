Átadták Európa legnagyobb Mercedes-üzemét Kecskeméten

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Magyar Péter a gyárépület mellett állva arról beszélt, hogy a hétfői átadást követően az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C osztály elektromos változatát. „Köszönjük, Szijjártó Péter!” – reagált a hírre a Fidesz.
Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Kecskeméten.
A kormányfő az interneten élő bejelentkezésekor a gyárépület mellett állva arról beszélt, hogy a hétfői átadást követően az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C osztály elektromos változatát. Kiemelte:
jelenleg több mint 100 ezer autót gyártanak évente, s ötezer munkavállalót foglalkoztatnak a kecskeméti gyárban,
a cél pedig az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósoroktól, továbbá hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak. A bejelentkezést követően Magyar Péter egy elektromos meghajtású Mercedes volánja mögé ült és Ola Källenius-szal, a Mercedes-Benz globális vezérigazgatójával a megnyitó helyszínére hajtott.
„Ma átadásra kerül a világ második legnagyobb Mercedes-gyára, amely Magyarország legnagyobb autógyára lesz” – reagált a hírre a Fidesz.
Köszönjük, Szijjártó Péter”
– írta a párt, emlékeztetve arra, hogy a beruházásról még Szijjártó Péter tárgyalt.
(MTI/Mandiner)
Nyitóképünk illusztráció, forrása: dpa Picture-Alliance via AFP