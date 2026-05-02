Nem mindenkinek jár a jogállam?

Az elit erkölcsi bűnei bizony visszaütnek – közeleg a politikai földrengés
Románia politikai élete ismét forrong. Az események azonban jóval túlmutatnak az ottani történéseken. Kovács András írása.
Az Orbán-rendszer kritikusai szerint is fennáll a veszélye annak, hogy éppen azon intézmények vezetőit távolítaná el az új kormányzat, amelyek képesek lennének ellensúlyt képezni vele szemben. A mandátumuk lejárta előtti leváltásuk jogbiztonsági és jogállamisági kérdéseket is felvet.
Nagy Gábor és Vizvári Soma írása a Mandiner hetilapban
A politika- és államtudományi értékelések politikai eszközként is felhasználhatók. Az Orbán Viktor nevével fémjelzett politikai és alkotmányjogi rendszert is különbözőképpen minősítették. Nevezték hibrid, kompetitív autoriter rezsimnek, hibás demokráciának, illiberális demokráciának, plebiszciter vezérdemokráciának, választási autokráciának, sőt akár diktatúrának is, amelyet választás útján nem lehet leváltani.
Hasonló eszköznek tekinthetők a klasszifikációs kísérletek. A Freedom House értékelése szerint a Fidesz–KDNP 2010 után olyan alkotmányos és jogi változtatásokat hajtott végre, amelyek lehetővé tették a független intézmények feletti kontroll megszilárdítását. Erre a következtetésre jutott a göteborgi V-Dem Institute 2026-os demokráciajelentése is, amely a legnagyobb mértékű demokratikus hanyatláson áteső országok között tartotta számon hazánkat, rámutatva a politikai és választási verseny feltételeinek egyenlőtlenségére és ebből fakadóan a politikai és alkotmányjogi rendszer leválthatatlanságára.