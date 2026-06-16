Nosza, Brüsszelből idedelegáltak egy hatóságot, hogy jól körmére nézzen az itteni loponcoknak. De úgy – hiába, unió a pokolban is unió –, hogy az itteni maffiózókra bízták a hivatal kialakítását. Azok persze köszönték szépen, olyan szűkre szabták a hivatal jogkörét, amennyire csak lehet, telipakolták kémeikkel, az élére meg kineveztek egy a kültelki magyar viszonyokról mit sem tudó, multicéges buborékvilágból érkezett széplelket, akiről úgy gondolták, sakkban tudják majd tartani, elmagyarázzák neki, amit már annyi más kollégájának, hogy felőlük ugyan ugathatja a holdat, csak tudja, meddig tart a kerítés.”