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magyar kereskedelmi és iparkamara gazdasági és energetikai minisztérium széchényi kártya program

Megválaszolta az iparkamara, mint gondol a Széchényi Kártya Program megváltoztatásáról

2026. június 19. 17:15

Szerintük a kamatkondíciók módosítása a piaci környezethez való alkalmazkodást szolgálja.

2026. június 19. 17:15
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A Széchenyi Kártya hitelek kamatfeltételeinek módosítása a piaci környezethez való alkalmazkodást szolgálja, miközben a vállalkozásoknak is versenyképes forrásokat biztosít úgy, hogy közben a költségvetés jelenlegi mozgásterére is tekintettel van – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) pénteken az MTI-vel.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtökön tette közzé, hogy módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, a Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89 százalék. Kapitány István tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak. 

A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A 2026. június 18-ig befogadott hitelkérelmek esetében a vállalkozások még a korábbi, fix 3 százalékos kamatozású feltételekkel köthetnek szerződést. A 2026. június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már az új kondíciók szerint kerül sor. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara álláspontja szerint a Széchenyi Kártya Program továbbra is meghatározó eszköze a hazai kkv-k finanszírozásának.

A kamara hangsúlyozta, hogy a gazdasági növekedést támogató beruházási típusú termékek esetén megmarad a jelenlegi 3 százalékos kamat. A kamara hosszú távon kívánatosnak tartja, hogy elsősorban ne a támogatott hitelkonstrukciók alacsony kamatszintje, hanem

az általános gazdasági és pénzügyi környezet tegye lehetővé a versenyképes vállalkozói finanszírozást.

A nemzetközi tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a kkv-k forráshoz jutása a legtöbb gazdaságban kihívást jelent, ezért a kamara álláspontja szerint Magyarországon az elkövetkező időszakban vélhetően továbbra is szükség lesz olyan célzott finanszírozási programokra, amelyek segítik a vállalkozások működését és fejlődését. Emellett fontos a finanszírozási infrastruktúra folyamatos modernizálása, digitalizálása és a gazdasági környezet változásaihoz való igazítása - írták a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: MKIK

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
szilvarozsa
2026. június 19. 17:47
Kamatemelés. Tiszások figyeltek? Rövidesen rátok is sor kerül.
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6
0
smokey-eye
•••
2026. június 19. 17:42 Szerkesztve
Tehát a kamara vezetése rábólint arra, hogy a tagjaik az eddigi fix 3%-os kamat helyett, majdnem a dupláját, 5,89%-os kamatot fizessenek a kölcsönért . Hát, bravó ! Basszus, maradt még az országban gerinces ember, vagy mindenki beszart és haptákban bólogat ?
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8
0
lemez
2026. június 19. 17:38
Milyen piac.2010-ig cipönk se volt nemhogy vállalkozások.Ami volt a komcsi privatiz!cios rablóknak volt.2010-töl alakultak ki vállalkozói rétegek kedvezményes hitel állami programok.Nem volt jó.Árad a bank nyugatra. a profittal.Megszopja rendesen a csöcselék.
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7
0
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