Bóka Máté: Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség

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A Fidesz frakcióvezetőjre szerint Magyar Péter a politikai hatalom kizárólagos megszerzésére törekszik.
Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség a legfőbb ügyész lemondása után – reagált a Fidesz frakcióvezetője Nagy Gábor Bálint lemondására. Bóka Máté úgy fogalmazott,
nyilvánvaló, hogy Magyar Péter a politikai hatalom kizárólagos megszerzésére törekszik. A legfőbb ügyész lemondását követően az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Magyar Péter önkényével szemben a Fidesz ellenállást hirdetett. Fontos, hogy minél többen hallassuk a hangunkat az épülő önkénnyel szemben
Az ellenzéki politikus szerint a legfőbb ügyész lemondására Magyar Péter miniszterelnök „sorozatos, nyílt politikai fenyegetéseit követően került sor”, és Nagy Gábor Bálint lemondása „tiltakozás a Magyarországon épülő Tisza-féle politikai önkénnyel szemben”. Bóka János hozzátette:
nem véletlen, hogy a legfőbb ügyész lemondására az adatlopási botrány másnapján került sor, amikor is az ügyészség lefoglalta a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz teljes szerverállományát.
A frakcióvezető ezzel arra utalt, hogy kedden az ügyészség nyomozati cselekményeket hajtott végre a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán a Fidesz szerverközpontjában.
Amint azt a Mandiner is megírta, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán nyújtotta be lemondását. Indoklása szerint nem kíván tovább részese lenni annak, hogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé váljon. A leköszönő legfőbb ügyész azt kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg.
Nyitókép: Fotó: MTI / Illyés Tibor