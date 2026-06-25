Kiderült, miért lett nagyon ideges Magyar Péter sógora

Érdekes közjáték zajlott a parlament keddi ülésén a családügyi törvénycsomag vitáját követően. Ugyanis a vita végén Melléthei-Barna Márton odasétált az ülésteremben Tuzson Bencéhez, akivel szóváltásba keveredett. A Magyar Nemzet kérdésére Tuzson felidézte, hogy a törvénycsomag vitájában Melléthei-Barna sérelmezte, hogy Panyi Miklós fideszes képviselő egy nehéz sorsú fiatallal (Bangó Sándorral) közölt Kontroll interjú kapcsán elmondta: a fiatal, akit arra kértek, legyen a Zsolti bácsi ügy arca, valamilyen módon sok millió forinthoz jutott.

A hírek szerint a Kontrollt vezető Magyar Márton - Magyar Péter öccse és Melléthei-Barna Márton másik sógora – négymillió forintot adhatott Bangó Sándornak azért, hogy egy teljesen hiteltelen és hamis vallomást tegyen.