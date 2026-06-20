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Tisza Párt Magyarország Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktorra szabták a szabályt: a Tisza ott folytatja, ahol a Fidesz abbahagyta

2026. június 20. 10:01

Egyelőre még az előző tizenhat évnél is rettenetesebb az Országgyűlés légköre.

2026. június 20. 10:01
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„Az Alaptörvény-módosítás nyolcéves korlátozása csak a miniszterelnöki megbízatásra vonatkozik, de azt már nem tiltja, hogy a nyolc év miniszterelnökösködés után az érintett köztársasági elnök lehessen. Magyar Péter eddig nem zárta ki, ha úgy alakulna a helyzet, akkor a miniszterelnöki székből mondjuk öt év múlva átülne a köztársasági elnöki székbe. Ebben az esetben kérdéses, hogy az ország eddigi legfontosabb vezetőjeként beérné-e egy jóval kisebb hatalommal járó államfői tisztséggel vagy pedig egy megnövelt köztársasági elnöki tisztséget szeretne magának, amihez viszont megint módosítani kellene majd az Alaptörvényt (vagy éppen az új alkotmányt, ha az alkotmányozási folyamat addigra lezajlik). De akkor úgy illene, hogy a nép válassza meg a megnövelt hatáskörű államfőt, már csak azért is, mert ebben az esetben átmegyünk egy félelnöki/elnöki rendszerbe, amelyik a közjogi rendszerünkbe számos változást generálna: számos miniszterelnöki hatáskör az államfőhöz kerülne át, ebben az esetben viszont számos jogszabályt is meg kellene változtatni.

Ha meg Orbán Viktor mégsem kíván majd lemondani a miniszterelnöki tisztség visszaszerzéséről, akkor a Fidesznek kétharmados választási győzelemre kell hajtania, hogy majd 2030-ban eltöröljék az Alaptörvény 16. módosítását és így ő újra miniszterelnök legyen.

Magyar Péter ezt persze nem hagyja.

Parlamenti beszédei részben azért ennyire karcosak és személyeskedők, hogy a Fidesz minél több szavazót veszítsen, és esélye se legyen arra, hogy ismét kétharmados, de akár egyszerű többséggel kormányra kerüljön. Lehet, hogy politikai rendszerváltás zajlik, de a viták elkeseredettségében nincs változás. Sőt: egyelőre még az előző tizenhat évnél is rettenetesebb az Országgyűlés légköre.

Tényleg ez kell? A politikus szereti a tömegek tapsát, de a hosszú távú következményeket is át kellene gondolni a közjó érdekében.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. június 20. 14:04
"Bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik." Magyar Péter ezen erkölcstelen elv alapján politizál. Szánalmas, hogy a magukat értelmiséginek tartó emberek bedőlnek Magyar Péter demagógiájának.
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madre79
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2026. június 20. 13:42 Szerkesztve
Most már ideje lenne, hogy MP felfigyeljen rá!
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nitsahon
2026. június 20. 12:31
TÖBB a napok MINT a KOLBASZOK...
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4
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lemez
2026. június 20. 12:29
Az nem országgyúlés vidám szinpad napi bemutató elöadása délutáni kedvezményes jegyekkel.
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