Az Ellenpont elemzéséből kiderül, hogy az Új Szabad Nép kitüntető címre egyaránt aspiráló Telex és 24.hu jár élen egymással vetekedve az eredménylikvidáló családfelszámoló ötletbörzében.

A családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességét kárhoztatják, s ecsetelik, mennyire megterheli az államkasszát mindez – az óriási társadalmi hasznot figyelmen kívül hagyva. A 24.hu címe vádként fogalmazza meg a vélelmezett pénzpocsékolást: »Százmil­liárdokba kerül a családi adókedvezmény duplázása és az anyák szja-mentessége.« Előkerült a Telexen már a választás előtt az ósdi, elkoptatott sztereotip rágalom is, miszerint »Az Orbán-kormány nem nőket, csak anyákat lát«. Mintha a kettő kizárná egymást, és nem lenne a nők elemi joga az anyaság. A Tisza-szolgáló portálon azóta is robog a családellenes kampány. Immár a választás után azon jajveszékelnek, hogy »Szorult helyzetben veszi át a Tisza Párt a gazdaságot«.

Szegények persze nem tudhatták, hogy Magyar Péterék egyik legerősebb kampányhazugsága lufiként pukkad ki, miután hazánk ismét az Európai Unió élmezőnyébe verekedte magát a kiváló növekedési mutatóival, lehagyva többek között Németországot.”