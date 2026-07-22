Bóka Máté: Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség

Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség a legfőbb ügyész lemondása után – reagált a Fidesz frakcióvezetője Nagy Gábor Bálint lemondására. Bóka Máté úgy fogalmazott,

nyilvánvaló, hogy Magyar Péter a politikai hatalom kizárólagos megszerzésére törekszik. A legfőbb ügyész lemondását követően az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Magyar Péter önkényével szemben a Fidesz ellenállást hirdetett. Fontos, hogy minél többen hallassuk a hangunkat az épülő önkénnyel szemben

Az ellenzéki politikus szerint a legfőbb ügyész lemondására Magyar Péter miniszterelnök „sorozatos, nyílt politikai fenyegetéseit követően került sor”, és Nagy Gábor Bálint lemondása „tiltakozás a Magyarországon épülő Tisza-féle politikai önkénnyel szemben”. Bóka János hozzátette: