Kinevezték a közmédia ideiglenes vezetőjét

Horváth Andrást jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság - a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) - átmeneti vezetésére csütörtöki döntésével az Országgyűlés művelődési bizottsága.

A 11 tagú testület tanácskozásán 7 képviselő támogatta a Tisza Párt személyi javaslatát, 4 voksolt ellene. Az ülésen Szentkirályi Alexandra (Fidesz) bizottsági elnök jelezte: a Fidesz és a KDNP nem tett személyi javaslatot, a Mi Hazánk Mozgalom Virághalmy Saroltát jelölte a tisztségre.,