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kormány tisza sulyok tamás országgyűlés köztársasági elnök Magyar Péter

Lángol a Tisza!

2026. június 26. 06:04

A Tisza-kormány mindenkit holmi gyilkos bűnszervezet tagjának tekint, aki közreműködött a 2010 után regnáló kormányzásban.

2026. június 26. 06:04
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Magyar Péter a kampányban megígérte, s a választás éjszakáján, majd később többször megerősítette a követelését: Sulyok Tamás távozzon a Sándor-­palotából. Ehhez határidőt is rendelt, majd miután a felszólításnak a köztársasági elnök nem tett eleget, a kormányfő alaptörvényi módosítást ígért. 

Szakmai vita bontakozott ki arról, most mi következhet, úgy, hogy a jogállam visszaállítását Brüsszelben és Buda­pesten is megígérő Tisza-kormány betartsa az alapvető jogi normákat. Akadtak szép számmal, balról és jobbról egyaránt, akik szerint ez képtelenség, ha Sulyok önszántából nem távozik a posztjáról, mindenképp maradhat. Aztán eljött a hétfő, s a fenyegető és indulatos miniszterelnök lerántotta a leplet az újabb alaptörvény-módosításról, illetve az államfő lemondatásának hetekig érlelt megoldásáról, ami nagyjából így foglalható össze:

„Miért? Csak!” 

A szöveg egész pontosan így szól: „Az alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.” Ennyi. Van indoklás is, amely szerint Sulyok „működésével kapcsolatban súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről, ugyanakkor a választópolgárok rendkívüli felhatalmazást adtak arra, hogy az Országgyűlés kétharmados többsége az alkotmányos demokráciát helyreállítsa és biztosítsa az alkotmányos intézmények tényleges működését”. Kimerítő. 

A csomag részeként kapott a publikum egy tanmesét is arról, hogyan számolt le Olaszországban a hatalom a maffiával, volt szó Cattani felügyelőről és a töb- biekről, egyértelműen jelezve: 

a Tisza mindenkit holmi gyilkos bűnszervezet tagjának tekint, aki közreműködött a 2010 utáni kormányzásban. 

Apró szépséghiba, hogy az analógia szerint a miniszterelnök amolyan pentito lenne, aki csökkentett büntetésre  számíthat, kegyelemre nem. Ehelyett épp ő a kormányfő. A maffiázás tehát legfeljebb a vért követelő O1G-­tábornak szóló keménykedés, mintsem tényalapú tartalom. 

A Tisztítótűz munkacímű politikai termék mindenesetre tartalmazza a rég beharangozott Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal felállítása mellett az Alkotmánybíróság egyes tagjainak, köztük az elnöknek az azonnal nyugdíjazását és a Fidesz- meg a Mi Hazánk-frakció nagy részének kizárását a következő választás után felálló parlamentből.

Igen, itt megint a visszamenőleges jogalkotás gyanúja merül fel… 

Apropó, új hivatal: az eddig ismert információk szerint potom tízmilliárd forintot szánna a kormány az éves működésre, úgy, hogy közben az EU-val kötött paktum nyomán épp rákapcsolhat a hasonló profillal rendelkező Integritás Hatóság – nem is beszélve az olyan hagyományos szervezetekről, mint az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rendőrség vagy épp a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A jó munkához idő kell, és sok-sok intézmény.

A megígért jóléti intézkedések részletezésére tehát még picit várni kell, ahogy a Zsolti bácsis botrány kapcsán felmerülő tiszás kötődések érdemi tisztázására is. Ez van. 

A minap Radnai Márk Tisza-alelnök posztolt a nevével fémjelzett honlapon egy Magyar Péterrel közös MI-videót, alatta a The Winner Takes it All szól az ABBA-tól. Keresve sem találhatna bárki megfelelőbb háttérmuzsikát ahhoz, ami most történik a politikában. Javaslat még a Queentől a The Show Must Go On.

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(Nyitókép forrása: Magyar Nemzet )

 

Összesen 41 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. június 26. 07:25
Dehogy lángol, egy marha égeti csak magát nyilvánosan.
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chief Bromden
2026. június 26. 07:25
Röhejes, alattam a pojácák sorra ismerik be a bűnszervezetet, a maffiát. De csak az a rossz ember aki otthagyta őket, elege lett belőlük, nem látták a megújulás lehetőségét. :D
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Dixtroy
2026. június 26. 07:24
"Antonova 2026. június 26. 07:16 • Szerkesztve Kár, hogy Magyar Péter és Ferenc Orsolya magukat nem sorolják ide" Gratulálok, sikerült egy szintre hoznod Szálasit és Karikó Katalint. Tényleg kár, csak nem azért, amire gondolsz.
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survivor
2026. június 26. 07:24
Peti bohóc is maffiozó volt 14 evig... Ne tessel mar röhögtetni....🤣🤣🤣🤣
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