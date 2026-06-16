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biró ferenc brüsszel eu

Sárga és hápog

2026. június 16. 05:51

Nosza, Brüsszelből idedelegáltak egy hatóságot, hogy jól körmére nézzen az itteni loponcoknak.

2026. június 16. 05:51
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Batka Zoltán
Batka Zoltán
Népszava

„Nehéz nem azt látni a Biró Ferenccel szemben indított eljárásban, amit egy turista gondolna, ha először hallaná a sztorit a repülőtéren, miután megérkezett Banánköztársaságunkba. Szóval az történt, hogy volt-van egy tökig korrupt Észak-balkáni ország, ahol a legfelsőbb vezető irányításával iparági szinten űzték az uniós felzárkóztatási források ellopását. Masszív tíz év után az Unió bölcs vezetése felocsúdott, hogy valami baromira nem stimmel, a nép továbbra is szegény, sőt egyre szegényebb, legfőbb vezetőék ellenben rohadt nagy kastélyokban laknak, egyre nagyobb kocsikkal, custom made krokodilbőr cipőben érkeznek meg a brüsszeli rapportokra, szóval Brüsszelben feltették azt a kérdés: esetleg nem egy ótvar, kültelki maffiát hízlaltak-e ide az EU pénzén?

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Nosza, Brüsszelből idedelegáltak egy hatóságot, hogy jól körmére nézzen az itteni loponcoknak. De úgy – hiába, unió a pokolban is unió –, hogy az itteni maffiózókra bízták a hivatal kialakítását. Azok persze köszönték szépen, olyan szűkre szabták a hivatal jogkörét, amennyire csak lehet, telipakolták kémeikkel, az élére meg kineveztek egy a kültelki magyar viszonyokról mit sem tudó, multicéges buborékvilágból érkezett széplelket, akiről úgy gondolták,  sakkban tudják majd tartani, elmagyarázzák neki, amit már annyi más kollégájának, hogy felőlük ugyan ugathatja a holdat, csak tudja, meddig tart a kerítés.” 

Fotó: MTI/Lakatos Péter

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

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Sorrend:
Rodolfo
2026. június 16. 08:23
Kezdtek kifogyni az ötletekből, majomarcú, drogos Batka. Inkább foglalkozz a szánalmasan gyenge karriereddel, mert az eddig szépen jövedelmező gazdatestről le kell hogy válj hamarosan. Na, az lesz a vicces látvány, mikor lehúzzák a rolót a Népszagánál.
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diodoro3
2026. június 16. 08:19
"magyar viszonyokról mit sem tudó, multicéges buborékvilágból érkezett széplelket" Újabb erős mondat. Nos, ott a multi világban a széplelkek nem maradnak meg. Elég csak a Siemens, francia hadicégek botrányaira vagy közelebbi példa a Telekom Macedon botrányára gondolni.... Igen ezeket mind multi cégek széplelkei ötlötték ki, és hajtották végre. De az azbeszt botrány sem haza bányavállalkozások miatt hanem multicégek és széplelkeik miatt következett be. Tanúsítvánnyal, biztonsági adatlappal, osztrák állami pecséttel....
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diodoro3
2026. június 16. 08:14
" iparági szinten űzték az uniós felzárkóztatási források ellopását. " Ez az ellopás valójában azt jelenti, hogy nem nyugati, hanem magyar cégek nyerték a tendereket. Valóban fájdalmas lehet, ha a profit nem kifelé megy, hanem itt marad.
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prezombi-2
2026. június 16. 08:13
Már megint szétszívtad a zagyad batka?
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