Vona Gábor óriási botrányról beszélt „tiszás barátainak”, akiket aztán alaposan beugratott

Megszűnt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása
Tarr Zoltán tájékoztatott a legfrissebb fejleményekről.
Felháborító dologról beszélt a Jobbik volt elnöke egy videóban.
„Tiszás barátaim, óriási botrány van! Tudjátok, mi történt? A Fidesz EP-képviselői megszavazták azt, hogy Magyarországot eláraszthassa a génszerkesztett élelmiszer, az úgynevezett NGT1-élelmiszer. Génszerkesztett élelmiszereket fogunk enni, és nem lesz a polcokon feltüntetve. A Fidesz képviselői ehhez asszisztáltak, felháborító!” – ezzel a felütéssel kezdte trükkös videóját a Jobbik volt elnöke, aki most a Második Reformkor Pártot (2RK) vezeti.
Azonban még mielőtt örülhettek volna egy újabb fideszes leleplezésnek, a mozsárban feltehetőleg valamilyen fűszert őrölgető politikus bevallotta: ez igazából csak egy figyelemfelkeltő kísérlet volt, ugyanis
valójában a Tisza képviselői szavaztak így, ők döntöttek az Európai Parlamentben amellett, hogy génszerkesztett élelmiszerek jöhessenek az uniós, és ezáltal a magyar piacokra is”.
Majd rátért a kettős mérce természetére is.
„amíg a Fidesz képviselőihez társítottam ezt a lépést, azt érezted, hogy hát ez felháborító, ez megengedhetetlen, de amikor kiderült, hogy valójában a Tisza képviselői tették ezt, kellemetlenül kezdted érezni magad és már elkezdtél volna kifogásokat keresni” – fejtette ki – ami szerinte rávilágít a magyar politika óriási problémájára.
„Arra, hogy törzsi alapon gondolkodunk, hogy törzsi alapon foglalunk állást különféle kérdésekben, és ha a saját pártunk valami vállalhatatlant tesz, akkor elkezdjük mentegetni” – fogalmazott Vona Gábor.
Majd arra kérte a nézőket, hogy maradjanak kritikusok a saját pártjukkal szemben, amelyre esetleg korábban leszavaztak.
Nyitókép: Földházi Árpád