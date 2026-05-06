Magyar Péter még a Diákhitel Központ élén milliárdos nagyságrendben kötött szerződéseket Balásy Gyula cégeivel
Akkor még nem érezte morálisan elfogadhatatlannak a szerződések aláírását.
Úgy tűnik, a vérszomjas bosszúsajtóban a bér- és vértollnokok már nem pusztán a múltat, hanem a nemzeti konzervatív kormány eredményeit akarnák eltörölni.
„A személyi kultuszos Rákosi-korszakban volt az a bevett gyakorlat, hogy először a pártsajtóban, a Szabad Népben, iránykritikákban harangozták be a meghozandó drasztikus intézkedéseket, amiket le kellett nyomni az emberek torkán. Nagy valószínűséggel az elkövetkező időszakban ismét hozzá kell szoknunk ehhez a lejáratódott hatalmi társadalomszondázási módszerhez, amit manapság érzékenyítésnek is hívnak. A Tisza Párthoz és bölcs vezéréhez harcosan hűséges sajtótermékek máris kezdik kóstolgatni, sőt alapjaiban támadni az Orbán-kormány családtámogatási rendszerét, hosszú távon bevált, nemzetközi elismerést kiváltott legfontosabb intézkedéseit.
Úgy tűnik, a vérszomjas bosszúsajtóban a bér- és vértollnokok már nem pusztán a múltat, hanem a nemzeti konzervatív kormány eredményeit akarnák eltörölni – természetesen hamisan a gazdaságot fékező ballasztként beállítva.
Az Ellenpont elemzéséből kiderül, hogy az Új Szabad Nép kitüntető címre egyaránt aspiráló Telex és 24.hu jár élen egymással vetekedve az eredménylikvidáló családfelszámoló ötletbörzében.
A családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességét kárhoztatják, s ecsetelik, mennyire megterheli az államkasszát mindez – az óriási társadalmi hasznot figyelmen kívül hagyva. A 24.hu címe vádként fogalmazza meg a vélelmezett pénzpocsékolást: »Százmilliárdokba kerül a családi adókedvezmény duplázása és az anyák szja-mentessége.« Előkerült a Telexen már a választás előtt az ósdi, elkoptatott sztereotip rágalom is, miszerint »Az Orbán-kormány nem nőket, csak anyákat lát«. Mintha a kettő kizárná egymást, és nem lenne a nők elemi joga az anyaság. A Tisza-szolgáló portálon azóta is robog a családellenes kampány. Immár a választás után azon jajveszékelnek, hogy »Szorult helyzetben veszi át a Tisza Párt a gazdaságot«.
Szegények persze nem tudhatták, hogy Magyar Péterék egyik legerősebb kampányhazugsága lufiként pukkad ki, miután hazánk ismét az Európai Unió élmezőnyébe verekedte magát a kiváló növekedési mutatóival, lehagyva többek között Németországot.”
Nyitókép forrása: AFP/Kisbenedek Attila