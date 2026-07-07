Részben érzelmi érintettségem nyomán is igyekszem, hogy ne egy wattpados romkom stílusban írjam össze a gondolataimat erről, de ha nem sikerül, ehelyütt előre is elnézést kérek (és akit ez zavar, nyugodtan zárja be a posztot most), de egy olyan intézményről van szó, ami több, meghatározó évig fizikai értelemben is otthonomul szolgált.

2021-ben már janicsárnak hívtak bennünket a nem MCC-s egyetemista (szak)társaink. »Káderképzős, élvezed ugye az ideológiai luxusprojektet?« ; »Minden nap közpénzből eszel, és iszol, köszönd meg a szüleimnek, hogy az adójuk rád megy el.«; stb. Mindezt napi szinten kaptuk, és ezt nem önsajnáltatásból osztom meg, de fontosnak tartom, hogy valaki végre valahára erről az oldalról, diákoldalról is bemutassa a történetet.

Valójában arról volt szó, már akkor is, hogy az MCC által terjesztett és előtérbe helyezett értékekkel szemben álló politikai oldal nem bírta nézni a sikereit a kezdetben organikusan és szerényebben, majd az alapítói juttatásnak köszönhetően gyorsabban fejlődő intézménynek. A »független média« – annak rendje s módja szerint – pedig épített erre már egészen rég egy narratívát, és olyan jelzőket égettek az intézmény nevéhez, amit a mai napig nem sikerült lemosni.