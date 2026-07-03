„Argumentum ad hominem

Latin kifejezés, a jelentése: »személy elleni érvelés«, amikor valaki nem a vitapartnere érveit cáfolja, hanem magát a vitapartnert próbálja lejáratni. Azok szokták alkalmazni, akiknek nincsenek valódi érveik, magyarán nincs igazuk. Mint például Magyar Péternek, amikor Áder Jánosnak azt a részletesen kifejtett állítását, hogy Magyar alkotmányos puccsot hajt végre, azzal támadja, hogy Áder túl nagy állami villában lakik.”