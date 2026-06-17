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ukrán aranykonvoj Legfőbb Ügyészség Magyar Péter

A Legfőbb Ügyészség az utolsó szálig kivizsgálja az aranykonvojügyet

2026. június 17. 12:37

Az eredményeket a nyilvánosság elő fogják tárni a közleményük szerint.

2026. június 17. 12:37
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Az aranykonvojügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség – írta szerdai közleményében a Legfőbb Ügyészség, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott: „A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!”

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A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint az ügyészség „a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fog adni”.

Felidézték: az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) jelölte ki nyomozó hatóságként, amely elrendelte a nyomozást.

Az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást”

– áll a közleményben.

Az ügyészség álláspontja szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási törvénynek megfelelt. A NAV által folytatott nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.

A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy az ügy kit és mely szervezeteket érint. A nyomozás nem nyilvános része a büntetőeljárásnak. Az üggyel kapcsolatban megjelenő verziók és találgatások nem segítik a tisztánlátást, viszont nehezíthetik a felderítést – közölték.

Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni – áll a Legfőbb Ügyészség közleményében.

Magyar Péter Facebook-oldalán szerda délelőtt közölte, hogy a kormány vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az aranykonvojügyben.

A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!”

– írta Magyar Péter közösségi oldalán.

(MTI)

Nyitókép: Magyarország kormánya Facebook-oldala

Összesen 7 komment

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Sorrend:
Ohel
2026. június 17. 13:39
Gondolom az teljesen normális, hogy aranytömbökkel ,meg EUR és USD kötegekkel szaladgálnak ipari mennyiségben. Meg az is, hogy ehhez a papírokat egy benzinkút wc-jében gyártják. Nincs itt semmi látnivaló. És ez a tisza szavazók szerint rendben van? Hát gratulálok nekik is.
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0
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Burdisgarage
2026. június 17. 13:31
Új választás is lesz utána?
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0
0
google-2
2026. június 17. 13:13
Szerintem Magyar is ki tudná vizsgálni, úgysem gondolnám, hogy ő valamikor is alszik. Valamint az ügyészséget is ő vezeti, nem? És kivizsgálás nélkül is bátran kijelenthető, hogy Orbán a hibás, valamint az ukránok patyolattiszták. A pénzt nem utalják, szállítják, ha ahhoz van kedvük. Miért legyen nyoma, nem?
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1
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cutcopy
2026. június 17. 12:54
A penzmosas vizsgalat nelkul is garantalt, kerdes hogy a magyar ugyeszseg mennyire tudja bizonyitani az ukran bank piszkos ugyleteit..
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7
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