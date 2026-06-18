Kirúgták a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját is

A belügyminiszter csütörtökön visszavonta Tomin Szilvia, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői kinevezését is, őt Ródler Norbert váltja péntektől.

Pósfai Gábor június eleje óta munkálkodik a rendvédelem átalakításán. Felmentette Hajdu János rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatóját, majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét is, sőt leváltotta az országos rendőrfőkapitányt és a Készenléti Rendőrség parancsnokát is.