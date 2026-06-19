Szeptemberben csatlakozik a Tisza az Európai Néppárthoz

A péntek délután, Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján Magyar Péter több részletet is elárult a kétnapos uniós csúcsról, ahol először képviselhette Magyarországot hivatalosan.

Többek között arról is beszélt, hogy a Tisza egyelőre csak a Néppárt EP-frakciójának tagja, de a pártnak még nem, ez ősszel azonban változni fog.