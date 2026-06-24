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tisza párt megszorító intézkedés fidesz energiaárak Magyar Péter dömötör csaba európai bizottság

Dömötör Csaba bejelentette: írásbeli beadvánnyal fordulnak az Európai Bizottsághoz a Tisza gazdasági megszorító intézkedéseinek ügyében

2026. június 24. 15:57

Mivel a kormánytól nem kapnak megfelelő információkat, a Fidesz európai parlamenti frakciója írásbeli beadvánnyal fordul az Európai Bizottsághoz a sok százezer magyar családot érintő tervezett megszorítások ügyében.

2026. június 24. 15:57
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A politikus elmondta, a bizottságtól arra várják a választ, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalások során az EB feltételként szabta-e meg a magyar kormány által a közelmúltban meghozott döntéseket. Dömötör Csaba szerint az írásbeli beadványra azért is volt szükség, 

mert Magyar Péter nem ad érdemi tájékoztatást a bizottság és a kormány közötti megállapodásról. 

Valdis Dombrovskis gazdasági ügyekért felelős uniós biztos viszont leszögezte: a korábbi bizottsági ajánlások beépültek az új kormány hivatalos terveibe. 

Dömötör Csaba ugyanakkor jelezte, a Tisza Párt országgyűlési többsége az üzemanyagok védett árazásának kivezetéséről döntött, és „várhatóan belenyúlnak” a gáz- és áramár-támogatások rendszerébe is: a miniszteri meghallgatáson elhangzottak szerint a jelenlegi széles körű támogatási rendszer helyett 

egy sokkal szűkebb, szociális alapú energiatámogatási rendszert vezetnének be.

Dömötör Csaba hozzátette, szeptemberben ugyancsak megszűnik a lakáshitelekre vonatkozó kamatstop, ami akár több tízezer forinttal növelheti a havi törlesztőrészleteket összegét – ez majd kétszázötvenezer magyar családot érinthet. Mindezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a kamattámogatások kivezetése korábban hangsúlyosan szerepelt az Európai Bizottság követeléslistáján. 

A Tisza-kormány emellett kivezeti a kisvállalkozásoknak nyújtott, 3 százalékos kedvezményes hitelkonstrukciót, és a bizottsági ajánlások mentén az is körvonalazódni látszik, hogy Magyar Péterék az általános kamatcsökkentésen túl jelentősen csökkenthetik a magyar állampapírok után járó lakossági kamatokat is. Ahogyan azt sem tudni, a tartós befektetési számlákhoz (tbsz) kapcsolódó adómentességet megtartják-e.

Dömötör Csaba felhívta rá a figyelmet, hogy az Európai Bizottság korábban annak is szószólója volt, hogy hazánk váljon le a keleti energiaimportról, így a nukleáris fűtőelemek keleti importjáról is, ami hatással lehet a paksi atomerőmű üzemelésére is. A Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott: az új kormány a nyilatkozatai alapján ezt a vállalást is kész teljesíteni, arról azonban nem közölnek információkat, hogy a nyomában járó áremelkedések többletköltségeit ki fogja majd viselni:

„ezek a terhek a magyar családokra hárulnának”. 

Dömötör Csaba azzal zárta mondandóját, hogy a fenti bizottsági követelések, illetve a Tisza-kormány mindezzel összefüggő döntései több millió magyar ember életére kihatással vannak, ezért „részletes tájékoztatást várunk arról, hogy pontosan mi szerepel az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodásában, valamint arról, hogy ennek következményeként milyen megszorító intézkedések várhatók Magyarországon”.


Nyitókép: Dömötör Csaba (MTI/Katona Tibor)

 

Összesen 44 komment

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Sorrend:
antoniosalazar
2026. június 24. 19:02
balukapitany-2 2026. június 24. 18:59 Kérdezd meg tőle hogy Kocsis Máté gyerekeinek miért járt az ingyen tankönyv?
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balukapitany-2
2026. június 24. 18:59
Te hülye vagy, vagy "csak" rosszindulatú? Miről beszélsz egyáltalán? Van fogalmad arról, hogy mit jelent a rezsicsökkentés, vagy beszélsz a levegőbe. mint minden tiszás?? ----- Tudom, hogy egy meghatározott fogyasztás felett piaci árat kell fizetni, de a kérdésem nem változik. Tényleg akarjuk a milliárdosoknak is fizetni a határ alatti kedvezményt? Megfordítom a kérdést, nem lenne értelmesebb, ha csak a rászorulók/átlagemberek részesülnének a rezsicsökkentésben és mondjuk a határt lehetne emelni vagy még nagyobb mértékben csökkenteni a rezsit? Ez olyan ördögtől való gondolat?
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balukapitany-2
2026. június 24. 18:29
Milyen megszorítások? A védett ár kivezetése megszorítás? Komcsiztok folyamatosan, de a piaci folyamatokba az állami beleszólás az szocializmusra jellemző. Tényleg szeretnétek fizetni az adótokból a milliárdosoknak a rezsicsökkentést? Lölőkének nem futja a piaci árra vagy mi van?
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antoniosalazar
2026. június 24. 18:27
690123Ugantoniosalazar 2026. június 24. 18:15 Te is drágán fogsz tankolni te agyatlan! Mennyibe kerül most 1l gázolaj?
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