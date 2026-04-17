„A belső vizsgálatnak a piramis minden szintjén le kell zajlani” – ilyen volt a Magyar Úton Gyűlés a Vértanúk teréről (VIDEÓ)

A fideszes képviselő a vereség okairól azt mondta: ha nem tudunk szembenézni magunkkal, ezen az oldalon maradunk. A felelősséget Orbán Viktor nyilvánosan magára vette, de neki elvitathatatlan történelmi eredményei is vannak a magyar nemzet felemelésében.

A vereségnek konkrét okai vannak. A nemzet minden jogi eszközt az Országgyűlés kezébe adott, de ne éljen vele vissza; senkit nem szabad meghurcolni, nem erre kaptak felhatalmazást. Az igazság feltárásához minden segítséget meg kell adni az állam és a magántőke összefonódását illetően. Sokszor félrenéztünk, féltve a kormányzóképességet. Vannak karrieristák a jobboldalon, nekik azonnal távozniuk kell a közéletből. A cselekedetek megítélésének kérdése: akik divatból hirdettek keresztény elveket, és közben lehúzták a közösséget, távozzanak. Neveket méltányosságból még nem mond.