Sokakban ma már erősebb a GYŰLÖLET, mint az IGAZSÁG utáni vágy – Spilák Gergely a Mandineren

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Mélyülő politikai árkok, eltűnő közös nevező, egyre kevesebb valódi párbeszéd. A közélet állapota ma már nem politikai, hanem társadalmi kérdés.
Nyolc év ausztriai élet tapasztalataival érkezett a stúdióba Spilák Gergely, a SPILGERY Talk alapítója és műsorvezetője. A beszélgetés középpontjában a migráció, az európai identitásválság, a magyar szuverenitás és a közéleti felelősség kérdése áll.
Szó esik Magyar Péter politikai szerepéről, az ellenzéki hangulat mozgatórugóiról, valamint arról, hogyan alakítják a közösségi média felületei a politikai gondolkodást.
Spilák Gergely szerint
a magyar közélet egyik legnagyobb problémája, hogy a véleménykülönbséget egyre gyakrabban váltja fel a megbélyegzés és a táborlogika.
Az interjú érinti a migrációs paktum körüli vitákat, Nyugat-Európa változásait és a kulturált társadalmi párbeszéd egyre sürgetőbb szükségességét.
Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!