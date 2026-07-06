Kiskaput találtak a Tisza-kormány cikluskorlát-javaslatában

Ha a Fidesz kormányzása egy tatárjárás volt, akkor Magyar Péter miért nem a gazdasággal foglalkozik?
Három hónappal a választások után egyre több a kínzó kérdés.
Jámbor András korábbi országgyűlési képviselő, jelenlegi józsefvárosi polgármesteri tanácsadó közösségi oldalán írt 17. alkotmánymódosításról. Álláspontja szerint a parlamenti mandátumok 12 éves korlátozására vonatkozó szabály jelenlegi formájában nem egyértelmű.
A korábbi országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy nem alkotmányjogász, ugyanakkor konzultált egy választójoggal foglalkozó jogásszal, aki szerinte szintén bizonytalannak nevezte a javaslat egyes rendelkezéseinek értelmezését – szúrta ki az Index.hu.
Jámbor András felidézte, hogy a Tisza Párt eredeti, 12 éves parlamenti cikluskorlátozásról szóló javaslata egy új rendelkezéssel egészült ki. Eszerint országgyűlési képviselővé nem választható az, aki már összesen legalább 12 évig volt országgyűlési képviselő, illetve az sem, akit legalább három országgyűlési választáson képviselővé választottak. A volt baloldali honatya szerint a módosítás célja egyértelműen az lehetett, hogy megakadályozza az esetleges visszaéléseket, például azt, hogy valaki közvetlenül a 12 éves határ előtt lemondjon mandátumáról, majd újra induljon a választáson.
Ugyanakkor úgy véli, a normaszöveg nem rendezi egyértelműen a ciklus közben megszerzett mandátumok helyzetét. Mint írta,
a választási törvény nem mondja ki egyértelműen, hogy egy listás pótlással megszerzett mandátum jogi értelemben azonosnak tekinthető-e a közvetlen választáson szerzett mandátummal.
Jámbor szerint valószínűsíthető, hogy a jogalkotói szándék ezeknek az eseteknek a kizárására is irányult, ugyanakkor a jelenlegi szöveg ezt nem teszi egyértelművé. Álláspontja szerint a kérdésben végső soron vagy a jogalkotónak kell pontosítania a szabályozást, vagy – amennyiben vita merül fel – az Alkotmánybíróság mondhatja ki a rendelkezés helyes értelmezését.
Jámbor András szerint a bizonytalanság nemcsak Hadházy Ákost érintheti, aki korábban Schiffer András mandátumát vette át. Példaként említette Hollik Istvánt, aki kétszer is ciklus közben szerzett parlamenti mandátumot, valamint Szél Bernadettet is, aki a 2010–2014-es ciklusban Kaufer Virág helyére került be az Országgyűlésbe.
A képviselő szerint azok helyzete is kérdéseket vethet fel, akiket ugyan több alkalommal megválasztottak, de mandátumukat végül nem vették fel.
Példaként Karácsony Gergelyt említette, akit három országgyűlési választáson is képviselővé választottak. 2010 és 2014 között országgyűlési képviselő volt, azonban a 2018-as és a 2022-es választást követően – összeférhetetlenség miatt – nem vette fel listás mandátumát.
Jámbor szerint a jogalkotói szándék alapján valószínűleg nem rá vonatkozna a korlátozás, ugyanakkor úgy véli, hogy a normaszöveg egy tágabb értelmezés mellett ezt sem zárja ki egyértelműen.
A politikus végül úgy fogalmazott: a parlamenti cikluskorlátozás célját önmagában támogathatónak tartja, mert szerinte alkalmas lehet a hatalomkoncentráció és a politikai rendszer bebetonozódásának mérséklésére. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezt a szabályt inkább egy átfogó alkotmányozási folyamat részeként tartaná megfelelőnek, egy új közjogi rendszerbe illesztve.
Nyitókép forrása: Facebook