Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Magyar Péter az állami kézbe kerülő Mandiner kormányellenőrzését helyezte kilátásba. A miniszterelnök a törvényhozásban nyílt törvénysértés szándékát jelentette be.
„»Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni« – válaszolta hétfőn a miniszterelnök az Országgyűlésben Orbán Balázsnak. És ezzel nagyjából be is árazta, milyen forradalmi változásokra számíthatunk az új kormánytól a média területén.
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Azt a posztmodern posztpolitika sajátosságának betudva intézzük is el egy legyintéssel, hogy az ország első embere a parlamentben csendőrpertuban kommunikál vitapartnereivel. Tekinthetjük ezt megejtő őszinteségnek is, amellyel a kormányfő bátran vállalja, hogy az ellenzéki padsorokban is ezeréves haverjai és üzletfelei ülnek. Nagy Ervin szerint ugyan a győzhetetlen Magyar Péter Achilles-sarka »az, hogy fideszes volt«, de a tapasztalat azt mutatja, hogy hatalmasra duzzadt táborában ez csak keveseket zavar.
Az már viszont okozhat némi – klasszikust idézve – »kognitív disszonanciát«, ha az új miniszterelnök a hatalom birtokában is úgy viselkedik, mint aki nemcsak fideszes volt, de az is maradt. Mint aki a pártnak ugyan hátat fordított, de lelkesen viszi tovább annak szellemiségét és gyakorlatát. Amelynek jegyében a Mandiner április 12-ig egy többnyire közpénzből működő kormánylap volt. Magyar Péter szavai szerint pedig ezután is az lesz. Hiszen az államhoz kerülve »nekünk«, vagyis az állam vezetőinek, a tulajdonosi jogok gyakorlóinak »kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni«.
A helyzet az, hogy a Fidesz egészen pontosan így kezelte a sajtót. A gazdasági holdudvara által működtetett orgánumokat éppúgy, mint a közmédiát. Amelyet egyébként épp most készül átalakítani és demokratizálni a Tisza. Ha az állami tulajdonú sajtót szerintük is a kormánynak kell irányítania, akkor e téren aligha várhatunk érdemi változást az elmúlt másfél évtizedhez képest, amely pontosan a miniszterelnök által odavetett félmondat jegyében telt. Amely bizony bármelyik NER-potentát száját is elhagyhatta volna április előtt.
Igaz, annál ők ravaszabbak voltak, hogy ezt nyíltan az ország arcába vágják. Sokszor kézi vezérelt sajtójukról legfeljebb mint világnézeti közösségről beszéltek. A Rákosi-féle filmhíradók szintjét nem egyszer alulról súroló közmédia »szabad, sokszínű« jellegéről pedig még ma, ellenzékből is ódákat zengenek az Országházban. (S e szerepet ráadásul remek dramaturgiai érzékkel a királyi tévé egykori öklére, Németh Balázsra osztják.) Kétségtelenül veretes álszentség ez a részükről. Ám, ahogyan a kalandos életű moralista, François de La Rochefoucauld megfogalmazta: »a képmutatás: a bűn tisztelgése az erény előtt«.
Nos, Magyar Péter ezt a tisztelgő kört spórolta meg, amikor az állami kézbe kerülő Mandiner kormányellenőrzését helyezte kilátásba. A miniszterelnök a törvényhozásban nyílt törvénysértés szándékát jelentette be. A magyar jogszabályok szerint ugyanis a médiatulajdonos nem szólhat bele semmilyen tartalmi kérdésbe. Ezt persze a valóságban sok szerkesztőség nem tartja be, de ettől ez még egy törvény. A jogász végzettségű kormányfő meg arról tett tanúbizonyságot, hogy ez nem igazán érdekli őt.
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Magyar Péter kommunista módra államosítana egy hírportált, aminek törvényellenesen határozná meg a tartalmát, amiből az következik, hogy a közmédia sem lesz olyan független, mint amilyennek ígéri. Szilvay Gergely írása.
Bizonyára lesznek szép számmal olyanok, akik ezt (is) elintézik egy vállvonással, no meg azzal az örökzöld érvvel, hogy vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is. Legyünk a naivitás határáig jóhiszeműek, és tulajdonítsuk ezt annak, hogy a nem fideszes média döntő többségének ingerküszöbét nem érték el a miniszterelnök karcos gondolatai a sajtószabadságról.
Csak hát azért ilyenkor óhatatlanul is beugrik a jó memóriával megvert embernek az Index tulajdonos-és menedzsment váltása körüli balhé. Ami elsősorban éppen annak az – akkor még – puszta lehetőségéről szólt, amiről most a kormányfő evidenciaként beszélt: hogy a tulajdonos beleszólhat egy adott sajtóorgánum tartalmába, sőt »meghatározza« azt. Akkor országos, sőt nemzetközi botrány és tiltakozás lett ebből. Most néma csönd. És ez a magyar nyilvánosság részéről nem csak bűn, de hiba is. Ostoba önsorsrontás, amelybe már sokadjára menetelünk bele.
Mert itt a kérdés nem az, hogy a Mandiner milyen újság volt tegnap. Lehet róla nagyon markáns véleményünk: hogy sokszor nem a hatalom ellenőrzőjeként, hanem annak hangszórójaként működött. Lehet gúnyolódni a színvonalán, az elfogultságán, a propagandisztikus túlkapásain. Fel lehet róni a címlapon harsogott valósághajlításokat. Jogosan.”
Nyitókép: a Mandiner hetilap első száma Böjte Csabával