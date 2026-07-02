Kinevezték a közmédia ideiglenes vezetőjét

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth Andrást jelölte ki az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató átmeneti vezérigazgatójának.
Horváth Andrást jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság - a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) - átmeneti vezetésére csütörtöki döntésével az Országgyűlés művelődési bizottsága.
A 11 tagú testület tanácskozásán 7 képviselő támogatta a Tisza Párt személyi javaslatát, 4 voksolt ellene. Az ülésen Szentkirályi Alexandra (Fidesz) bizottsági elnök jelezte: a Fidesz és a KDNP nem tett személyi javaslatot, a Mi Hazánk Mozgalom Virághalmy Saroltát jelölte a tisztségre.,
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. A politikus szerint az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után, nyílt pályázat útján választja ki a szakma.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd