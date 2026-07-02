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tisza párt szentkirályi alexandra fidesz

Kinevezték a közmédia ideiglenes vezetőjét

2026. július 02. 11:47

Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth Andrást jelölte ki az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató átmeneti vezérigazgatójának.

2026. július 02. 11:47
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Horváth Andrást jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság - a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) - átmeneti vezetésére csütörtöki döntésével az Országgyűlés művelődési bizottsága.

A 11 tagú testület tanácskozásán 7 képviselő támogatta a Tisza Párt személyi javaslatát, 4 voksolt ellene. Az ülésen Szentkirályi Alexandra (Fidesz) bizottsági elnök jelezte: a Fidesz és a KDNP nem tett személyi javaslatot, a Mi Hazánk Mozgalom Virághalmy Saroltát jelölte a tisztségre.,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. A politikus szerint az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után, nyílt pályázat útján választja ki a szakma.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 13 komment

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nyugalom
2026. július 02. 12:46
Majd ő, ők megmondják? Minek is hívjak az ilyet? Rakosi, gerő, szamuely?
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0
0
egyszeri
2026. július 02. 12:44
A közmédiában ezentúl, szabadon terjeszthetik majd Poloska hazugságait és szabadon szidhatják a nem tiszások tényszerű híreit! Ez a szabad sajtó és demokrácia értelmezése a brüsszel helytartói szerint!
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2
0
madre79
2026. július 02. 12:43
Tarr Zoltán MP-vel együtt elmehetnek a bús p...ba! Nem nézzük ezt a szart, de az rtl-t sem!
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1
0
siculus-3
2026. július 02. 12:27
Azért kell mindenhová ez a sok csűri-csavarja ügyvéd, hogy a kiskapukat megtalálják és a maguk képére és hasonlatosságára hozzanak törvényeket.
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1
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