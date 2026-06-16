„Nehéz nem azt látni a Biró Ferenccel szemben indított eljárásban, amit egy turista gondolna, ha először hallaná a sztorit a repülőtéren, miután megérkezett Banánköztársaságunkba. Szóval az történt, hogy volt-van egy tökig korrupt Észak-balkáni ország, ahol a legfelsőbb vezető irányításával iparági szinten űzték az uniós felzárkóztatási források ellopását. Masszív tíz év után az Unió bölcs vezetése felocsúdott, hogy valami baromira nem stimmel, a nép továbbra is szegény, sőt egyre szegényebb, legfőbb vezetőék ellenben rohadt nagy kastélyokban laknak, egyre nagyobb kocsikkal, custom made krokodilbőr cipőben érkeznek meg a brüsszeli rapportokra, szóval Brüsszelben feltették azt a kérdés: esetleg nem egy ótvar, kültelki maffiát hízlaltak-e ide az EU pénzén?