„A belső vizsgálatnak a piramis minden szintjén le kell zajlani” – ilyen volt a Magyar Úton Gyűlés a Vértanúk teréről (VIDEÓ)

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Az összetartozásunk és elveink megerősítésére, a választási kudarc tanulságainak kibeszélésére Magyar Úton Gyűlést szervezett péntek 17 órára a Pesti Srácok és a Nemzeti Maximumért Alapítvány a pesti Vértanúk terére.
A gyűlésen felszólalt a választás éjszakáján, saját csapata előtt beszédet mondó és ezzel több százezer honfitársunk figyelmét felkeltő Ferencz Orsolya űrkutató, a Fidesz józsefvárosi képviselőjelöltje, Gajdics Ottó, a Hír TV műsorvezetője és Szabó Gergő, a PestiSrácok főmunkatársa, melyet Gulyás Virág, Huth Gergely, Szalai Szilárd, Kertész Dávid, Perutek János és Stefka István gondolatai egészítettek ki.
Tekintse meg képgalériánkat:
Nyitókép forrása: Földházi Árpád / Mandiner
A Magyar Úton Gyűlés a PestiSrácok-csapat és a Nemzeti Maximumért Alapítvány közösségi kezdeményezése, mellyel a nemzeti tábor szélesebb bevonását szeretnék elősegíteni közös jövőnk formálásába. A helyszín pedig a Nemzeti Vértanúk, azaz az 1918-19-es vörös terror áldozatai emlékműve előtti tér, ahol az alapítvány a kommunizmus áldozatai emléknapján Szabadságharcos főváros 1919 - 1956 - 1989-címmel rendhagyó és látványos megemlékezést tartott.
Stefka István a következőket mondta: egymásból erőt tudjunk meríteni. A nemzeti szövetségnek folytatnia kell a munkát Magyarország megmaradásáért. Újra meg kell erősítenünk a lelkünket, helyére kell tenni az erkölcsi értékeket. Lehetetlen, hogy a besúgás, a börtönnel fenyegetés újra megjelenjen; ezt a bolsevista diktatúrában már megtapasztaltuk, ahol emberek százait gyilkolták meg koncepciós perekben. A jobboldal mindig talpra állt: nemcsak újrakezdjük, hanem folytatjuk a munkát.
Szabó Bálint megzavarta az eseményt, Stefka István a színpadról üzent neki. Közben előkerültek a rendőrök, akiknek hála Szabó távozik a helyszín közeléből.
Ferencz Orsolya: azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük, mi történt velünk. Vasárnap politikai legitimációval nyert a Tisza, mi pedig méltósággal viseljük a vereség terhét. A kampány véget ért, eljött a számvetés ideje; bizalmat kell adni a megválasztott kormánynak a haza érdekében. Sok nemzeti vívmányt értünk el, ezeket meg kell védeni. Ilyen a családok támogatása, a határvédelem, a kettős állampolgársággal elindított nemzetegyesítési folyamat is.
A fideszes képviselő a vereség okairól azt mondta: ha nem tudunk szembenézni magunkkal, ezen az oldalon maradunk. A felelősséget Orbán Viktor nyilvánosan magára vette, de neki elvitathatatlan történelmi eredményei is vannak a magyar nemzet felemelésében.
A vereségnek konkrét okai vannak. A nemzet minden jogi eszközt az Országgyűlés kezébe adott, de ne éljen vele vissza; senkit nem szabad meghurcolni, nem erre kaptak felhatalmazást. Az igazság feltárásához minden segítséget meg kell adni az állam és a magántőke összefonódását illetően. Sokszor félrenéztünk, féltve a kormányzóképességet. Vannak karrieristák a jobboldalon, nekik azonnal távozniuk kell a közéletből. A cselekedetek megítélésének kérdése: akik divatból hirdettek keresztény elveket, és közben lehúzták a közösséget, távozzanak. Neveket méltányosságból még nem mond.
Akik maradnak, emeljük fel a szívünket. Ígérjük meg, hogy jobban fogjuk csinálni. A győzelem végleges, a vereség sohasem végzetes.
Egy esélyünk van a túlélésre, ha maradunk!
Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa egy taoista történetet mesélt el. Ezt követően arról beszélt, hogy vasárnap egyesek örültek, mások keseregtek; próbáljuk megérteni azt, amit még nem lehet.
Pár hónapja Amerikában látta azt a kampányt, amelyet a Meta és a fiatalok érzelmi manipulációja együtt nyert meg. Ezt látta itt vasárnap az országgyűlési választásokon is: a propaganda, a jó szlogenek és egy slankosabb jelölt nyert.
További ok a külső nyomás és a szuverenitás elleni fellépés. Ez a purgatóriumi időszak szükséges ahhoz, hogy a „háborút” majd megnyerjük. Nem tudni, a Tisza mit tervez; a kampányban más identitást mutatott, mint a választás után.
Gulyás Virág azt mondta, hogy Magyar Péter, a Tisza vezére Orbán Viktor stratégiáját építi tovább látszólag; a kaméleonszerű változásnak ára van, és ára lesz. Majdnem két és fél millióan vagyunk fideszesek, ez az életben maradáshoz kell. Mindenki húzza ki magát.
A fájdalmat a tettek is gyógyítják. Meg kell újulni, minden nap lépni kell egyet előre, és akkor az eddigi legnagyszerűbb megújuláson megy át a Fidesz – majd a Holdról is lehet látni.
„Bajban ismerszik meg a barát. Segítünk egymásnak, mert baj az van” – ezzel kezdte beszédét Gajdics Ottó publicista.
Kétségtelenül borzalmasnak érezzük, ami velünk történt. Ki kell jelölnünk az utat magunk számára úgy, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, ezért vagyunk itt. Lázadjunk rajongásig szeretett hazánk megmaradásáért.
Sokan voltunk, de nem elegen; úgy győztek le, hogy nem tudják, milyen változást akarnak. Mi tudjuk, mit akarunk megőrizni: a hitünket, a családunkat, a nemzetünket, a hazánkat.
Gajdics úgy folytatta: most még nagyon fáj, mintha örökre elveszítettünk volna valamit, de nem a hitünket vesztettük el, csak a választást. Az igazunkért mindig ki fogunk állni. Kiállunk egymásért, ha igaztalanul vádolják vagy megbélyegzik egymást.
Két és fél millióan kérjük a hárommillió honfitársat, hogy fogják vissza a vérszomjasokat. El a kezekkel az államfőtől, a közjogi méltóságoktól! Nem lesz könnyű talpra állni, tükörbe kell nézni.
Az új jobboldal csatornázza be az alulról jövő észrevételeket.
Szabó Gergő újságíró arról beszélt, hogy tanulság: többet nem engedhetünk a soraink közé olyanokat, akik nem tartoznak ide. Ha megpróbálják lezülleszteni a közösséget, az annak a hibája, aki hagyja. Amíg nem nézünk szembe önmagunkkal, semmi nem fog változni.
A nemzeti oldal nemcsak a Fideszből áll, nem lehet cserben hagyni őket. Van még javítanivaló, de kitartottunk. A belső vizsgálatnak a piramis minden szintjén le kell zajlania; nem szabad ugyanabba a zsákutcába menni.
Most nem szabad a Tisza Párttal foglalkozni, lesz még idő erre. Most magunkat ne veszítsük el. Az önvizsgálat nem jelenti azt, hogy gyengének kell lenni; nagy erőnk van. Nem szabad hagyni, hogy az elmúlt 16 év eredményeit elvegyék.
Gyűlölet és harag nélkül kell felnyitni a szemeket. Olyan küzdelem áll előttünk, amely erős embereket kíván. Oktatni, tanítani, hazaszeretetre nevelni: ez a feladat.
Szalai Szilárd újságíró következett, aki a színpadon arról beszélt, hogy mi vezetett ide, a választási vereséghez. Erre nincs egyetlen válasz: sokféle válasz érkezett eddig is, a vizsgálatot a saját házunk táján kell elkezdeni.
Hogyan tovább? A történelemben voltak Magyar Péterhez hasonló árulások. Hiába esett el a vár, a hazát meg lehet menteni, védeni, de csak együtt, új irányt kitűzve. Aki számára nem a jobboldal jelenti a családot és a hazát, az pár nap múlva már nem lesz itt – nélkülük mehetünk tovább.
Nem véletlen a helyszín választása, a Vértanúk tere, kezdte a Pesti Srácok főszerkesztője, a kommunisták rombolták le a a szobrot, az Orbán-kormány építette újra. Majd pedig átadta a szót Püski Istvánnak.
A Püski kiadó vezetője arról beszélt, sok olyan helyzetben voltunk, ahonnan felálltunk már. Mint mondta, a kiadója a nemzet kiadója, nagyon fontos, hogy legyen könyv, azt ugyanis nem lehet megmásítani. Nagy gond, hogy a fiatalok nem tudják, mi a nemzet. Ha nem tudják, akkor nagy a baj. Püski a magyar kultúra fontosságát hangoztatta.
Nem lesz kuss, vidámság és rock n'roll! – így a legendás zenész.
2,5 millióan szavaztak a jobboldalra, mondta az újságíró. Az összetartás miatt az a feladat, hogy segítsük egymást, ennek része önkénteseket toboroznak, adományokat is gyűjtenek, jelentette be később, hozzátéve azt is, hogy még több ilyen rendezvényt fognak szervezni.