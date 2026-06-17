A Vadhajtások szerint rendőrök jelentek meg szerda hajnalban Bede Zsolt otthonánál

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Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Az intézkedés során a hatóságok lefoglalták Bede Zsolt telefonját és számítógépét, valamint fia elektronikai eszközeit is.
A Vadhajtások.hu szerdai beszámolója szerint a kora reggeli órákban rendőrök jelentek meg Bede Zsolt otthonánál. A portál állítása alapján Bede Zsolt és fia éppen indulni készültek, amikor több rendőr várta őket a bejáratnál.
A cikk szerint az intézkedés során a hatóságok lefoglalták Bede Zsolt telefonját és számítógépét, valamint fia elektronikai eszközeit is. A portál azt állítja, hogy
az érintett nem tudott kapcsolatba lépni ügyvédjével az intézkedés kezdetén.
A Vadhajtások az esetet saját működésével összefüggésben értelmezi, és azt állítja, hogy a történtek célja a portál ellehetetlenítése lehet. A lap közlése szerint az ügy részleteiről később, Gaudi-Nagy Tamás bevonásával kívánnak további tájékoztatást adni. A hatóságok az ügyben egyelőre nem közöltek hivatalos tájékoztatást, így az intézkedés pontos oka és körülményei jelenleg nem ismertek.
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