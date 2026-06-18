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kormány orbán kormány Magyar Péter üzemanyagár

Most az Orbán-kormány által bevezetett védett árat is megszünteti

2026. június 18. 06:36

A védett üzemanyagár többmillió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban.

2026. június 18. 06:36
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Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
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„A védett üzemanyagár többmillió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban. 

Az olaj hordónkénti világpiaci ára újra 80 dollár környékére süllyedt az elmúlt napokban, ami jó hír a magyar családoknak és a magyar gazdaságnak. Utoljára februárban volt ilyen alacsony az olajár. 

Ennek ellenére a kormány mai döntése, a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, egy újabb választási ígéret megszegése. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. 

Azt javasoljuk, hogy a kormány a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsa át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.

Magyar Péter 480 forintos benzinárral kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán-kormány által bevezetett védett árat is megszünteti.”

Nyitókép: Alex MARTIN / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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nanemane-0
2026. június 18. 07:26
Tetszett volna a választási vereséget megjósolni.
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Reszelő Aladár
2026. június 18. 07:16
Félreértjük ezt is. Most megszűnteti, amikor más nincs igazi tétje. De majd újra bevezeti, ha kell. Ő vezeti be, kizárólag az Ő ötlete lesz és ezzel Ő menti meg a magyarokat. Ő a Kárpát-medence igazi géniusza. Sőt még az uniós pénzünket is hazahozza, amiből kapunk majd vonatot, kórházat és iskolákat. Ideje lenne Leó pápánál érdeklődni, hogy lehetséges-e valakit még életében szentté avatni. A Tavaszi szél harmadik része pont erről szólna.
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Galerida
2026. június 18. 07:02
Sajnos nem megoldható, hogy csak péter választói élvezhessék a VÁLTOZÁS előnyeit.... "..lészen sírás és fogaknak csikorgatása...."
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pollip
2026. június 18. 06:55
A 95-ös benzin mai piaci átlagára 635 Ft. A védett ár 595 Ft. Érezhető a különbség. Régebben a média tragédiaként adta elő, hogy már megint drágul a benzin: 2 Ft -tal:-) Jó, jobban élünk ( a Tiszások is), de van akinek neki számít a literenkénti 40 Ft plusz költség.
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