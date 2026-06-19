Pottyondy Edina elismerte: ő jelentette fel Bede Zsoltot – a Vadhajtások nem maradt adós a válasszal

A Vadhajtások szerint rendőrök jelentek meg szerda hajnalban Bede Zsolt otthonánál
Az intézkedés során a hatóságok lefoglalták Bede Zsolt telefonját és számítógépét, valamint fia elektronikai eszközeit is.
A balliberális youtuber februárban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen .
Mint írtuk, rendőrök jelentek meg szerda hajnalban Bede Zsolt otthonánál. Az intézkedés során a hatóságok lefoglalták a Vadhajtások főszerkesztőjének telefonját és számítógépét, valamint fia elektronikai eszközeit is.
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Az intézkedés során a hatóságok lefoglalták Bede Zsolt telefonját és számítógépét, valamint fia elektronikai eszközeit is.
Most azonban Pottyondy Edina balliberális youtuber a Facebook-oldalán ismerte el, hogy ő jelentette fel Bede Zsoltot. A közösségi oldalán azt írta, az elmúlt években számos támadás érte, de nem fordult a rendőrséghez, „mert értelmetlennek és lehetetlennek tűnt egy olyan gépezettel szemben harcolni, amely végtelen erőforrással rendelkezik, és a törvények felett áll” – fogalmazott.
Egyetlen esetben azonban kivételt tett. Mint írta, akkor,
„amikor a kiskorú gyerekem került a propaganda célkeresztjébe. Úgy éreztem, hogy nincs jogom az ő nevében is tűrni”
– írta Pottyondy, aki emiatt februárban ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.
A bejegyzésre nem sokkal később Bede Zsolt is reagált a Vadhajtások Facebook-oldalán.
Ez már ide kevés, hogy te, aki évekig Orbán gyerekeit mocskoltad, rágalmaztad, most te bebújtál a saját gyereked mögé
– fogalmazott a lap főszerkesztője.
Bede azt is állította, hogy szerinte Pottyondy és köre kettős mércét alkalmaz. „Ti akkora sztárok vagytok, nektek nem szabad visszaszólni?” – szúrta oda a youtubernek.
Nyitókép: Facebook