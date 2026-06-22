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nemzeti vagyonvisszaszerzési és - védelmi hivatal országgyűlés Magyar Péter

Négy elnökhelyettese lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatalnak

2026. június 22. 15:41

A hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot, és minden rendvédelmi szervezetet.

2026. június 22. 15:41
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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatalnak négy elnökhelyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén.

A kormányfő a napirend előtti felszólalására reagáló frakcióknak adott válaszában azt mondta: a hivatal egyik elnökhelyettese reményeik szerint – az erről szóló pályázattól függően – „egy neves, NAV-os pénzügyőr lesz”, a többi elnökhelyettesi posztot pedig három ügyész tölti majd be, egyikük a nyomozati szakért fog, a másik a vádemelésért, a harmadik pedig a fellebbvitelért fog felelni.

Ez nem ÁVO, szerintem nyissa ki a történelemkönyveket”

– jegyezte meg Magyar Péter egy ellenzéki bekiabálásra reagálva.

A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntetőeljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat, illetve bűncselekmény alapos gyanúja esetén az eljárást „átfordítja büntetőeljárásba”.

Jelezte: a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot, és minden rendvédelmi szervezetet, és lesznek ügyek, amelyeket magához vonhat. Példaként említette a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyét, amelyben szerinte az ügyészség és a rendőrség évekig semmit nem tett.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 46 komment

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2026. június 22. 16:49
Ez a jogi abszurdum persze nyilván kiállja majd a LYogállqmiság minden brüsszeli próbáját.
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0
radler
2026. június 22. 16:36
Szerintem örüljetek hogy nem hirdetett statáriumot. A (ülke)forradalom megvolt hozzá. :DDD
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0
1
hernadvolgyi-2
2026. június 22. 16:30
Megint csak a javunkat akarják.
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3
0
bituman
2026. június 22. 16:29
Javaslom, hogy az Andrássy út 60 legyen a központjuk!
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2
0
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