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öt magyarország Magyar Péter hont andrás

Hont Andrásék írtak egy cikket Magyar Péterről „és a modern férfiasság válságáról”, egyből megjelent alatta a miniszterelnök

2026. július 05. 07:04

„Mikor a címszereplő megérkezik illusztrálni a nevével fémjelzett jelenségről szóló cikket…” – kommentálta az esetet Hont.

2026. július 05. 07:04
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Feró Dalma, az ÖT szociológus, az ÖT munkatársa közzétett egy cikket az Indexen (és az ÖT.hu-n), amelyben Magyar Péter és a modern férfiasság válsága közötti kapcsolatról értekezett, valamint arról, hogy „az abszolút filmszínház a politikai reprezentáció végét is jelenti”. 

A szerző a cikkben kifejti, hogy téves az a megközelítés, miszerint a miniszterelnök útszéli kocsmává vagy zárt osztállyá züllesztette volna a parlamentet a politikai viták során. Véleménye szerint a helyzet ennél is rosszabb, ugyanis Magyar valójában egy élő, ráadásul a leginkább sötét szegleteket idéző facebookos kommentmezővé változtatta a parlamenti és a politikai életet, amelyből teljesen hiányzik az őszinteség és a személyes jelenlét.

A szerző rámutat arra is, hogy 

a tiszás képviselők tudatos rendezés alapján játsszák el a közösségi médiából ismert „röhögős” reakciógomb szerepét. 

Kifejti, hogy az ellenzéki felszólalók gúnyos kiröhögése a televíziós közvetítésekben is jól látható módon zajlik, és célja az állampolgárok zsigeri szintű befolyásolása. Ezzel a módszerrel a képviselők megspórolják a választók számára a racionális, intellektuális mérlegelést és a valós érzelmi szabályozást.

Az elemzésben a szerző hangsúlyozza, hogy amikor a kormányfő gúnyosan nevet az ellenzéki felszólalások alatt, az a mém juthat az ember eszébe, amelyben a nevető maszk mögött egy vicsorogva zokogó troll képe sejlik fel. A szerző kifejti, hogy a közösségi média által generált narcisztikus lájkvadászat, a szadisztikus trollkodás és a gúnyos káröröm mögött gyakran a meg nem felelésből fakadó negatív érzelmek állnak, és ezek a mintázatok határozzák meg Magyar Péter viselkedését a valós és a virtuális térben egyaránt.

Végül a szerző kifejti, hogy az egyén személyes határainak felbomlása szimbolikus összefüggésben áll a politikai közösség határainak felbomlásával is. 

Rámutat, hogy a miniszter körül kialakult képi világban rendszeresen visszatérnek a testi és érzelmi kontroll hiányára utaló, „határvesztést” ábrázoló motívumok, amelyek a szilárd férfiasság hiányával kapcsolódnak össze. 

A szerző szerint Magyar Péter a legszervesebb képviselője annak a hálózatos, határokon átívelő áramlási térnek, amely a klasszikus, zárt nemzetállami szuverenitás gyengítésére törekszik a politikában.

És akkor felbukkant Magyar Péter

Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke imigyen kommentálta a cikket, amelyből a fent szemlézett bekezdések vannak:

„Amikor az Öt propagandistája cikket ír az Index propagandába 😂 Lassan elfogy a közpénz...”

Hont András, mint az ÖT vezetője, külön Facebook-posztban válaszolt: „Mikor a címszereplő megérkezik illusztrálni a nevével fémjelzett jelenségről szóló cikket...” „Néhány megjegyzés. 1. Az írást nyilván nem olvasta, máskülönben nem hányt volna oda a tartalom szempontjából irreleváns kommentet. 2. Az ÖT cikkei az első perctől fogva megjelennek itt, amit pontosan tud, korábban már hupákolt miatta. 

Valószínűleg úgy veszíti el a kapcsolatot korábbi kijelentéseivel, ahogy a kormány az igazgatással. 

3. Nem, nem mi éltünk kisebb megszakításokkal az elmúlt 16 évben folyamatosan közpénzből, hanem. 4. Remélem a polgári jobboldalról érkező hívei ugyanúgy méltányolják ezt a polgári modort, ahogy feminista követői azt, hogy eszmetársukat rugdalja végig, majd mindkét társulatnak kisül a szeme. 5. Hogy ő is értse:😂😂🤡🤡🍆🍆”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

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Amikor Ruff Bálint a metafizikát emlegeti, azt a nemlétező szinonimájaként használja. Vagy kissé megengedőbben: valamiféle homályt, rejtélyt, mesebeli jelenséget ért alatta, lódítást, ferdítést, végső soron hazugságot. Győrffy Ákos írása.

***

 

Összesen 182 komment

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5m007h 0p3ra70r
2026. július 05. 10:55
»fernandvix 2026. július 05. 10:44 Ez 21fős oszrálylétszámmal számolva azt jelenti hogy országos szinten 1000 első osztállyal kevesebb indul 2031ben mint 2027ben.« Magyar etnikumú. Legyünk pontosak!
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fernandvix
2026. július 05. 10:54
tapir32 2026. július 05. 10:52 Erről is kussolt a tetves kormányod. """Az ukrán kőolajat túlnyomórészt a magyarországi és szlovákiai Mol finomítókban dolgozzák fel, miután az ukrajnai belföldi finomító kapacitásokat Oroszország megsemmisítette . A kitermelt nyersanyagot a Barátság kőolajvezeték közvetítésével exportálják ezekbe az üzemekbe ."""
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tapir32
2026. július 05. 10:52
Magyar Péter putyinpincsi. A "véres" orosz olaj vásárlásával támogatja Putyint és az ukránok megölését.
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fernandvix
2026. július 05. 10:52
angeleyefernandvix 2026. július 05. 10:28 Jézusom segíts! Maga szaporodik is? Kellenek az adófizetők is. Ti közmunkásokat szültetek.
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