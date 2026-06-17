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magyar közélet mandiner spilák gergely spilgery talk párbeszéd Magyar Péter gyűlölet európa

Sokakban ma már erősebb a GYŰLÖLET, mint az IGAZSÁG utáni vágy – Spilák Gergely a Mandineren

2026. június 17. 17:42

Mélyülő politikai árkok, eltűnő közös nevező, egyre kevesebb valódi párbeszéd. A közélet állapota ma már nem politikai, hanem társadalmi kérdés.

2026. június 17. 17:42
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Nyolc év ausztriai élet tapasztalataival érkezett a stúdióba Spilák Gergely, a SPILGERY Talk alapítója és műsorvezetője. A beszélgetés középpontjában a migráció, az európai identitásválság, a magyar szuverenitás és a közéleti felelősség kérdése áll. 

Szó esik Magyar Péter politikai szerepéről, az ellenzéki hangulat mozgatórugóiról, valamint arról, hogyan alakítják a közösségi média felületei a politikai gondolkodást. 

Spilák Gergely szerint 

a magyar közélet egyik legnagyobb problémája, hogy a véleménykülönbséget egyre gyakrabban váltja fel a megbélyegzés és a táborlogika. 

Az interjú érinti a migrációs paktum körüli vitákat, Nyugat-Európa változásait és a kulturált társadalmi párbeszéd egyre sürgetőbb szükségességét.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
mihint
2026. június 17. 19:10
nuevas-reglas 2026. június 17. 18:54: "Ezeket mind ki kell nyuvasztani, ez a minimum" És utána, nuevo?
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nuevas-reglas
2026. június 17. 18:54
Gyulolkodni kell ! Kotelesseg Megis mit gondolt az 1000milliardos Orban, hogy majd suttyomban nyugdijba megy ? Vagy a tengerentulra utazik a 100milliardos vejko utan ? Ezeket mind ki kell nyuvasztani, ez a minimum
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gyzoltan-2
2026. június 17. 18:32
"a magyar közélet egyik legnagyobb problémája, hogy a véleménykülönbséget egyre gyakrabban váltja fel a megbélyegzés és a táborlogika." Mi a gond ezzel?! -sok-sok évtizede ez megy! Évtizedek óta a magyarságellenes politika célkeresztjében van a magyarság, mert a hatalom birtoklásának a biztosítéka a magyarság megosztása, a magyarság megosztottsága! 1945 óta a konstans demokrácia, a demokratikus hatalom gyakorol totális hatalmat a maradék martalék Magyarországon! -a magyarság felett! -foglalkozni is felesleges a kérdéssel..!
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trokadero
2026. június 17. 18:19
A Tisza szavazó férfi, ha otthon csütörtököt mond , majd ráfogja Orbán Viktorra..."amiatt a szemét miatt vagyok stresszes,azért nem megy "....Gyűlölöm .
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