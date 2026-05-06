Megjelent a részletes menetrend: így zajlik majd Magyar Péter első napja miniszterelnökként

Több tiszás is lemondott, hét településen is időközi választást kell tartani
Aki felveszi parlamenti mandátumát, nem maradhat polgármester vagy önkormányzati képviselő: le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.
Egyben ezek lesznek a Fidesz utolsó, kormánypártként töltött órái.
Szombaton megalakul az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt Magyar Péter személyében. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az Országgyűlés honlapján.
A napirendi javaslat szerint
az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyok Tamás köztársasági elnök,
aki a Himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést.
A Ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról.
A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek,
ezzel megalakul az új Országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása.
Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább: az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.
Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Sulyok Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza Párt listavezetőjét az új kormány megalakításával.
Ezt is ajánljuk a témában
Aki felveszi parlamenti mandátumát, nem maradhat polgármester vagy önkormányzati képviselő: le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.
Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül határoz a választási beszámolókról, majd a korelnök tájékoztatja az Országgyűlést a képviselőcsoportok megalakulásáról.
Titkos szavazással, a frakcióvezetők indítványára, a korelnök javaslata alapján megválasztják az Országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit.
A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét, balatonfüredi országgyűlési képviselőt jelölte házelnöknek, alelnököknek pedig Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz-történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt, utóbbi képviselő lehet a törvényalkotási bizottság alelnöke.
A többi frakciónak is lesz alelnöke:
a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távozó parlamenti államtitkárát, míg a Mi Hazánk a posztot eddig is betöltő Dúró Dórát jelölte.
A korelnök egyik utolsó feladata a házbizottság megalakulásának bejelentése. A házbizottság az Országgyűlés döntés-előkészítő testülete, elnöke a házelnök, tagjai az alelnökök, a frakciók vezetői és a háznagy, állandó meghívott a kormány képviselője.
Az Országgyűlés új elnöke átveszi az ülés vezetését, a köszöntője után pedig a miniszterelnök megválasztása következik.
A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba lép, és a történelmi zászlók előtt, ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet.
A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az Országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot.
Az ülés vége felé a parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról.
Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl.
Az alakuló ülés végén elhangzik a Szózat, a Székely hinmusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának zárótétele, az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia Tamburazenekar előadását is.
Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza Párt egész napos "rendszerváltó népünnepélyt" szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton.
Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket.
(MTI)
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI