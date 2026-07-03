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áder jános Magyar Péter alkotmány

Argumentum ad hominem

2026. július 03. 21:38

Azok szokták alkalmazni, akiknek nincsenek valódi érveik, magyarán nincs igazuk. Mint például Magyar Péternek, amikor Áder Jánosnak azt a részletesen kifejtett állítását, hogy Magyar alkotmányos puccsot hajt végre, azzal támadja, hogy Áder túl nagy állami villában lakik.

2026. július 03. 21:38
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Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
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„Argumentum ad hominem
Latin kifejezés, a jelentése: »személy elleni érvelés«,  amikor valaki nem a vitapartnere érveit cáfolja, hanem magát a vitapartnert próbálja lejáratni. Azok szokták alkalmazni, akiknek nincsenek valódi érveik, magyarán nincs igazuk. Mint például Magyar Péternek, amikor Áder Jánosnak azt a részletesen kifejtett állítását, hogy Magyar alkotmányos puccsot hajt végre, azzal támadja, hogy Áder túl nagy állami villában lakik.”

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Nyitókép: Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

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Sorrend:
fintaj-2
2026. július 03. 23:26
Magyar nem alkotmányos puccsot hajt végre, mert az érvényes alkotmánnyal összeegyeztethetlen a puccs! Ezzel ellentétben, Magyar most akarja alkotmányossá tenni az államszervezet elleni puccsot!
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0
0
pollip
2026. július 03. 23:03
A Tisza horda hergelésére jó lesz! MP polgárháborút akar, mint Gyurcsányi?
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3
1
nemkifejezettenszeretemazsidokat
2026. július 03. 22:25
Most jön az az idő amikor végre Magyarországon már egyetlen egy darab büdös buzi zsidó se lesz !
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0
5
wasserwoman
•••
2026. július 03. 22:05 Szerkesztve
nemsokára lövetni is fog szerintem
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7
0
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