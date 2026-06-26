Lángol a Tisza!

Magyar Péter a kampányban megígérte, s a választás éjszakáján, majd később többször megerősítette a követelését: Sulyok Tamás távozzon a Sándor-­palotából. Ehhez határidőt is rendelt, majd miután a felszólításnak a köztársasági elnök nem tett eleget, a kormányfő alaptörvényi módosítást ígért.

Szakmai vita bontakozott ki arról, most mi következhet, úgy, hogy a jogállam visszaállítását Brüsszelben és Buda­pesten is megígérő Tisza-kormány betartsa az alapvető jogi normákat. Akadtak szép számmal, balról és jobbról egyaránt, akik szerint ez képtelenség, ha Sulyok önszántából nem távozik a posztjáról, mindenképp maradhat. Aztán eljött a hétfő, s a fenyegető és indulatos miniszterelnök lerántotta a leplet az újabb alaptörvény-módosításról, illetve az államfő lemondatásának hetekig érlelt megoldásáról, ami nagyjából így foglalható össze: