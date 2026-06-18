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rendvédelem felmentés Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

Kirúgták a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját is

2026. június 18. 15:34

Már az is megvan, ki jön a helyére pénteken.

2026. június 18. 15:34
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Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette Jeney Áront, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatóját – tudta meg a HVG.

A Belügyminisztérium közleményben erősítette meg a felmentés hírét, és az is kiderült belőle, hogy péntektől Schőn Péter Ernő vezeti a KR NNI-t.

Jeney Áron összesen 18 évig volt a Nemzeti Nyomozó Irodánál, 2022. július óta töltötte be annak igazgatói posztját.

A belügyminiszter csütörtökön visszavonta Tomin Szilvia, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői kinevezését is, őt Ródler Norbert váltja péntektől.

Pósfai Gábor június eleje óta munkálkodik a rendvédelem átalakításán. Felmentette Hajdu János rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatóját, majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét is, sőt leváltotta az országos rendőrfőkapitányt és a Készenléti Rendőrség parancsnokát is.

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Nyitókép: Lakatos Péter/MTI

Összesen 2 komment

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Ízisz
2026. június 18. 15:48
🧡🇭🇺 "Döbbenetes, fenyegető és a legrosszabb diktatórikus időket idéző hangnemben mutatkozott be a parlamenti meghallgatásán Mecser Tamás, az újonnan kinevezett országos rendőrfőkapitány. Az elhangzott kijelentései nemcsak a jóérzésű állampolgárokban keltenek jogos felháborodást, de nyíltan megmutatják azt az irányt, amerre a hazai rendvédelmi szervek tartanak: a totális megfélemlítés és a hatalmi önkény felé. Mecser Tamás ugyanis gátlások nélkül kijelentette: „aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni”. Ezért lett kinevezve!!! Bolsevik diktatúrát épít m.p. kormánya!!! Tömegbe lövetés az alap, a Tisza jogállamában!!! 💯🤮😡❗ MOCSKOS TISZA!!! 💯❗
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1
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Galerida
2026. június 18. 15:47
Sztálin elvtárs is ezt a módszert alkalmazta, megfordíthatatlanul.... Szerez magának néhány haragost péter, pedig már így is van néhány....
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1
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