„Ezzel a mentalitással be fogják dönteni az országot is” – jogászprofesszorok a Tisza alkotmányozásáról

Koltay felidézte a ’90-es évek elejét, a jogállamiság formális és tartalmi szempontokat emelt ki, Sólyom pedig a formális részre emelte ki a kommunista rendszer által elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények elévülése szüneteljen – ezt az AB elutasította. A tartalmi szempontokat nehezebb azonosítani a jogállamiságot. Ugyanakkor, emelte ki az egyetemi tanár, a formális részekre a Fidesz-KDNP-kormányok figyeltek, akár a kereszténység szerepe, egynemű párok örökbefogadása tekintetében lehettek kritikák – voltak veszélyes precedensek azért, például az adavédelmi ombudsman ügye. „De ezek nem rendszerszintűek voltak és nagy szervezetátalakításokhoz kötődtek; a szintlépést most az jelenti, hogy a formális szempontok sem fognak érvényesülni. Ebbe bármit bele lehet írni, a papír mindent elbír és a többség akaratából olyanokat be lehetne írni, hogy minden állampolgár Fradi-drukker.

A kérdés, hog ymeddig mennek el, sokkal kevésbé önkorlátozó az új kormány, mint az elmúlt 16 évben regnáló országgyűlések.

„De ha az inga kileng, vissza is fog lengeni, ami aggályos képet fest, hogy jön egy olyan erő ami megint bosszút, helyreállítást akar”.

Ha a köztársasági elnököt az Alaptörvénnyel tényleg leváltják, „utána még Alaptörvényre sincs szükség”, ha az új kormányt támogató elnök ül a Sándor-palotában.

Lesz közvetlen köztársasági elnök-választás?

A választás éjszakáján sokan lettek felszólítva a lemondásra, de kevés szó esik arról, mit csináltak jól vagy rosszul, annyi az indoklás, hogy egy „önkényuralmi rendszer” résztvevője, de még a köztársasági elnöknél se tudtak mást előszedni, mint hogy bizonyos ügyekben nem szólalt meg, de erre nem is volt kötelezettsége. Felemlítette Göncz Árpádot, aki az Antall- és Boross-kormány idején kritikus volt Hornék alatt hallgatott, mégse ássa alá senki így a legitimitását utólag.

„Ha továbbmegy az új hatalom ezen az úton, hol lesz ennek a vége, és mikor lesz reményünk egy békés együttműködő állapotba?”

– tette fel a kérdést Stumpf.

Szó esett egy közvetlen választásról a köztársasági elnök kapcsán; Stumpf megemlítette, hogy két kamara és egy közvetlenül választott elnök a direkt felhatalmazás miatt jobban be tudja hozni a társadalom sokféleségét a politikába.

„Ha mindezt a változtatást erőből nyomják végig, akkor minden jogszabály amit alkotmányellenesen produkáltak és a házelnök írja alá, az illegitim, aláaknázzák az egész alkotmányrendszert, ami a centralizálás miatt okkal kritizálható „viktoriánus rendszer” is formailag betartott, vélekedett Stumpf.

Az önálló szabályozó szervek kérdése is felmerült, mint a GVH, NMHH, AVH, sorolta Koltay; ezek elnökeit szólította fel lemondásra az új miniszterelnök.

„Ilyen harci dühvel valaki kiszúrta jogalkotás közben hogy ezek benne vannak az Alaptörvényben és érintettek a vezetőik, erre lett volna a megoldás, hogy húzzuk ki az Alaptörvényből ezeket, aztán rájöttek, hogy ez egy bonyolult törvény-hálózat, ettől megijedve egyelőre bent hagyták nyilván úgy, ha az államfő már nincs a helyén – el lehet húzni ezt a játékot, de a végén a politikai nyers erő érvényesül” – fogalmaz.

„Nehéz azzal mit kezdeni hogy ezek vitaanyagok helyett Facebook-bejegyzések formájában kerülnek elő” –

tette hozzá a professzor.

A képviselői mandátum-korlátozás is érdekes kérdés, volt, aki szerint nem állna meg Strassbourgban – Stumpf ezt meg is erősítette, „ez a vehemens, másokat anyázó stílus, amivel a kormányző többség és annak vezetője még a parlamenben is támadja és minősíti az embereket”.

Hozzátette: „ez a párt nem indult időközin, 28 tag a párttagság, mindenki aki bekerült nem volt előzetes politikai gyakorlata – most azokat akarják a 12 éves mandátumkorláttal kiiktatni, akiket akár helyben sokadszor újraválasztottak”.

Mindenesetre az erkölcsi-érzelmi felháborodást politikai bosszúra használni könnyen visszaüthet, minél kevésbé cizellált az, ahogyan törétnik, főleg, ha esetleges „ha a miniszterelnök holnap kitalál valamit Törökországból hazajön, és egyszer csak forradalmi jogalkotással eltakarít mindenkit az útjából”

Miközben épp az ellenkezőjét ígérték: egy helyreállító alkotmányozás helyett egy helyreállító alkotmányellenességet produkálnak, ami aláaknázza a későbbi jogállamiságot.

„A nyilvánosság szerepe és szerkezete is átalakult” – tette hozzá Koltay, aki szerint súlyosan demokráciaellenes a képviselői mandátumok korlátozása, „ez semmi másról nem szól, mint a korábban 16 évig regnáló pártok közjogi megsemmisítási kísérlete”

Ami alkotmány ebből kijön az egypárti alkotmány lesz, kevéssé alkalmas arra, hogy konszenzus legyen; széleskörű társadalmi párbeszédddel veszik el az alapját, és lehet egy népszavazás a végén, de ez csak fügefelevél az eljáráson.

Ez csak áldemokratikus látszat, másra nem jó, s rámutattak:

azt is nehéz gyomorral bevenni h nyilvánvalóan populista néphergelő lépéseket próbálnak úgy bevezetni mintha a nép által akart dolgok lennének.

Koltay kiemelte: az egyébként nem túl népszerű politikusokkal kiszúró lépéseket könnyű meghozni – fizetéscsökkentést, stb – de vajon van-e ennek értelme, mert a jogállam arról is szól, hogy nem szolgáltatunk ki valakit a többség zsarnokságának.

„Százezer lájk nagy szám, de 8 millió választópolgár van az országban”.

Hagyományos médiumok visszaszorulnak, a közösségi média egy demokratikus színház elbábozására lehetőséget teremtett és annak az érzületnek a kialakítására, ha én írok valamit egy kommentbe, azzal befolyásolni tudok politikai döntésekret. Csak ha nagyon nagy a felhorgadás, akkor módosítanak. „De még ha a többség is ott állna mellette, akkor is vannak helyes meg helytelen dolgok – egyfelől a népakaratot korlátozni 12 évnyi mandátummal, helytelen, ez az indoklás, hogy nem a választottság korlátozása hanem kiterjesztése, mert így mások is odaférnek,

nem is tudom, hogy lehet változatlan arcberendezéssel kimondani ezeket a mondatokat”.

Mi ennyire sürgős a Tiszának?

Jó kérdés, miért sietnek ennyire mindezzel az új kormány részéről. Stumpf felidézte, sokan számonkérik például a minimális egyeztetést az alkotmánymódosítás előtt, amire az öt napnyi idő felesleges kapkodás, akarják a hogy a mostani népszerűség hullámán keresztülvinni ezt.

„Amikor reggel elvisznek egy influenszert egy bejegyzése miatt ami szerintük terrorcselekmény előkészítésére; ha egy fekete autó el tudja vinni a más véleményen lévőket. „Ma reggeli beírása a miniszterelnöknek, h meg fogják bánni azok, akik részt vesznek az alkotmánymódosítás kritizálásában (...) méltatlan jelzős szerkezeteket használnak, amik a legerősebb radikális magot szolgálják ki” – sorolta Stumpf, aki szerint „a kormányzás nem látványpékség, a kormányzás érdekek összeegyeztetésének nehéz közszolgálati éthosza”, vidéken azt sem értik, mi történik, egyszer kinevezik a főispánokat, majd megszüntetik a rendszerüket, mindenkit elzavarnak, „akinek nem tetszik a pofája”, de nincs a helyükre emberük.

„Ezzel a mentalitással be fogják dönteni az országot is”

– tette hozzá.

Az eseményen szóba került még az a 40 jogász által írt levél, amelyben kiálltak a NER hivatalban maradt tisztésgviselőinek a leváltása mellett, mire Koltay rámutatott, hogy egyetlen jogi érvet sem hoztak, kizárólag politikaiakat, de egyébként is minden rendszer, még a legsötétebb önkényuralmi rendszerek is valami jogszerűség helyreállítását ígérték, 1918-ban, 1919-ben vagy 1947-ben is.

Ami pedig erős különbség a Fidesz alkotmányozása és a mostani között, hogy előbbi legalább a formális jogállamisági szempontokat figyelembe vette. „Ha már ez sincs, tényleg képlékeny és bizonytalan lesz, és az lesz h egy regnáló hatalom megbukik, majd az új újrakezdheti”.

A jogász érzékletes példát is hozott erre: például akárki is jön Sulyok Tamás helyére, akit a Tisza odatesz, egy új kormányzat, amely akár feles többséggel győz 2030-ban, az összes, jelenlegi Tisza-kormány által hozott törvényt semmisnek mondhat ki az illegitim köztársasági elnök-csere miatt.

„Az alkotmány csak egy dokumentum, ha nincs mögötte társadalmi béke, együttműködés, ami tartalommal tölti meg ezeket, akkor csak egy papír”

– tette hozzá. Ha pedig megbékélés helyett csak revansvágyat és sérelmeket kelt, „szinte mindegy is, mi lesz benne” – fogalmazott Koltay.

Nyitóképen Koltay András és Stumpf István.

Forrás: PMA