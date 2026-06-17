Az már viszont okozhat némi – klasszikust idézve – »kognitív disszonanciát«, ha az új miniszterelnök a hatalom birtokában is úgy viselkedik, mint aki nemcsak fideszes volt, de az is maradt. Mint aki a pártnak ugyan hátat fordított, de lelkesen viszi tovább annak szellemiségét és gyakorlatát. Amelynek jegyében a Mandiner április 12-ig egy többnyire közpénzből működő kormánylap volt. Magyar Péter szavai szerint pedig ezután is az lesz. Hiszen az államhoz kerülve »nekünk«, vagyis az állam vezetőinek, a tulajdonosi jogok gyakorlóinak »kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni«.

A helyzet az, hogy a Fidesz egészen pontosan így kezelte a sajtót. A gazdasági holdudvara által működtetett orgánumokat éppúgy, mint a közmédiát. Amelyet egyébként épp most készül átalakítani és demokratizálni a Tisza. Ha az állami tulajdonú sajtót szerintük is a kormánynak kell irányítania, akkor e téren aligha várhatunk érdemi változást az elmúlt másfél évtizedhez képest, amely pontosan a miniszterelnök által odavetett félmondat jegyében telt. Amely bizony bármelyik NER-potentát száját is elhagyhatta volna április előtt.

Igaz, annál ők ravaszabbak voltak, hogy ezt nyíltan az ország arcába vágják. Sokszor kézi vezérelt sajtójukról legfeljebb mint világnézeti közösségről beszéltek. A Rákosi-féle filmhíradók szintjét nem egyszer alulról súroló közmédia »szabad, sokszínű« jellegéről pedig még ma, ellenzékből is ódákat zengenek az Országházban. (S e szerepet ráadásul remek dramaturgiai érzékkel a királyi tévé egykori öklére, Németh Balázsra osztják.) Kétségtelenül veretes álszentség ez a részükről. Ám, ahogyan a kalandos életű moralista, François de La Rochefoucauld megfogalmazta: »a képmutatás: a bűn tisztelgése az erény előtt«.