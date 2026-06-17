Sokakban ma már erősebb a GYŰLÖLET, mint az IGAZSÁG utáni vágy – Spilák Gergely a Mandineren

Nyolc év ausztriai élet tapasztalataival érkezett a stúdióba Spilák Gergely, a SPILGERY Talk alapítója és műsorvezetője. A beszélgetés középpontjában a migráció, az európai identitásválság, a magyar szuverenitás és a közéleti felelősség kérdése áll.

Szó esik Magyar Péter politikai szerepéről, az ellenzéki hangulat mozgatórugóiról, valamint arról, hogyan alakítják a közösségi média felületei a politikai gondolkodást.