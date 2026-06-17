„Bede Zsoltot a kisfia előtt vitte el a rendőrség ma reggel 6 óra 30-kor. Lefoglalták a telefonját, gépeit és még a kisfia telefonját és gépét is.

Innentől még azt sem engedték meg neki, hogy ügyvédet hívjon.

Na, kezdünk már Iránhoz hasonlítani? Még nem teljesen. De Angliához igen, ahol több a letartóztatás közösségi média megszólalások és szólásszabadság »vétke« miatt, mint az illegális migránsok bűnügyei miatt. Érdekes pikantéria az ügynek, hogy ugyanez ne történt meg ma reggel 6 óra 30-kor Magyar Márton irányába.”