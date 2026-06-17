A Vadhajtások szerint rendőrök jelentek meg szerda hajnalban Bede Zsolt otthonánál

A Vadhajtások.hu szerdai beszámolója szerint a kora reggeli órákban rendőrök jelentek meg Bede Zsolt otthonánál. A portál állítása alapján Bede Zsolt és fia éppen indulni készültek, amikor több rendőr várta őket a bejáratnál.

A cikk szerint az intézkedés során a hatóságok lefoglalták Bede Zsolt telefonját és számítógépét, valamint fia elektronikai eszközeit is. A portál azt állítja, hogy