Vona Gábor óriási botrányról beszélt „tiszás barátainak”, akiket aztán alaposan beugratott

„Tiszás barátaim, óriási botrány van! Tudjátok, mi történt? A Fidesz EP-képviselői megszavazták azt, hogy Magyarországot eláraszthassa a génszerkesztett élelmiszer, az úgynevezett NGT1-élelmiszer. Génszerkesztett élelmiszereket fogunk enni, és nem lesz a polcokon feltüntetve. A Fidesz képviselői ehhez asszisztáltak, felháborító!” – ezzel a felütéssel kezdte trükkös videóját a Jobbik volt elnöke, aki most a Második Reformkor Pártot (2RK) vezeti.

Azonban még mielőtt örülhettek volna egy újabb fideszes leleplezésnek, a mozsárban feltehetőleg valamilyen fűszert őrölgető politikus bevallotta: ez igazából csak egy figyelemfelkeltő kísérlet volt, ugyanis