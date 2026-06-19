Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A miniszterelnök szerint a Manfred Weber vezette párttömörülés egyre erősebb.
A péntek délután, Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján Magyar Péter több részletet is elárult a kétnapos uniós csúcsról, ahol először képviselhette Magyarországot hivatalosan.
Többek között arról is beszélt, hogy a Tisza egyelőre csak a Néppárt EP-frakciójának tagja, de a pártnak még nem, ez ősszel azonban változni fog.
Egyeztettem Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, várhatóan szeptemberben csatlakozik a Tisza az Európai Néppárthoz és attól fogva hivatalosan is ott leszünk ezeken a (néppárti – a szerk.) egyeztetéseken”
– mondta a kormányfő.
Nyitókép: Facebook