Négy elnökhelyettese lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatalnak

– jegyezte meg Magyar Péter egy ellenzéki bekiabálásra reagálva.
A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntetőeljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat, illetve bűncselekmény alapos gyanúja esetén az eljárást „átfordítja büntetőeljárásba”.
Jelezte: a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot, és minden rendvédelmi szervezetet, és lesznek ügyek, amelyeket magához vonhat. Példaként említette a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyét, amelyben szerinte az ügyészség és a rendőrség évekig semmit nem tett.