huth gergely hír tv gajdics ottó ferencz orsolya országgyűlési választás 2026 fidesz pesti srácok

„A belső vizsgálatnak a piramis minden szintjén le kell zajlani” – ilyen volt a Magyar Úton Gyűlés a Vértanúk teréről (VIDEÓ)

2026. április 17. 17:00

Az összetartozásunk és elveink megerősítésére, a választási kudarc tanulságainak kibeszélésére Magyar Úton Gyűlést szervezett péntek 17 órára a Pesti Srácok és a Nemzeti Maximumért Alapítvány a pesti Vértanúk terére. Visszatér a jobboldal?

A gyűlésen felszólalt a választás éjszakáján, saját csapata előtt beszédet mondó és ezzel több százezer honfitársunk figyelmét felkeltő Ferencz Orsolya űrkutató, a Fidesz józsefvárosi képviselőjelöltje, Gajdics Ottó, a Hír TV műsorvezetője és Szabó Gergő, a PestiSrácok főmunkatársa, melyet Gulyás Virág, Huth Gergely, Szalai Szilárd, Kertész Dávid, Perutek János és Stefka István gondolatai egészítettek ki. Az élő videót ITT érhetik el. Visszatér a jobboldal?

Tekintse meg képgalériánkat:

Erőt, kitartást mutatott a nemzeti oldal a Magyar Úton Gyűlésen (KÉPGALÉRIA)

Erőt, kitartást mutatott a nemzeti oldal a Magyar Úton Gyűlésen (KÉPGALÉRIA)

Nyitókép forrása: Földházi Árpád / Mandiner

 

Frissítés Frissítés
17:02
Megtelt a Vértanúk tere

A Magyar Úton Gyűlés a PestiSrácok-csapat és a Nemzeti Maximumért Alapítvány közösségi kezdeményezése, mellyel a nemzeti tábor szélesebb bevonását szeretnék elősegíteni közös jövőnk formálásába. A helyszín pedig a Nemzeti Vértanúk, azaz az 1918-19-es vörös terror áldozatai emlékműve előtti tér, ahol az alapítvány a kommunizmus áldozatai emléknapján Szabadságharcos főváros 1919 - 1956 - 1989-címmel rendhagyó és látványos megemlékezést tartott.

17:05
Stefka István a színpadon

Stefka István a következőket mondta: egymásból erőt tudjunk meríteni. A nemzeti szövetségnek folytatnia kell a munkát Magyarország megmaradásáért. Újra meg kell erősítenünk a lelkünket, helyére kell tenni az erkölcsi értékeket. Lehetetlen, hogy a besúgás, a börtönnel fenyegetés újra megjelenjen; ezt a bolsevista diktatúrában már megtapasztaltuk, ahol emberek százait gyilkolták meg koncepciós perekben. A jobboldal mindig talpra állt: nemcsak újrakezdjük, hanem folytatjuk a munkát.

17:08
Szabó Bálint előkerült

Szabó Bálint megzavarta az eseményt, Stefka István a színpadról üzent neki. Közben előkerültek a rendőrök, akiknek hála Szabó távozik a helyszín közeléből.

17:11
Ferencz Orsolya a színpadon

Ferencz Orsolya: azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük, mi történt velünk. Vasárnap politikai legitimációval nyert a Tisza, mi pedig méltósággal viseljük a vereség terhét. A kampány véget ért, eljött a számvetés ideje; bizalmat kell adni a megválasztott kormánynak a haza érdekében. Sok nemzeti vívmányt értünk el, ezeket meg kell védeni. Ilyen a családok támogatása, a határvédelem, a kettős állampolgársággal elindított nemzetegyesítési folyamat is.

17:17
Ferencz Orsolya: Beszélnünk kell a vereség okairól!

A fideszes képviselő a vereség okairól azt mondta: ha nem tudunk szembenézni magunkkal, ezen az oldalon maradunk. A felelősséget Orbán Viktor nyilvánosan magára vette, de neki elvitathatatlan történelmi eredményei is vannak a magyar nemzet felemelésében.

A vereségnek konkrét okai vannak. A nemzet minden jogi eszközt az Országgyűlés kezébe adott, de ne éljen vele vissza; senkit nem szabad meghurcolni, nem erre kaptak felhatalmazást. Az igazság feltárásához minden segítséget meg kell adni az állam és a magántőke összefonódását illetően. Sokszor félrenéztünk, féltve a kormányzóképességet. Vannak karrieristák a jobboldalon, nekik azonnal távozniuk kell a közéletből. A cselekedetek megítélésének kérdése: akik divatból hirdettek keresztény elveket, és közben lehúzták a közösséget, távozzanak. Neveket méltányosságból még nem mond.

Akik maradnak, emeljük fel a szívünket. Ígérjük meg, hogy jobban fogjuk csinálni. A győzelem végleges, a vereség sohasem végzetes.

17:26
Szilágyi Ákos aktivista a színpadon

Egy esélyünk van a túlélésre, ha maradunk!

17:31
Gulyás Virág a színpadon

Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa egy taoista történetet mesélt el. Ezt követően arról beszélt, hogy vasárnap egyesek örültek, mások keseregtek; próbáljuk megérteni azt, amit még nem lehet.

Pár hónapja Amerikában látta azt a kampányt, amelyet a Meta és a fiatalok érzelmi manipulációja együtt nyert meg. Ezt látta itt vasárnap az országgyűlési választásokon is: a propaganda, a jó szlogenek és egy slankosabb jelölt nyert.

További ok a külső nyomás és a szuverenitás elleni fellépés. Ez a purgatóriumi időszak szükséges ahhoz, hogy a „háborút” majd megnyerjük. Nem tudni, a Tisza mit tervez; a kampányban más identitást mutatott, mint a választás után.

17:33
Gulyás Virág: Magyar Péter a Fidesz 2.0-t építi, de a Fidesz meg tud újulni!

Gulyás Virág azt mondta, hogy Magyar Péter, a Tisza vezére Orbán Viktor stratégiáját építi tovább látszólag; a kaméleonszerű változásnak ára van, és ára lesz. Majdnem két és fél millióan vagyunk fideszesek, ez az életben maradáshoz kell. Mindenki húzza ki magát.

A fájdalmat a tettek is gyógyítják. Meg kell újulni, minden nap lépni kell egyet előre, és akkor az eddigi legnagyszerűbb megújuláson megy át a Fidesz – majd a Holdról is lehet látni.

17:37
Gajdics Ottó a színpadon: bajban ismerszik meg a barát

„Bajban ismerszik meg a barát. Segítünk egymásnak, mert baj az van” – ezzel kezdte beszédét Gajdics Ottó publicista.

Kétségtelenül borzalmasnak érezzük, ami velünk történt. Ki kell jelölnünk az utat magunk számára úgy, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, ezért vagyunk itt. Lázadjunk rajongásig szeretett hazánk megmaradásáért.

Sokan voltunk, de nem elegen; úgy győztek le, hogy nem tudják, milyen változást akarnak. Mi tudjuk, mit akarunk megőrizni: a hitünket, a családunkat, a nemzetünket, a hazánkat.

17:42
Valljuk be őszintén: most még nagyon fáj!

Gajdics úgy folytatta: most még nagyon fáj, mintha örökre elveszítettünk volna valamit, de nem a hitünket vesztettük el, csak a választást. Az igazunkért mindig ki fogunk állni. Kiállunk egymásért, ha igaztalanul vádolják vagy megbélyegzik egymást.

Két és fél millióan kérjük a hárommillió honfitársat, hogy fogják vissza a vérszomjasokat. El a kezekkel az államfőtől, a közjogi méltóságoktól! Nem lesz könnyű talpra állni, tükörbe kell nézni.

Az új jobboldal csatornázza be az alulról jövő észrevételeket.

17:51
Szabó Gergő: ne hagyjuk, hogy lezüllesszenek minket!

Szabó Gergő újságíró arról beszélt, hogy tanulság: többet nem engedhetünk a soraink közé olyanokat, akik nem tartoznak ide. Ha megpróbálják lezülleszteni a közösséget, az annak a hibája, aki hagyja. Amíg nem nézünk szembe önmagunkkal, semmi nem fog változni.

A nemzeti oldal nemcsak a Fideszből áll, nem lehet cserben hagyni őket. Van még javítanivaló, de kitartottunk. A belső vizsgálatnak a piramis minden szintjén le kell zajlania; nem szabad ugyanabba a zsákutcába menni.

Most nem szabad a Tisza Párttal foglalkozni, lesz még idő erre. Most magunkat ne veszítsük el. Az önvizsgálat nem jelenti azt, hogy gyengének kell lenni; nagy erőnk van. Nem szabad hagyni, hogy az elmúlt 16 év eredményeit elvegyék.

Gyűlölet és harag nélkül kell felnyitni a szemeket. Olyan küzdelem áll előttünk, amely erős embereket kíván. Oktatni, tanítani, hazaszeretetre nevelni: ez a feladat.

18:00
Szalai Szilárd: nem kerülhetjük el az önvizsgálatot!

Szalai Szilárd újságíró következett, aki a színpadon arról beszélt, hogy mi vezetett ide, a választási vereséghez. Erre nincs egyetlen válasz: sokféle válasz érkezett eddig is, a vizsgálatot a saját házunk táján kell elkezdeni.

Hogyan tovább? A történelemben voltak Magyar Péterhez hasonló árulások. Hiába esett el a vár, a hazát meg lehet menteni, védeni, de csak együtt, új irányt kitűzve. Aki számára nem a jobboldal jelenti a családot és a hazát, az pár nap múlva már nem lesz itt – nélkülük mehetünk tovább.

18:04
Huth Gergely: népi út, népi gondolat, sokféleképpen lehet szeretni Magyarországot, de mi a nemzeti oldalról tesszük ezt!

Nem véletlen a helyszín választása, a Vértanúk tere, kezdte a Pesti Srácok főszerkesztője, a kommunisták rombolták le a a szobrot, az Orbán-kormány építette újra. Majd pedig átadta a szót Püski Istvánnak.

18:08
A Fidesz fontos feladata, hogy megvizsgálja, mi történt. Mindig van felállás Püski szerint

A Püski kiadó vezetője arról beszélt, sok olyan helyzetben voltunk, ahonnan felálltunk már. Mint mondta, a kiadója a nemzet kiadója, nagyon fontos, hogy legyen könyv, azt ugyanis nem lehet megmásítani. Nagy gond, hogy a fiatalok nem tudják, mi a nemzet. Ha nem tudják, akkor nagy a baj. Püski a magyar kultúra fontosságát hangoztatta.
 

18:14
Végezetül Nagy Feró lépett a színpadra

Nem lesz kuss, vidámság és rock n'roll! – így a legendás zenész.

18:16
Huth: ne hagyjuk levadászni egymást, a történelmi igazság a mi oldalunkon van!

2,5 millióan szavaztak a jobboldalra, mondta az újságíró. Az összetartás miatt az a feladat, hogy segítsük egymást, ennek része önkénteseket toboroznak, adományokat is gyűjtenek, jelentette be később, hozzátéve azt is, hogy még több ilyen rendezvényt fognak szervezni.

jott_a_csosz
2026. április 17. 19:37
"oberennsinnen49 2026. április 17. 18:42 Az bizonyos: a renegátok és a helyből paraziták rettegnek Ferencz Orsolyától." segítek: ov a tegnapi intrejúban elmondta, hogy újraírják a lista sorrendjét. fo. nem volt befutó helyen eddig. most megpróbálja pozicionálni magát, hátha az új listán bejutó helyre kerül.
patikus-3
2026. április 17. 19:29 Szerkesztve
Hibás program. Tehetségtelen, sumákoló vezetők. Eltorzult magyar alkat. Zsákutcás magyar történelem.
Valeri Anna
2026. április 17. 19:26
miért későn tudtam meg? péntek este-, mi van a HK sms nem működik?
rasdi1
2026. április 17. 19:22
Eddig a szerintem legfontosabb feladatot, jövőnk legsúlyosabb veszélyét nem olvastam (vagy csak nem vettem észre?). Gondolok itt a Magyarország maradék szuverenitására leselkedő veszélyt. Az a legnagyobb pofont már megkapta EU-s csatlakozásunkkal, ami annak számos elemét már elvette, most pedig két további elem sorsa került végveszélybe. Gondolok itt a csatlakozásra az Európai Ügyészséghez majd (a már az 1848. évi 12 pontban is szereplő, akkor önálló Nemzeti Bankként megfogalmazva)a saját fizetőeszköz feladása az euro bevezetésével. Az EU hatásköreinek kiterjesztése messze túlmutat azon, amihez csatlakoztunk. Nem pontos idézet, csak a tartalom: "Amit erővel elvesznek, az erővel vissza lehet venni, de amiről magunk mondunk le, azt sokkal nehezebb visszaszerezni".
