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tisza manfred weber európai néppárt Magyar Péter

Szeptemberben csatlakozik a Tisza az Európai Néppárthoz

2026. június 19. 17:29

A miniszterelnök szerint a Manfred Weber vezette párttömörülés egyre erősebb.

2026. június 19. 17:29
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A péntek délután, Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján Magyar Péter több részletet is elárult a kétnapos uniós csúcsról, ahol először képviselhette Magyarországot hivatalosan. 

Többek között arról is beszélt, hogy a Tisza egyelőre csak a Néppárt EP-frakciójának tagja, de a pártnak még nem, ez ősszel azonban változni fog. 

Egyeztettem Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, várhatóan szeptemberben csatlakozik a Tisza az Európai Néppárthoz és attól fogva hivatalosan is ott leszünk ezeken a (néppárti – a szerk.) egyeztetéseken”

– mondta a kormányfő.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 8 komment

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figyelő4322
2026. június 19. 18:40
A Néppárt csoport legnagyobb részét a germán CDU párt (Keresztény Demokrata Únió) alkotja. A CDU nevet ugyan megtartotta, de csak falból. A párt már nem keresztény, nem is demokrata már régóta. Németországban is diktatúrát épít a párt globalista eltje. Ennek talán csak az AfD áll ma az útjában. Ezért is akarják azt betiltani!
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0
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madre79
2026. június 19. 18:36
Mind a 24? tag?
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makapaka2
2026. június 19. 18:35
Sokkal jobban illene rájuk a gerinc nélküliek pártja.
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2
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figyelő4322
2026. június 19. 18:28
Az 'Adolf' Weber EP szövetségéhez tartozni biztos kellemesen csiklandozza a Pol Pöt nemzetvezető túltúrbózott önérzetét. Boldoggá teszi. Az sem véletlen, hogy a NYÍLTAN diktatúrára törő PöTiszar alakulatot is felveszik oda. Hiszen az a pártszövetség már régen nem a nép(ek) pártja, hanem egy szűk globalista, birodalmat építő elit kerítette hatalmába.
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