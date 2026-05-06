ellenpont tisza párt Magyar Péter telex

Családellenes érzékenyítés

2026. május 06. 06:03

Úgy tűnik, a vérszomjas bosszúsajtóban a bér- és vértollnokok már nem pusztán a múltat, hanem a nemzeti konzervatív kormány eredményeit akarnák eltörölni.

Megyeri Dávid
Magyar Nemzet

„A személyi kultuszos Rákosi-korszakban volt az a bevett gyakorlat, hogy először a pártsajtóban, a Szabad Népben, iránykritikákban harangozták be a meghozandó drasztikus intézkedéseket, amiket le kellett nyomni az emberek torkán. Nagy valószínűséggel az elkövetkező időszakban ismét hozzá kell szoknunk ehhez a lejáratódott hatalmi társadalomszondázási módszerhez, amit manapság érzékenyítésnek is hívnak. A Tisza Párthoz és bölcs vezéréhez harcosan hűséges sajtótermékek máris kezdik kóstolgatni, sőt alapjaiban támadni az Orbán-kormány családtámogatási rendszerét, hosszú távon bevált, nemzetközi elismerést kiváltott legfontosabb intézkedéseit.

Úgy tűnik, a vérszomjas bosszúsajtóban a bér- és vértollnokok már nem pusztán a múltat, hanem a nemzeti konzervatív kormány eredményeit akarnák eltörölni – természetesen hamisan a gazdaságot fékező ballasztként beállítva.

Az Ellenpont elemzéséből kiderül, hogy az Új Szabad Nép kitüntető címre egyaránt aspiráló Telex és 24.hu jár élen egymással vetekedve az eredménylikvidáló családfelszámoló ötletbörzében.

A családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességét kárhoztatják, s ecsetelik, mennyire megterheli az államkasszát mindez – az óriási társadalmi hasznot figyelmen kívül hagyva. A 24.hu címe vádként fogalmazza meg a vélelmezett pénzpocsékolást: »Százmil­liárdokba kerül a családi adókedvezmény duplázása és az anyák szja-mentessége.« Előkerült a Telexen már a választás előtt az ósdi, elkoptatott sztereotip rágalom is, miszerint »Az Orbán-kormány nem nőket, csak anyákat lát«. Mintha a kettő kizárná egymást, és nem lenne a nők elemi joga az anyaság. A Tisza-szolgáló portálon azóta is robog a családellenes kampány. Immár a választás után azon jajveszékelnek, hogy »Szorult helyzetben veszi át a Tisza Párt a gazdaságot«.

Szegények persze nem tudhatták, hogy Magyar Péterék egyik legerősebb kampányhazugsága lufiként pukkad ki, miután hazánk ismét az Európai Unió élmezőnyébe verekedte magát a kiváló növekedési mutatóival, lehagyva többek között Németországot.”

Nyitókép forrása: AFP/Kisbenedek Attila

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
james65-2
2026. május 06. 08:42
A kormányzas még nem kezdődött el, akkor sem, ha már úgy beszélnek, tesznek, mintha legálisan cselekedhetnének. A helyzet annyiban ugyanaz, hogy egy-egy témában mondanak valamit, meg az ellenkezőjét is. Az általános bizonytalanság, a harcias fenyegetőzés, már most milliós nagyságrendű munkák elhalasztását, adott esetben teljes elmaradását eredményezték. Ez már most jelentós kiesés azon vállalatoknál, amire van némi rálátásom, de gyanítom máshol is hasonló a helyzet.
Élő Éva
•••
2026. május 06. 08:42 Szerkesztve
Horn Gáborék nem szeretnének szembe nézni a magasabb IQ-jú generációk megjelenésével a saját magasabb rendűnek aposztrofált kulturális hitbizományukkal szemben. A magyaroknak nem a magas intellektuális közösség szerep van kiosztva, anno a nácik is másodrendű rabszolga népnek tűrték volna meg.
Élő Éva
2026. május 06. 08:36
A ballib megmondók pl. Horn Gábor minden médiafelületet megragad, hogy az anyák adókedvezményét igazságtalan, antiszociális itézkedésnek bélyegezze. Ez a megoldás nem csak a szociális szempontokat veszi figyelembe, de a magas IQ-jú, diplomás nők, gyermek vállalás esetén elszenvedett jövedelmi és egzisztenciális hátrányát szeretné némileg kompenzálni. Ez fontos lépés a magyar populáció értelmi színvonalának fenntartása érdekében. Az IQ, X. kromoszómához kötött, genetikusan erősen determinált voltát.Kínában ezzel kapcsolatban komoly kutatási eredménye vannak, ami nagymértékben ellentmond a libertinus antropológiának. Minden más külső tényező, iskola rendszer, szociális juttatások, stb. mindössze 1/8 részt tesz hozzá. Az utóbbi évtizedben a nyugati, francia, német, angol stb. populáció IQ-ja jelentősen csökkent a bevándorló populációk genetikusan alacsonyabb IQ-ja miatt. Ujma Przemyslaw Péter: IQ, öröklés, környezet.
Reszelő Aladár
2026. május 06. 07:13
A Tisza lassan felméri, hogy kik szavaztak rá, aztán meghatározza, hogy melyik csoportokkal nem akar kicseszni és kik a beáldozhatók. Ha igaz a tézis, hogy a csóróbbak és az idősebbek inkább a fideszesek míg a fiatalabbak, családosok és közép es felsőosztálybeliek meg inkább tiszások, akkor a családtámogatás kicsinálása inkább önmagának árt, ráadásul a rászorulók preferálása inkább a fideszeseknek jó. Ezt a ballipsi szakértők nyilván nem érzékelik így, de ők általában pár % népszerűséget tudtak elérni, pont ezek miatt. Szóval érdekes újra meghallgatni az Őszödi beszédet. Abban Fletó ugyanerre panaszkodik. Szóval ha Dr Bütyök miniszterelnök úrnak van egy csepp politikai érzéke (eddig inkább úgy tűnik, hogy van), akkor nem azokkal megy kapásból szembe, akiknek a vállán a hatalma áll. Szóval neki is kényszerpálya lesz.
