Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
A leegyszerűsített nyelvezet és az egyszerű értelmezési keretek kétségkívül hozzájárultak Magyar Péter sikeréhez.
„A mindenkori magyar kormány külkapcsolatainak pragmatikus és realista megközelítésű alakítása támogatandó és értékelendő.
Orbán Balázs Huszárvágás című könyvében kifejtett konnektivitáselméletéből korábban szintén ez az irányvonal volt kiolvasható, még ha ezt a kifejezést minden bizonnyal száműzik is az új rend szótárából.
Sebaj, nem a megnevezés a lényeg. Orbán Viktor valójában maga sem szerette a »konnektivitás« kifejezést, mert tisztában volt vele, hogy túlságosan értelmiségi hangzású, a választókkal pedig olyan nyelven kell beszélni, amelyből pontosan értik, mit és miért tesz a kormány. Így lett a konnektivitásból »magyar nagystratégia«, bár Orbán szerint még ez sem volt eléggé emészthető és közérthető.
Április 12-ig ezt a kommunikációs feladványt már nem sikerült megoldani, bár aligha emiatt veszített választást a Fidesz. A leegyszerűsített nyelvezet és az egyszerű értelmezési keretek ugyanakkor kétségkívül hozzájárultak Magyar Péter sikeréhez.”
