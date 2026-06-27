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Vona Gábor óriási botrányról beszélt „tiszás barátainak”, akiket aztán alaposan beugratott

2026. június 27. 16:01

Felháborító dologról beszélt a Jobbik volt elnöke egy videóban.

2026. június 27. 16:01
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„Tiszás barátaim, óriási botrány van! Tudjátok, mi történt? A Fidesz EP-képviselői megszavazták azt, hogy Magyarországot eláraszthassa a génszerkesztett élelmiszer, az úgynevezett NGT1-élelmiszer. Génszerkesztett élelmiszereket fogunk enni, és nem lesz a polcokon feltüntetve. A Fidesz képviselői ehhez asszisztáltak, felháborító!” – ezzel a felütéssel kezdte trükkös videóját a Jobbik volt elnöke, aki most a Második Reformkor Pártot (2RK) vezeti. 

Azonban még mielőtt örülhettek volna egy újabb fideszes leleplezésnek, a mozsárban feltehetőleg valamilyen fűszert őrölgető politikus bevallotta: ez igazából csak egy figyelemfelkeltő kísérlet volt, ugyanis 

valójában a Tisza képviselői szavaztak így, ők döntöttek az Európai Parlamentben amellett, hogy génszerkesztett élelmiszerek jöhessenek az uniós, és ezáltal a magyar piacokra is”. 

Majd rátért a kettős mérce természetére is.

„amíg a Fidesz képviselőihez társítottam ezt a lépést, azt érezted, hogy hát ez felháborító, ez megengedhetetlen, de amikor kiderült, hogy valójában a Tisza képviselői tették ezt, kellemetlenül kezdted érezni magad és már elkezdtél volna kifogásokat keresni” – fejtette ki – ami szerinte rávilágít a magyar politika óriási problémájára.

„Arra, hogy törzsi alapon gondolkodunk, hogy törzsi alapon foglalunk állást különféle kérdésekben, és ha a saját pártunk valami vállalhatatlant tesz, akkor elkezdjük mentegetni” – fogalmazott Vona Gábor.

Majd arra kérte a nézőket, hogy maradjanak kritikusok a saját pártjukkal szemben, amelyre esetleg korábban leszavaztak.

Nyitókép: Földházi Árpád

 

Összesen 14 komment

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Sorrend:
laszlo 964
2026. június 27. 17:07
Gábor , már rég elvesztetted a hitelességedet! Kiírtad magad mindenhonnan is. Menj és keress valami rendes munkát!
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2
0
Amerigo
2026. június 27. 17:06
Zazri val.szeg hiába pucsitott, nem kapott jutalomfalatot. Szegény csávó erőlködik, mondhatnám vergődik. Bár a you tube-ból szerényen meg lehet élni.
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1
0
tapir32
2026. június 27. 16:55
Aki a saját fantázia szüleményeit valóságként adja elő, az elmebeteg. Magyar Péter fejében összecsúszott a valóság és a fantázia. Ez, egy súlyos ön és közveszélyes állapot, mivel nem tudhatjuk, hogy a következő pillanatban milyen fantazmagória alapján fog cselekedni. Azonnali intézkedést igényel. A Parlamentben ülő orvosok kötelesek intézkedni Magyar Péterrel szemben! Az emberek elmeállapotát a környezeti ingerekre adott reakcióik alapján ítéljük meg. Mindig az adott szituációnak és az adott kontextusnak megfelelően kell reagálni. Az adekvát reakció az épelméjűség kritériuma.
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3
0
Toma78
•••
2026. június 27. 16:54 Szerkesztve
Ezt el kell ismerni jól csinálta volna ha egy olyan csűrhénrk próbálta volna ezzel felnyitni a szemét akik képesek gondolkodni De ezeket semmi más nem érdekli csak az Orbán szenvedjen... Az hogy mit csinálnak vele még a nyomorult családjával az mellékes, mert ha Petike azt mondja ez így jó akkor az úgy jó... A belem kifordul ettől a sok nyomorult féregtől. A Fideszes árulóknak még csak annyit nem lesz elfelejtve meg lesz hálálva ez nektek is pondrók!🖕🤡🖕
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6
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