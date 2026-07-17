Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

A Fidesz négy ügyben kezdeményez alkotmányossági vizsgálatot az Alkotmánybíróságnál. Tuzson Bence fideszes parlamenti képviselő péntek délután azt közölte: „Magyar Péter saját hatalmi önkényének kiépítésén dolgozik. Ennek érdekében erőszakos, a jogállami elveket súlyosan sértő intézkedéseket hoz, és kísérletet tesz Magyarország alkotmányos berendezkedésének szétverésére.”

Tuzson kifejtette: felelősségük, hogy a magyar emberek érdekében fellépjünk ezzel a folyamattal szemben, és megvédjék őket a hatalmi önkény következményeitől.