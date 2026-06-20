„Az Alaptörvény-módosítás nyolcéves korlátozása csak a miniszterelnöki megbízatásra vonatkozik, de azt már nem tiltja, hogy a nyolc év miniszterelnökösködés után az érintett köztársasági elnök lehessen. Magyar Péter eddig nem zárta ki, ha úgy alakulna a helyzet, akkor a miniszterelnöki székből mondjuk öt év múlva átülne a köztársasági elnöki székbe. Ebben az esetben kérdéses, hogy az ország eddigi legfontosabb vezetőjeként beérné-e egy jóval kisebb hatalommal járó államfői tisztséggel vagy pedig egy megnövelt köztársasági elnöki tisztséget szeretne magának, amihez viszont megint módosítani kellene majd az Alaptörvényt (vagy éppen az új alkotmányt, ha az alkotmányozási folyamat addigra lezajlik). De akkor úgy illene, hogy a nép válassza meg a megnövelt hatáskörű államfőt, már csak azért is, mert ebben az esetben átmegyünk egy félelnöki/elnöki rendszerbe, amelyik a közjogi rendszerünkbe számos változást generálna: számos miniszterelnöki hatáskör az államfőhöz kerülne át, ebben az esetben viszont számos jogszabályt is meg kellene változtatni.

Ha meg Orbán Viktor mégsem kíván majd lemondani a miniszterelnöki tisztség visszaszerzéséről, akkor a Fidesznek kétharmados választási győzelemre kell hajtania, hogy majd 2030-ban eltöröljék az Alaptörvény 16. módosítását és így ő újra miniszterelnök legyen.