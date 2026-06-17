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magyar márton bede zsolt rendőrség

Bede Zsoltot a kisfia előtt vitte el a rendőrség ma reggel 6 óra 30-kor

2026. június 17. 12:31

Na, kezdünk már Iránhoz hasonlítani?

2026. június 17. 12:31
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Gulyás Virág
Gulyás Virág
Facebook

„Bede Zsoltot a kisfia előtt vitte el a rendőrség ma reggel 6 óra 30-kor.  Lefoglalták a telefonját, gépeit és még a kisfia telefonját és gépét is. 
Innentől még azt sem engedték meg neki, hogy ügyvédet hívjon. 

Na, kezdünk már Iránhoz hasonlítani? Még nem teljesen. De Angliához igen, ahol több a letartóztatás közösségi média megszólalások és szólásszabadság »vétke« miatt, mint az illegális migránsok bűnügyei miatt. Érdekes pikantéria az ügynek, hogy ugyanez ne történt meg ma reggel 6 óra 30-kor Magyar Márton irányába.” 

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 42 komment

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Sorrend:
lofejazagyban-2
2026. június 17. 13:59
ilyen a csürhe/demokrácia.
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0
0
chief Bromden
2026. június 17. 13:49
Most tárgyalják. Majd a védvonal gyűjt neki. :)
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0
3
Upuaut
2026. június 17. 13:46
Az egykori szemkilövők aktiválták magukat. Lesz ez még rosszabb is. 2010-ben a teljes tisztogatás elmaradt a rendőrségnél. Ez súlyos hiba volt.
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4
0
gullwing
2026. június 17. 13:38
Miért vitték el?
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