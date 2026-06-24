Dömötör Csaba bejelentette: írásbeli beadvánnyal fordulnak az Európai Bizottsághoz a Tisza gazdasági megszorító intézkedéseinek ügyében

Miért nem indulnak Magyar Péterék az időközi önkormányzati választásokon?
Vajon mi lehet a háttérben?
Mivel a kormánytól nem kapnak megfelelő információkat, a Fidesz európai parlamenti frakciója írásbeli beadvánnyal fordul az Európai Bizottsághoz a sok százezer magyar családot érintő tervezett megszorítások ügyében.
A politikus elmondta, a bizottságtól arra várják a választ, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalások során az EB feltételként szabta-e meg a magyar kormány által a közelmúltban meghozott döntéseket. Dömötör Csaba szerint az írásbeli beadványra azért is volt szükség,
mert Magyar Péter nem ad érdemi tájékoztatást a bizottság és a kormány közötti megállapodásról.
Valdis Dombrovskis gazdasági ügyekért felelős uniós biztos viszont leszögezte: a korábbi bizottsági ajánlások beépültek az új kormány hivatalos terveibe.
Dömötör Csaba ugyanakkor jelezte, a Tisza Párt országgyűlési többsége az üzemanyagok védett árazásának kivezetéséről döntött, és „várhatóan belenyúlnak” a gáz- és áramár-támogatások rendszerébe is: a miniszteri meghallgatáson elhangzottak szerint a jelenlegi széles körű támogatási rendszer helyett
egy sokkal szűkebb, szociális alapú energiatámogatási rendszert vezetnének be.
Dömötör Csaba hozzátette, szeptemberben ugyancsak megszűnik a lakáshitelekre vonatkozó kamatstop, ami akár több tízezer forinttal növelheti a havi törlesztőrészleteket összegét – ez majd kétszázötvenezer magyar családot érinthet. Mindezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a kamattámogatások kivezetése korábban hangsúlyosan szerepelt az Európai Bizottság követeléslistáján.
A Tisza-kormány emellett kivezeti a kisvállalkozásoknak nyújtott, 3 százalékos kedvezményes hitelkonstrukciót, és a bizottsági ajánlások mentén az is körvonalazódni látszik, hogy Magyar Péterék az általános kamatcsökkentésen túl jelentősen csökkenthetik a magyar állampapírok után járó lakossági kamatokat is. Ahogyan azt sem tudni, a tartós befektetési számlákhoz (tbsz) kapcsolódó adómentességet megtartják-e.
Dömötör Csaba felhívta rá a figyelmet, hogy az Európai Bizottság korábban annak is szószólója volt, hogy hazánk váljon le a keleti energiaimportról, így a nukleáris fűtőelemek keleti importjáról is, ami hatással lehet a paksi atomerőmű üzemelésére is. A Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott: az új kormány a nyilatkozatai alapján ezt a vállalást is kész teljesíteni, arról azonban nem közölnek információkat, hogy a nyomában járó áremelkedések többletköltségeit ki fogja majd viselni:
„ezek a terhek a magyar családokra hárulnának”.
Dömötör Csaba azzal zárta mondandóját, hogy a fenti bizottsági követelések, illetve a Tisza-kormány mindezzel összefüggő döntései több millió magyar ember életére kihatással vannak, ezért „részletes tájékoztatást várunk arról, hogy pontosan mi szerepel az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodásában, valamint arról, hogy ennek következményeként milyen megszorító intézkedések várhatók Magyarországon”.
Nyitókép: Dömötör Csaba (MTI/Katona Tibor)