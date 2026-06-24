Dömötör Csaba bejelentette: írásbeli beadvánnyal fordulnak az Európai Bizottsághoz a Tisza gazdasági megszorító intézkedéseinek ügyében

A politikus elmondta, a bizottságtól arra várják a választ, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalások során az EB feltételként szabta-e meg a magyar kormány által a közelmúltban meghozott döntéseket. Dömötör Csaba szerint az írásbeli beadványra azért is volt szükség,

mert Magyar Péter nem ad érdemi tájékoztatást a bizottság és a kormány közötti megállapodásról.

Valdis Dombrovskis gazdasági ügyekért felelős uniós biztos viszont leszögezte: a korábbi bizottsági ajánlások beépültek az új kormány hivatalos terveibe.