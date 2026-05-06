Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Szerzőink
vona gábor fidesz jobbik Magyar Péter ellenzék orbán viktor

Lehullott a lepel, Vona Gábor is Magyar Péter lábához dörgölődzött

2026. május 06. 05:43

Hajlékony az a bizonyos gumigerinc.

2026. május 06. 05:43
Csépányi Balázs
Magar Nemzet

„A napokban levélben fordult  a Fidesz tagjaihoz Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök szerint a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, és Magyarországon most a liberális kormányzás időszaka kezdődik. Ehhez igazodva a párt feladata az új ciklusban a nemzeti ellenzék szerepének betöltése lesz.

Ez az üzenet kiverte a biztosítékot a választás elől csúnyán megfutamodó Vona Gábornál. A Második Reformkor Párt elnöke a Facebook-oldalán bizonyította, hogy valójában hova is tartozik:

»Üzenem Orbán Viktornak, hogy nincs nemzeti ellenzék! Konstruktív vagy destruktív ellenzék van. A nemzet mindannyiunké!«

Ez egy szép, magasztos kijelentés, igaz is. Azonban politikusként így is kell cselekedni. Álljon itt egy idézet Vonától 2012-ből:

»A Jobbik továbbra is csak az ország és a nemzet érdekét nézi A nemzeti ellenzék pártja az ellene irányuló szélsőségesen liberális karantént teljesen figyelmen kívül hagyja.«

Azóta megfordult a szélirány...

Ez az idézet nagyon jól mutatja Vona Gábor útját a gárdamellénytől a Spinoza Házig. Most ez a kacskaringós életút tovább színesedik, hiszen Vona immár Magyar Péter lábához dörgölődzik. Azt nem veszi észre, hogy ő és a pártja ugyanazokra a szavazókra ácsingózik, akik a Tisza Pártnál vannak. Lehet, hogy ma nagyon divatos Orbán Viktort bírálni, de ebből nem lesz soha pluszszavazat, se Vonának, se senkinek az úgynevezett régi ellenzék formációi közül.”

Nyitókép: Vona Gábor Facebook-oldala

 

