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tarr zoltán duna médiaszolgáltató zrt médiatanács

Megszűnt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása

2026. június 27. 14:26

A ma hatályba lépő médiatörvény értelmében azonnal megszűnik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása - írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

2026. június 27. 14:26
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Tarr Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés művelődési bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat.

A tárcavezető közölte, az ideiglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet fognak folytatni arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek. "Hiszen a közmédia az övék, nem a kormányoké és nem a politikusoké" - írta. Tarr Zoltán rámutatott, a Médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnik szombaton, az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója június 5-én munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

Összesen 12 komment

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brokenwoodi4
2026. június 27. 15:24
A birkák szerint eddig független volt 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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brokenwoodi4
2026. június 27. 15:22
Mi tartott eddig
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gullwing
2026. június 27. 14:50
Én már kormánymédián nem nézek, nem hallgatok, nem olvasok. Leszarom mi történik ezeknél.
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google-2
2026. június 27. 14:49
Szőnyegbombázás, mindenütt is.
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