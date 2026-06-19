Megválaszolta az iparkamara, mint gondol a Széchényi Kártya Program megváltoztatásáról

A Széchenyi Kártya hitelek kamatfeltételeinek módosítása a piaci környezethez való alkalmazkodást szolgálja, miközben a vállalkozásoknak is versenyképes forrásokat biztosít úgy, hogy közben a költségvetés jelenlegi mozgásterére is tekintettel van – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) pénteken az MTI-vel.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtökön tette közzé, hogy módosítja a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, a Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89 százalék. Kapitány István tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak.