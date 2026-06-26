„Szakértő” brigádja per pillanat nemhogy a kormányrudat, de a minisztériumi klozetokat sem leli. Minden, amit látunk, ebből fakad.

Ezért üvöltözik toxikus arccal az Országgyűlésben, mintha a Mónika-show-ban lenne. Ezért fenyegeti, zsarolja és gyalázza az alaptörvény szerint sérthetetlen államfőt. Ezért küld rá decathlonos belügyminisztere nyolc karhatalmistát Bede Zsoltra és rekviráltatja még a gyermeke telefonját is. És ezért vetet őrizetbe kulturális támogatásokról döntő hivatalnokokat. Akiknek „bűnei” közé sorolják, hogy támogatták pél­dául a magyar kultúrát világszerte telt házak előtt népszerűsítő Mága Zoltán hegedűművész és zenekara koncertsorozatát. Ahelyett, hogy mondjuk Nagy Ervin segédripacs (újabban Tisza-államtitkár) vagy a túltolt gyűlöletkeltéstől tikkelni kezdő Molnár Áron alá toltak volna újabb állami főszerepeket, a szokásos sztárgázsival. Ha Mága állami támogatása bűncselekmény, akkor azt hiszem, ez az ország lehúzhatja a rolót.

Mindeközben keveseknek tűnt föl (a leghabzóbb szájúaknak biztosan nem), hogy az úgynevezett NKA-botrányt aládúcoló „főgerendáról”, a Fásy Zsüliett állítólagos dokumentumfilm-sorozatára megítélt 101 milliós támogatásról kiderült: kamu az egész. Nem kapott 101 milliót, de még 101 forintot sem. A hazudozásban ezúttal is élen járó 444 már két helyreigazítást közölt emiatt – ám azt már a kutya sem olvasta. Az internet pöcegödreiben pedig folyik tovább a fásyzsüliettezés.