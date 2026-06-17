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mandiner Balogh Gábor Magyar Péter államosítás

Szemet szemért, lapot lapért – a bosszú soha nem érhet véget

2026. június 17. 16:35

Magyar Péter az állami kézbe kerülő Mandiner kormányellenőrzését helyezte kilátásba. A miniszterelnök a törvényhozásban nyílt törvénysértés szándékát jelentette be.

2026. június 17. 16:35
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Balogh Gábor
Balogh Gábor
ATV.hu

»Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni«válaszolta hétfőn a miniszterelnök az Országgyűlésben Orbán Balázsnak. És ezzel nagyjából be is árazta, milyen forradalmi változásokra számíthatunk az új kormánytól a média területén.  

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Azt a posztmodern posztpolitika sajátosságának betudva intézzük is el egy legyintéssel, hogy az ország első embere a parlamentben csendőrpertuban kommunikál vitapartnereivel. Tekinthetjük ezt megejtő őszinteségnek is, amellyel a kormányfő bátran vállalja, hogy az ellenzéki padsorokban is ezeréves haverjai és üzletfelei ülnek. Nagy Ervin szerint ugyan a győzhetetlen Magyar Péter Achilles-sarka »az, hogy fideszes volt«, de a tapasztalat azt mutatja, hogy hatalmasra duzzadt táborában ez csak keveseket zavar.  

Az már viszont okozhat némi – klasszikust idézve – »kognitív disszonanciát«, ha az új miniszterelnök a hatalom birtokában is úgy viselkedik, mint aki nemcsak fideszes volt, de az is maradt. Mint aki a pártnak ugyan hátat fordított, de lelkesen viszi tovább annak szellemiségét és gyakorlatát. Amelynek jegyében a Mandiner április 12-ig egy többnyire közpénzből működő kormánylap volt. Magyar Péter szavai szerint pedig ezután is az lesz. Hiszen az államhoz kerülve »nekünk«, vagyis az állam vezetőinek, a tulajdonosi jogok gyakorlóinak »kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni«.  

A helyzet az, hogy a Fidesz egészen pontosan így kezelte a sajtót. A gazdasági holdudvara által működtetett orgánumokat éppúgy, mint a közmédiát. Amelyet egyébként épp most készül átalakítani és demokratizálni a Tisza. Ha az állami tulajdonú sajtót szerintük is a kormánynak kell irányítania, akkor e téren aligha várhatunk érdemi változást az elmúlt másfél évtizedhez képest, amely pontosan a miniszterelnök által odavetett félmondat jegyében telt. Amely bizony bármelyik NER-potentát száját is elhagyhatta volna április előtt.  

Igaz, annál ők ravaszabbak voltak, hogy ezt nyíltan az ország arcába vágják. Sokszor kézi vezérelt sajtójukról legfeljebb mint világnézeti közösségről beszéltek. A Rákosi-féle filmhíradók szintjét nem egyszer alulról súroló közmédia »szabad, sokszínű« jellegéről pedig még ma, ellenzékből is ódákat zengenek az Országházban. (S e szerepet ráadásul remek dramaturgiai érzékkel a királyi tévé egykori öklére, Németh Balázsra osztják.) Kétségtelenül veretes álszentség ez a részükről. Ám, ahogyan a kalandos életű moralista, François de La Rochefoucauld megfogalmazta: »a képmutatás: a bűn tisztelgése az erény előtt«.  

Nos, Magyar Péter ezt a tisztelgő kört spórolta meg, amikor az állami kézbe kerülő Mandiner kormányellenőrzését helyezte kilátásba. A miniszterelnök a törvényhozásban nyílt törvénysértés szándékát jelentette be. A magyar jogszabályok szerint ugyanis a médiatulajdonos nem szólhat bele semmilyen tartalmi kérdésbe. Ezt persze a valóságban sok szerkesztőség nem tartja be, de ettől ez még egy törvény. A jogász végzettségű kormányfő meg arról tett tanúbizonyságot, hogy ez nem igazán érdekli őt.  

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Bizonyára lesznek szép számmal olyanok, akik ezt (is) elintézik egy vállvonással, no meg azzal az örökzöld érvvel, hogy vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is. Legyünk a naivitás határáig jóhiszeműek, és tulajdonítsuk ezt annak, hogy a nem fideszes média döntő többségének ingerküszöbét nem érték el a miniszterelnök karcos gondolatai a sajtószabadságról.  

Csak hát azért ilyenkor óhatatlanul is beugrik a jó memóriával megvert embernek az Index tulajdonos-és menedzsment váltása körüli balhé. Ami elsősorban éppen annak az – akkor még – puszta lehetőségéről szólt, amiről most a kormányfő evidenciaként beszélt: hogy a tulajdonos beleszólhat egy adott sajtóorgánum tartalmába, sőt »meghatározza« azt. Akkor országos, sőt nemzetközi botrány és tiltakozás lett ebből. Most néma csönd. És ez a magyar nyilvánosság részéről nem csak bűn, de hiba is. Ostoba önsorsrontás, amelybe már sokadjára menetelünk bele.  

Mert itt a kérdés nem az, hogy a Mandiner milyen újság volt tegnap. Lehet róla nagyon markáns véleményünk: hogy sokszor nem a hatalom ellenőrzőjeként, hanem annak hangszórójaként működött. Lehet gúnyolódni a színvonalán, az elfogultságán, a propagandisztikus túlkapásain. Fel lehet róni a címlapon harsogott valósághajlításokat. Jogosan.”

Nyitókép: a Mandiner hetilap első száma Böjte Csabával

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

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fehasznalo-g61k109
2026. június 17. 17:31
nem értem, továbbra sem, miért jogosítja fel az egyik embert a bűnelkövetésre az, hogy a másik ember is ezt tette? hol díjazzák ezt? ma az iszlám vesz szemet a szemért, igaz?
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fehasznalo-g61k109
2026. június 17. 17:30
BIZONYÍTÉKOKAT adjanak már végre a baloldaliak, egyébként rágalomhadjáratot folytatnak és hergelnek. végtelenül fárasztó, és valóban pont az, ami Lengyelországban bekövetkezett. Elég volt, már most túl sok volt!!!!!!!!!!!
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bbszaiff-2
2026. június 17. 17:28
Feljelentés indul ,nem ismeretlen tettes ellen !
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Canadian
2026. június 17. 17:16
Szal a Mandiból lehet, hogy Tisza propaganda saláta lesz. Nem számít, mert lesz helyette más. Ha Magyarországon nem engedik, akkor fut majd amerikai szerveren, mint pl a kuruc-info.
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