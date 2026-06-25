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tuzson bence magyar márton melléthei - barna márton

Kiderült, miért lett nagyon ideges Magyar Péter sógora

2026. június 25. 12:54

Magyar Péter után most a saját sógora, Melléthei-Barna Márton is látványosan kiakadt, amikor a Zsolti bácsi ügynek a Tisza Párt és a házi médiája, a Kontroll számára kellemetlen fejleményeivel szembesítették. A tiszás politikus a parlamentben lépett oda Tuzson Bence fideszes képviselőhöz, akit négyszemközt próbált kérdőre vonni.

2026. június 25. 12:54
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Érdekes közjáték zajlott a parlament keddi ülésén a családügyi törvénycsomag vitáját követően. Ugyanis a vita végén Melléthei-Barna Márton odasétált az ülésteremben Tuzson Bencéhez, akivel szóváltásba keveredett. A Magyar Nemzet kérdésére Tuzson felidézte, hogy a törvénycsomag vitájában Melléthei-Barna sérelmezte, hogy Panyi Miklós fideszes képviselő egy nehéz sorsú fiatallal (Bangó Sándorral) közölt Kontroll interjú kapcsán elmondta: a fiatal, akit arra kértek, legyen a Zsolti bácsi ügy arca, valamilyen módon sok millió forinthoz jutott. 

A hírek szerint a Kontrollt vezető Magyar Márton - Magyar Péter öccse és Melléthei-Barna Márton másik sógora – négymillió forintot adhatott Bangó Sándornak azért, hogy egy teljesen hiteltelen és hamis vallomást tegyen.

Erre válaszolva Melléthei-Barna egy védőbeszédet mondott Magyar Márton mellett. Amire úgy reagáltam, hogy minden tiszteletem azoké az embereké, akik a parlamentben is védelmükbe veszik a saját sógorukat

– tudatta Tuzson Bence. 

Ezen sértődött meg Melléthei-Barna és rohant oda Tuzsonhoz, akinek azt mondta, hogy eddig jó szakmai vitákat folytattak, de ennek mostantól vége lesz, ha ugyanez folytatódik a parlament falai között. 

Én erre csak azt válaszoltam, hogy a tények, azok tények és ezt ilyen formában ne vegye a szívére

– számolt be a négyszemközti vita részleteiről Tuzson Bence.

Magyar Péter is kiakad, amikor a Zsolti bácsi ügyről kérdezik

Megjegyzendő, hogy Magyar Péter is elvesztette az önkontrollt, amikor a parlamentben öccse botrányáról kérdezte a HírTV riportere. A riporter azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy ha a kampányban annyit foglalkozott a Zsolti bácsi üggyel, akkor most miért nem foglalkozik a Marci bácsi üggyel, azaz testvére, Magyar Márton ügyével. Magyar Péter erre azt mondta, hogy a Szent Koronától 50 méterre ne hazudjon a riporter, majd hozzátette: „én soha nem foglalkoztam a Zsolti bácsi üggyel”

Csakhogy éppen ugyanezen a napon a parlamenti felszólalásában is emlegette a Zsolti bácsi ügyet a kormányfő.

Amikor ezt követően a riporter feltette a kérdést, hogy az öccse adott-e pénz Bangó Sándornak, láthatóan ingerült állapotban kétszer is azt mondta a riporternek, szégyellje magát. Legvégül a kormányfő azt sugallta a riporterről, hogy mentális betegségben szenved.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI
 

 

Összesen 46 komment

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Szuperszig
2026. június 25. 14:55
Tettestársak ezek mind. Az egész família.
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0
0
Ne szájalj
2026. június 25. 14:38
Tipikus narcisztikus szindroma: mas ugyeiben kelyesen turkal, vallya a sebet, de ha rola van szo, akkor ugyanmar semmisem tortent, akadj le, ne pitianerkedj. Ezt a maffiat nehez lesz eltavolitani, meg az orszag kivereztetese utan is tiz korommel fog ragaszkoni a poziciohoz. Na, majd a tiszas nepharag...
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2
0
szim-patikus
•••
2026. június 25. 14:23 Szerkesztve
Álljunk meg néhány szóra a mocskot takarni óhajtó médiákkal szemben. 1.- / Nehogy dicsfény ragyogja be Tuzson Kamu Bencét. Rendőrségi átirat igazolta, hogy őt magát - a jelentése előtt már 5 nappal korábban - tájékoztatták, hogy van több fiatalkorú sértettje is a Szőlő utcai nevelőintézetnek. 2. - / A "Zsolt bácsi" név sem véletlen, jóval Bangó Sándor előttről. 3. - / Sőt Bangó még az esetleges pénz elfogadása e l ő t t már több helyen és alkalommal számolt be intézetbeni visszaélésekről. Főleg, ha fizetség előtti időben tényleg volt lakója, sértettje, tanúja az a visszaéléseknek. ( amik stílusát belső videóról is nézhettem) (hogy pénzért arcát adta volna egy közszerepléshez én megértem, de az reklámszerződésnél nem több sztem.) 4. - / Juhász Péter Pál strici is itt működött. 5, - / Kovács Duna Karcsi bá is 6. - / Pedofilt amnesztiázáló Novák-Varga-Bologh klán se Tiszás. 7.- / Semmilyen Zsót bának se kellett volna találatot jeleznie (sőt a Melléktermék sógoroknak se)
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0
8
bagoly-29
2026. június 25. 14:21
A bunkó lumpen stilus nem függ az iskolázottságtól/vagyoni/tárdsadalmi, stb. helyzettől! egyéni személyiség jelleg.
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6
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