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pottyondy edina bede zsolt vadhajtások

Pottyondy Edina elismerte: ő jelentette fel Bede Zsoltot – a Vadhajtások nem maradt adós a válasszal

2026. június 19. 16:18

A balliberális youtuber februárban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen .

2026. június 19. 16:18
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Mint írtuk, rendőrök jelentek meg szerda hajnalban Bede Zsolt otthonánál. Az intézkedés során a hatóságok lefoglalták a Vadhajtások főszerkesztőjének telefonját és számítógépét, valamint fia elektronikai eszközeit is.

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Most azonban Pottyondy Edina balliberális youtuber a Facebook-oldalán ismerte el, hogy ő jelentette fel Bede Zsoltot. A közösségi oldalán azt írta, az elmúlt években számos támadás érte, de nem fordult a rendőrséghez, „mert értelmetlennek és lehetetlennek tűnt egy olyan gépezettel szemben harcolni, amely végtelen erőforrással rendelkezik, és a törvények felett áll” – fogalmazott. 

Egyetlen esetben azonban kivételt tett. Mint írta, akkor, 

„amikor a kiskorú gyerekem került a propaganda célkeresztjébe. Úgy éreztem, hogy nincs jogom az ő nevében is tűrni” 

– írta Pottyondy, aki emiatt februárban ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.

A bejegyzésre nem sokkal később Bede Zsolt is reagált a Vadhajtások Facebook-oldalán.

Ez már ide kevés, hogy te, aki évekig Orbán gyerekeit mocskoltad, rágalmaztad, most te bebújtál a saját gyereked mögé

– fogalmazott a lap főszerkesztője.

Bede azt is állította, hogy szerinte Pottyondy és köre kettős mércét alkalmaz. „Ti akkora sztárok vagytok, nektek nem szabad visszaszólni?” – szúrta oda a youtubernek.

Nyitókép: Facebook

Összesen 57 komment

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Sorrend:
NyBela
2026. június 19. 18:31
undorító förmedvény ez is meg a metélt farkú párja is!Ezek a valamik,vagy semmik még az ördögnek sem kellenek,mert ha kellenének már a pokolban lennének:
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2
0
csulak
2026. június 19. 18:20
el kell tapaosni ezeket a mocskoslelku komcsikat !
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1
0
mnmn
•••
2026. június 19. 18:17 Szerkesztve
magyar-1977mnmn 2026. június 19. 18:07 "Szerintem a bidenáci kölykét simán be lehet baszni egy gyerekotthonba pont abban a korban van amit nagyon szeret a semjény zsoltibácsi!:DDDDDDDDDD" Azért szeretnéd kis gyíkvállú pedo pöcs, hogy te mehess be hozzá, tudván hogy az állítólagos Zsoltibácsit, már kizárták onnan. Te viszont a Latyakos Márk barinőddel szeretnétek kihasználni a helyzetet, mivel most nektek áll a zászló. Nem véletlenül tolod folyamatosan ezt a pedo vonalat, csak erre keményedik a kis fonnyadt cerkád.
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2
0
mnmn
2026. június 19. 18:11
antoniosalazar 2026. június 19. 17:26 Bede Zsolt és a cigánytempó. vadhajtasok.hu/2026/06/19/cimlapokon-a-pottyondy-bede-haboru-kirobbanasa-pottyondy-sajat-gyereke-moge-probal-bujni "Hol a cikk Bede ami miatt Pottyondi feljelentett? Gyáva szar vagy hogy linket nem tettél hivatkozásként a saját oldaladra?" Tényleg csipkejózsika, hol a link, mi az ami miatt 8 rendőrnek kell kiszállni, házkutatást tartani, lefoglalni az ő és a gyereke holmijait? Kurvára bejön nektek ez az ávóstempó, fél évvel ezelőtt még dittatúráztatok. Ez akkor mi a lófasz?
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6
0
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