alakuló ülés Országgyűlés Magyar Péter menetrend Fidesz

Megjelent a részletes menetrend: így zajlik majd Magyar Péter első napja miniszterelnökként

2026. május 06. 12:15

Egyben ezek lesznek a Fidesz utolsó, kormánypártként töltött órái.

2026. május 06. 12:15
Szombaton megalakul az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt Magyar Péter személyében. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az Országgyűlés honlapján.

A napirendi javaslat szerint

az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyok Tamás köztársasági elnök,

aki a Himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést.

A Ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról.

A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek,

ezzel megalakul az új Országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása.

Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább: az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Sulyok Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza Párt listavezetőjét az új kormány megalakításával.

Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül határoz a választási beszámolókról, majd a korelnök tájékoztatja az Országgyűlést a képviselőcsoportok megalakulásáról.

Titkos szavazással, a frakcióvezetők indítványára, a korelnök javaslata alapján megválasztják az Országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit.

A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét, balatonfüredi országgyűlési képviselőt jelölte házelnöknek, alelnököknek pedig Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz-történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt, utóbbi képviselő lehet a törvényalkotási bizottság alelnöke.

A többi frakciónak is lesz alelnöke:

a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távozó parlamenti államtitkárát, míg a Mi Hazánk a posztot eddig is betöltő Dúró Dórát jelölte.

A korelnök egyik utolsó feladata a házbizottság megalakulásának bejelentése. A házbizottság az Országgyűlés döntés-előkészítő testülete, elnöke a házelnök, tagjai az alelnökök, a frakciók vezetői és a háznagy, állandó meghívott a kormány képviselője.

Az Országgyűlés új elnöke átveszi az ülés vezetését, a köszöntője után pedig a miniszterelnök megválasztása következik.

A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba lép, és a történelmi zászlók előtt, ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet.

A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az Országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot.

Az ülés vége felé a parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról.

Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl.

Az alakuló ülés végén elhangzik a Szózat, a Székely hinmusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának zárótétele, az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia Tamburazenekar előadását is.

Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza Párt egész napos "rendszerváltó népünnepélyt" szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton.

Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket.

(MTI)

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

h040183
2026. május 06. 14:00
Tudjuk... Szárazon, hátultól!
sagirdilsiz-2
2026. május 06. 13:56
Udvari fodrász?
nagy eszter
2026. május 06. 13:42
Szegény bütyök, a barnás hátsóját nem mossa le magáról, de anélkül is csak sima undort lehet érezni már a látványától is. És ilyen lesz ennek a csodás országnak a vezetője, olyan ócska amire már jelző sincs.
hernadvolgyi-2
2026. május 06. 13:23
Cicások tanuljátok a cigány himnuszt! "A Mi Hazánk frakciója tiltakozik az ellen, hogy az Országgyűlés szombati alakuló ülésén a magyar himnusz mellett az európai uniós és a cigány himnusz, valamint a Tavaszi szél is felcsendüljön."
