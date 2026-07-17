Ft
Ft
34°C
21°C
Ft
Ft
34°C
21°C
07. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tuzson bence Magyar Péter Fidesz Alkotmánybíróság

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

2026. július 17. 19:30

Tuzson Bence szerint Magyar Péter miniszterelnök a „saját hatalmi önkényének kiépítésén dolgozik”.

2026. július 17. 19:30
null

A Fidesz négy ügyben kezdeményez alkotmányossági vizsgálatot az Alkotmánybíróságnál. Tuzson Bence fideszes parlamenti képviselő péntek délután azt közölte: „Magyar Péter saját hatalmi önkényének kiépítésén dolgozik. Ennek érdekében erőszakos, a jogállami elveket súlyosan sértő intézkedéseket hoz, és kísérletet tesz Magyarország alkotmányos berendezkedésének szétverésére.”

Tuzson kifejtette: felelősségük, hogy a magyar emberek érdekében fellépjünk ezzel a folyamattal szemben, és megvédjék őket a hatalmi önkény következményeitől.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

 „Ha az alkotmányellenes rendelkezések korrekcióját parlamenti eszközökkel nem tudtuk elérni, más alkotmányos eszközöket kell igénybe vennünk.”

Ezért kezdeményezik:

a „Magyarország szuverenitását feladó, cinikusan az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény”, valamint az Alaptörvény tizenhatodik módosításának;

a vizsgálóbizottságok működését és kényszerjogköreit átalakító törvénynek;

a közmédia átalakításáról szóló törvénynek;

valamint a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvénynek az alkotmányossági vizsgálatát.

A több mint százoldalnyi beadványokban részletesen bemutatják, hogy az érintett rendelkezések, illetve egyes esetekben a jogszabályok elfogadásának módja 

miért sérti a Fidesz szerint az Alaptörvényt, és hogyan veszélyezteti a magyar emberek jogait és érdekeit.

„Mielőtt Magyar Péter ismét telekiabálná a közösségi médiát, felhívjuk a figyelmét egy egyszerű tényre. A Fidesz pontosan azt teszi, ami egy ellenzéki párt feladata egy európai demokráciában: ha alkotmánysértést észlel, a magyar emberek védelmében az Alkotmánybírósághoz fordul, és kéri az alkotmányellenes szabályok megsemmisítését. Magyar Péter ezt a jogot csak akkor vitathatná el az ellenzéktől, ha már az önkény látszatát sem akarja elkerülni. Persze Magyar Péter minden nap képes valami újat mutatni” – fogalmazott posztjában Tuzson Bence.

A fideszes politikus hozzátette: bíznak abban, hogy az Alkotmánybíróság betölti alkotmányos szerepét, 

kizárólag az Alaptörvény alapján dönt, és a beadványok elbírálása során nem enged Magyar Péter politikai nyomásgyakorlásának. „Mi továbbra is minden rendelkezésünkre álló alkotmányos eszközzel fellépünk az önkény ellen, Magyarországért és a magyar emberekért” – zárta üzenetét Tuzson Bence.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fehasznalo-g61k109
2026. július 17. 22:17
nagy munka volt összeállítani az anyagot. köszönet érte! bízom a sikerben!
Válasz erre
1
0
szpt77
2026. július 17. 22:03
Mikor tuzson "nem voltak fiatalkorú áldozatok" bencus aggódik a jogok miatt, az aztán tényleg monty python! Kérek egy kv-t..;)
Válasz erre
0
6
johnny
2026. július 17. 22:03
"elcapo-3johnny 2026. július 17. 21:38 cigó......2 áltival ne itt kommentelj! Nem láttalak kommentelni az adóemelésekkel kapcsolats cikknél more!" Végig olvastál minden kommentet? Rasszista barátom
Válasz erre
1
2
lemez
2026. július 17. 21:58
Egy amerikai lap lehozta az Orbán kormány ellenni külföldi puccs már 2019-ben elkezdödött.Benedek márton gönc unokája készitett egy projektet,beleirva a külföldi liberális csapatok ,Magyarországon állomásozó ngo-k,és az unio szerepét.Lehet olvasgatni.Elég a jobboldal baszogatával.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!