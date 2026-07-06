Kiskaput találtak a Tisza-kormány cikluskorlát-javaslatában

A korábbi országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy nem alkotmányjogász, ugyanakkor konzultált egy választójoggal foglalkozó jogásszal, aki szerinte szintén bizonytalannak nevezte a javaslat egyes rendelkezéseinek értelmezését – szúrta ki az Index.hu.

Kiskapukat lát a szabályozásban

Jámbor András felidézte, hogy a Tisza Párt eredeti, 12 éves parlamenti cikluskorlátozásról szóló javaslata egy új rendelkezéssel egészült ki. Eszerint országgyűlési képviselővé nem választható az, aki már összesen legalább 12 évig volt országgyűlési képviselő, illetve az sem, akit legalább három országgyűlési választáson képviselővé választottak. A volt baloldali honatya szerint a módosítás célja egyértelműen az lehetett, hogy megakadályozza az esetleges visszaéléseket, például azt, hogy valaki közvetlenül a 12 éves határ előtt lemondjon mandátumáról, majd újra induljon a választáson.