Kirúgták a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját is

Pósfai Gábor megszüntette a TEK korábbi főigazgatójának hivatásos szolgálati jogviszonyát
Hajdu Jánost még május végén mentette fel a pozíciójából Magyar Péter. Most az altábornagy szolgálati jogviszonya is megszűnt.
Már az is megvan, ki jön a helyére pénteken.
Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette Jeney Áront, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatóját – tudta meg a HVG.
A Belügyminisztérium közleményben erősítette meg a felmentés hírét, és az is kiderült belőle, hogy péntektől Schőn Péter Ernő vezeti a KR NNI-t.
Jeney Áron összesen 18 évig volt a Nemzeti Nyomozó Irodánál, 2022. július óta töltötte be annak igazgatói posztját.
A belügyminiszter csütörtökön visszavonta Tomin Szilvia, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői kinevezését is, őt Ródler Norbert váltja péntektől.
Pósfai Gábor június eleje óta munkálkodik a rendvédelem átalakításán. Felmentette Hajdu János rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatóját, majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét is, sőt leváltotta az országos rendőrfőkapitányt és a Készenléti Rendőrség parancsnokát is.
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Hajdu Jánost még május végén mentette fel a pozíciójából Magyar Péter. Most az altábornagy szolgálati jogviszonya is megszűnt.
Nyitókép: Lakatos Péter/MTI