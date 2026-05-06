Ön is ott lesz? Magyar Péter egész napos „rendszerváltó” népünnepélyre készül
A Tisza Párt elnöke közzé tette a bulika programját.
Ez így erősen féloldalas, hiányzik néhány szín a posztmodern kaleidoszkópból.
„»A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a Himnusz, a székely és az európai himnusz is. Majd Nébl Zsolt vezetésével, a sükösdi tamburás srácok tolmácsolásában felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt…«
CSAK? Baromira hiányolom a szuahéli népdalokat, Panjabi MC klasszikusait, valamint a Klezmer-Oi-fusion nagyjait is. Ez így erősen féloldalas, hiányzik néhány szín a posztmodern kaleidoszkópból.”
