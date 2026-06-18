Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A védett üzemanyagár többmillió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban.
„A védett üzemanyagár többmillió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban.
Az olaj hordónkénti világpiaci ára újra 80 dollár környékére süllyedt az elmúlt napokban, ami jó hír a magyar családoknak és a magyar gazdaságnak. Utoljára februárban volt ilyen alacsony az olajár.
Ennek ellenére a kormány mai döntése, a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, egy újabb választási ígéret megszegése. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni.
Azt javasoljuk, hogy a kormány a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsa át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.
Magyar Péter 480 forintos benzinárral kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán-kormány által bevezetett védett árat is megszünteti.”
Nyitókép: Alex MARTIN / AFP