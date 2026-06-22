Négy elnökhelyettese lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatalnak

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatalnak négy elnökhelyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén.

A kormányfő a napirend előtti felszólalására reagáló frakcióknak adott válaszában azt mondta: a hivatal egyik elnökhelyettese reményeik szerint – az erről szóló pályázattól függően – „egy neves, NAV-os pénzügyőr lesz”, a többi elnökhelyettesi posztot pedig három ügyész tölti majd be, egyikük a nyomozati szakért fog, a másik a vádemelésért, a harmadik pedig a fellebbvitelért fog felelni.