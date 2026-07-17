Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

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Tuzson Bence szerint Magyar Péter miniszterelnök a „saját hatalmi önkényének kiépítésén dolgozik”.
A Fidesz négy ügyben kezdeményez alkotmányossági vizsgálatot az Alkotmánybíróságnál. Tuzson Bence fideszes parlamenti képviselő péntek délután azt közölte: „Magyar Péter saját hatalmi önkényének kiépítésén dolgozik. Ennek érdekében erőszakos, a jogállami elveket súlyosan sértő intézkedéseket hoz, és kísérletet tesz Magyarország alkotmányos berendezkedésének szétverésére.”
Tuzson kifejtette: felelősségük, hogy a magyar emberek érdekében fellépjünk ezzel a folyamattal szemben, és megvédjék őket a hatalmi önkény következményeitől.
„Ha az alkotmányellenes rendelkezések korrekcióját parlamenti eszközökkel nem tudtuk elérni, más alkotmányos eszközöket kell igénybe vennünk.”
Ezért kezdeményezik:
a „Magyarország szuverenitását feladó, cinikusan az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény”, valamint az Alaptörvény tizenhatodik módosításának;
a vizsgálóbizottságok működését és kényszerjogköreit átalakító törvénynek;
a közmédia átalakításáról szóló törvénynek;
valamint a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvénynek az alkotmányossági vizsgálatát.
A több mint százoldalnyi beadványokban részletesen bemutatják, hogy az érintett rendelkezések, illetve egyes esetekben a jogszabályok elfogadásának módja
miért sérti a Fidesz szerint az Alaptörvényt, és hogyan veszélyezteti a magyar emberek jogait és érdekeit.
„Mielőtt Magyar Péter ismét telekiabálná a közösségi médiát, felhívjuk a figyelmét egy egyszerű tényre. A Fidesz pontosan azt teszi, ami egy ellenzéki párt feladata egy európai demokráciában: ha alkotmánysértést észlel, a magyar emberek védelmében az Alkotmánybírósághoz fordul, és kéri az alkotmányellenes szabályok megsemmisítését. Magyar Péter ezt a jogot csak akkor vitathatná el az ellenzéktől, ha már az önkény látszatát sem akarja elkerülni. Persze Magyar Péter minden nap képes valami újat mutatni” – fogalmazott posztjában Tuzson Bence.
A fideszes politikus hozzátette: bíznak abban, hogy az Alkotmánybíróság betölti alkotmányos szerepét,
kizárólag az Alaptörvény alapján dönt, és a beadványok elbírálása során nem enged Magyar Péter politikai nyomásgyakorlásának. „Mi továbbra is minden rendelkezésünkre álló alkotmányos eszközzel fellépünk az önkény ellen, Magyarországért és a magyar emberekért” – zárta üzenetét Tuzson Bence.
Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László