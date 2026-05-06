„Lex sógor”: Melléthei-Barna kinevezése még a Tiszának kampányoló Vona Gábornak is sok – törvénymódosítást javasol
Természetesen a kormányfő és a miniszter jószándékát nem kérdőjelezi meg.
Hajlékony az a bizonyos gumigerinc.
„A napokban levélben fordult a Fidesz tagjaihoz Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök szerint a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, és Magyarországon most a liberális kormányzás időszaka kezdődik. Ehhez igazodva a párt feladata az új ciklusban a nemzeti ellenzék szerepének betöltése lesz.
Ez az üzenet kiverte a biztosítékot a választás elől csúnyán megfutamodó Vona Gábornál. A Második Reformkor Párt elnöke a Facebook-oldalán bizonyította, hogy valójában hova is tartozik:
»Üzenem Orbán Viktornak, hogy nincs nemzeti ellenzék! Konstruktív vagy destruktív ellenzék van. A nemzet mindannyiunké!«
Ez egy szép, magasztos kijelentés, igaz is. Azonban politikusként így is kell cselekedni. Álljon itt egy idézet Vonától 2012-ből:
»A Jobbik továbbra is csak az ország és a nemzet érdekét nézi A nemzeti ellenzék pártja az ellene irányuló szélsőségesen liberális karantént teljesen figyelmen kívül hagyja.«
Azóta megfordult a szélirány...
Ez az idézet nagyon jól mutatja Vona Gábor útját a gárdamellénytől a Spinoza Házig. Most ez a kacskaringós életút tovább színesedik, hiszen Vona immár Magyar Péter lábához dörgölődzik. Azt nem veszi észre, hogy ő és a pártja ugyanazokra a szavazókra ácsingózik, akik a Tisza Pártnál vannak. Lehet, hogy ma nagyon divatos Orbán Viktort bírálni, de ebből nem lesz soha pluszszavazat, se Vonának, se senkinek az úgynevezett régi ellenzék formációi közül.”
Ezt is ajánljuk a témában
Természetesen a kormányfő és a miniszter jószándékát nem kérdőjelezi meg.
Nyitókép: Vona Gábor Facebook-oldala