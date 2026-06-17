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bede zsolt gaudi - nagy tamás vadhajtások. hu vadhajtások

A Vadhajtások szerint rendőrök jelentek meg szerda hajnalban Bede Zsolt otthonánál

2026. június 17. 16:52

Az intézkedés során a hatóságok lefoglalták Bede Zsolt telefonját és számítógépét, valamint fia elektronikai eszközeit is.

2026. június 17. 16:52
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A Vadhajtások.hu szerdai beszámolója szerint a kora reggeli órákban rendőrök jelentek meg Bede Zsolt otthonánál. A portál állítása alapján Bede Zsolt és fia éppen indulni készültek, amikor több rendőr várta őket a bejáratnál.

A cikk szerint az intézkedés során a hatóságok lefoglalták Bede Zsolt telefonját és számítógépét, valamint fia elektronikai eszközeit is. A portál azt állítja, hogy

az érintett nem tudott kapcsolatba lépni ügyvédjével az intézkedés kezdetén.

A Vadhajtások az esetet saját működésével összefüggésben értelmezi, és azt állítja, hogy a történtek célja a portál ellehetetlenítése lehet. A lap közlése szerint az ügy részleteiről később, Gaudi-Nagy Tamás bevonásával kívánnak további tájékoztatást adni. A hatóságok az ügyben egyelőre nem közöltek hivatalos tájékoztatást, így az intézkedés pontos oka és körülményei jelenleg nem ismertek.

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Idézőjel

Bede Zsoltot a kisfia előtt vitte el a rendőrség ma reggel 6 óra 30-kor

Na, kezdünk már Iránhoz hasonlítani?

Nyitókép: Facebook

Összesen 35 komment

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Sorrend:
antoniosalazar
2026. június 17. 17:30
Canadianantoniosalazar 2026. június 17. 17:26 A kormány leállított egy illegális pénz szállítmányt. Ennyi Csak hogy értsd bolond kanadai. Az „ukrán aranykonvoj” törvényként emlegetett jogszabály-módosítás a Fidesz által 2026 márciusában benyújtott javaslat, amely kötelezi a hatóságokat a nemzetközi pénzmosási vagy illegálisnak vélt pénzszállítási ügyekben lefoglalt vagyon (készpénz, arany) teljes eljárás alatti zárolására. A törvénymódosítás szoros összefüggésben áll azzal a 2026. márciusi esettel, amikor a TEK és a NAV kommandósai az M0-s autópályán feltartóztattak egy ukrán diplomáciai vagy bankközi státuszú konvojt. A szállítmányban mintegy 27 milliárd forintnyi külföldi valuta (dollár és euró) és aranytömb utazott.
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buktoragyufaarus
2026. június 17. 17:28
Canadianbuktoragyufaarus 2026. június 17. 17:24 Van egy "apró" probléma: Orbán semmi illegálisat nem követett el." Persze ,hogy nem ,a te párhuzamos valóságodban.😁😂😂Ott a fidesz nyert megint 2/3 al.🤦‍♂️😁Hogy ti mikot pusztultok már ki?🤦‍♂️😂
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antoniosalazar
2026. június 17. 17:28
Canadianantoniosalazar 2026. június 17. 17:26 A kormány leállított egy illegális pénz szállítmányt. Ennyi. Dehogy volt illegális. Ha illegális lett volna nem tudták volna szálítás idejét és útvonalát óramű pontossággal.
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templar62
2026. június 17. 17:27
A német hatóságok irányításával ? A módszer ugyanaz .
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