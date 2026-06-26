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főnök bede zsolt országgyűlés Magyar Péter

Leszámolásügyi népbiztos

2026. június 26. 06:26

Az igazság, a tények itt már fabatkát sem érnek. Bilincses vágóképek kellenek Magyar Péternek – a neoávéhá meg intézkedik.

2026. június 26. 06:26
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Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Minthogy megbízói parancsára és paranoid bosszúvágya miatt a kampányban patakvért és teljes leszámolást ígért volt párttársaival, főnökei­vel és egykori szerződéses partnereivel (Balásy Gyula és vidéke) szemben, ezért Magyar Péternek most fejeket kell fölmutatnia. Amelyeket ő guillotine-ozott le. 

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A Tisza-kormány mindenkit holmi gyilkos bűnszervezet tagjának tekint, aki közreműködött a 2010 után regnáló kormányzásban. Kacsoh Dániel írása.

Részben, hogy megmaradjon a harmonikus főnök–beosztotti viszony Ursula és közte. Másrészt a belső hangok miatt. Harmadrészt nehogy ellene forduljon a neurotikusra hergelt tiszás tábor, amely vérengzést óhajt a Colosseumban. A kiábrándulás persze így is, úgy is be fog következni, ám a konteó-miniszterelnöknek most időre van szüksége.

„Szakértő” brigádja per pillanat nemhogy a kormányrudat, de a minisztériumi klozetokat sem leli. Minden, amit látunk, ebből fakad.

Ezért üvöltözik toxikus arccal az Országgyűlésben, mintha a Mónika-show-ban lenne. Ezért fenyegeti, zsarolja és gyalázza az alaptörvény szerint sérthetetlen államfőt. Ezért küld rá decathlonos belügyminisztere nyolc karhatalmistát Bede Zsoltra és rekviráltatja még a gyermeke telefonját is. És ezért vetet őrizetbe kulturális támogatásokról döntő hivatalnokokat. Akiknek „bűnei” közé sorolják, hogy támogatták pél­dául a magyar kultúrát világszerte telt házak előtt népszerűsítő Mága Zoltán hegedűművész és zenekara koncertsorozatát. Ahelyett, hogy mondjuk Nagy Ervin segédripacs (újabban Tisza-államtitkár) vagy a túltolt gyűlöletkeltéstől tikkelni kezdő Molnár Áron alá toltak volna újabb állami főszerepeket, a szokásos sztárgázsival. Ha Mága állami támogatása bűncselekmény, akkor azt hiszem, ez az ország lehúzhatja a rolót.

Mindeközben keveseknek tűnt föl (a leghabzóbb szájúaknak biztosan nem), hogy az úgynevezett NKA-botrányt aládúcoló „főgerendáról”, a Fásy Zsüliett állítólagos dokumentumfilm-sorozatára megítélt 101 milliós támogatásról kiderült: kamu az egész. Nem kapott 101 milliót, de még 101 forintot sem. A hazudozásban ezúttal is élen járó 444 már két helyreigazítást közölt emiatt – ám azt már a kutya sem olvasta. Az internet pöcegödreiben pedig folyik tovább a fásyzsüliettezés.

Az igazság, a tények itt már fabatkát sem érnek. Bilincses vágóképek kellenek Magyar Péternek – a neoávéhá meg intézkedik.

Láthatja ország-világ, ahogy ott viszik bilincsben Bús Balázs és Ughy Attila fideszes expolgármestereket. S ha bilincs van rajtuk, akkor nyilván bűnösek – legalábbis az átlag tiszás szerint. Vonszolnak vezetőszáron egy középkorú nőt is, aki állítólag irodista volt az NKA-nál. Biztosan komoly bűnei lehetnek, kijár neki a tömlöc, nehézvasban. Ha vádig sem jut el az ügy vagy a bíróság fölmenti az NKA-s döntnököket, az legfeljebb mínuszos hír lesz vagy annyi sem a Tisza-sajtóban. Ahogyan a Zsolti bácsis kamuügy összeomlását is eltussolta a teljes propagandista szolgahad. 

Mindeközben a „gyermekvédő” kormány államtitkárának, Nagy Ervinnek a csókos haverja, Lakatos Márk épp minipride-ozik valahol a pesti fertőben. Az a Lakatos Márk, akinek rendőrségi papírja van róla, hogy megrontott egy kiskorút, pedofil cselekményt követett el, ám sajnálatos módon az ügy elévült. Hogy ilyesmi miként évülhet el, ne kérdezzék. Márkocska tehát szabadon riszál valahol – Bús Balázsék meg börtönben dekkolnak. Magyarország, 2026.

Magyar Péter megkapta a vágóképeit, folytatódhat az őrült filmszínház. Időt nyert. Ahogy Polgári Szilvia írta: „Ha a valós politikai ellenfe­leit megsemmisíti, a paranoiája miatt azonnal a saját köreiből, a saját korábbi szövetségeseiből fog új ellenségeket gyártani. Szüksége van bűnbakokra. A háborús hisztériának ugyanis nem szabad leállnia – mert ha hirtelen csend lesz, mindenki meglátja a király meztelenségét.”

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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

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Összesen 1 komment

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pisapeter
2026. június 26. 07:00
gitler is így kezdte. Duce is.Csau is. Kádár is Pisa peti is.
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