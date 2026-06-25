Kiderült, miért lett nagyon ideges Magyar Péter sógora

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Magyar Péter után most a saját sógora, Melléthei-Barna Márton is látványosan kiakadt, amikor a Zsolti bácsi ügynek a Tisza Párt és a házi médiája, a Kontroll számára kellemetlen fejleményeivel szembesítették. A tiszás politikus a parlamentben lépett oda Tuzson Bence fideszes képviselőhöz, akit négyszemközt próbált kérdőre vonni.
Érdekes közjáték zajlott a parlament keddi ülésén a családügyi törvénycsomag vitáját követően. Ugyanis a vita végén Melléthei-Barna Márton odasétált az ülésteremben Tuzson Bencéhez, akivel szóváltásba keveredett. A Magyar Nemzet kérdésére Tuzson felidézte, hogy a törvénycsomag vitájában Melléthei-Barna sérelmezte, hogy Panyi Miklós fideszes képviselő egy nehéz sorsú fiatallal (Bangó Sándorral) közölt Kontroll interjú kapcsán elmondta: a fiatal, akit arra kértek, legyen a Zsolti bácsi ügy arca, valamilyen módon sok millió forinthoz jutott.
A hírek szerint a Kontrollt vezető Magyar Márton - Magyar Péter öccse és Melléthei-Barna Márton másik sógora – négymillió forintot adhatott Bangó Sándornak azért, hogy egy teljesen hiteltelen és hamis vallomást tegyen.
Erre válaszolva Melléthei-Barna egy védőbeszédet mondott Magyar Márton mellett. Amire úgy reagáltam, hogy minden tiszteletem azoké az embereké, akik a parlamentben is védelmükbe veszik a saját sógorukat
– tudatta Tuzson Bence.
Ezen sértődött meg Melléthei-Barna és rohant oda Tuzsonhoz, akinek azt mondta, hogy eddig jó szakmai vitákat folytattak, de ennek mostantól vége lesz, ha ugyanez folytatódik a parlament falai között.
Én erre csak azt válaszoltam, hogy a tények, azok tények és ezt ilyen formában ne vegye a szívére
– számolt be a négyszemközti vita részleteiről Tuzson Bence.
Megjegyzendő, hogy Magyar Péter is elvesztette az önkontrollt, amikor a parlamentben öccse botrányáról kérdezte a HírTV riportere. A riporter azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy ha a kampányban annyit foglalkozott a Zsolti bácsi üggyel, akkor most miért nem foglalkozik a Marci bácsi üggyel, azaz testvére, Magyar Márton ügyével. Magyar Péter erre azt mondta, hogy a Szent Koronától 50 méterre ne hazudjon a riporter, majd hozzátette: „én soha nem foglalkoztam a Zsolti bácsi üggyel”.
Csakhogy éppen ugyanezen a napon a parlamenti felszólalásában is emlegette a Zsolti bácsi ügyet a kormányfő.
Amikor ezt követően a riporter feltette a kérdést, hogy az öccse adott-e pénz Bangó Sándornak, láthatóan ingerült állapotban kétszer is azt mondta a riporternek, szégyellje magát. Legvégül a kormányfő azt sugallta a riporterről, hogy mentális betegségben szenved.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI