Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter euró baloldal

Többezer milliárd forintos megszorításokra lenne szüksége a kormánynak, ha a tervezett ütemben akarja bevezetni az eurót Magyarországon

2026. április 21. 10:23

Nem megy az olyan könnyen.

2026. április 21. 10:23
Az euró magyarországi bevezetésének körülményeit elemezve a Világgazdaság arról írt, hogy minimum 3-4 ezer milliárd forintos megszorítást kell végrehajtania a következő években a Tisza-kormánynak, ha be akarja vezetni az eurót úgy, hogy közben a többi programjukat is finanszírozni tudják.

A VG ennek kapcsán felidézte, hogy Magyar Péter 2030-ra már magyar eurót szeretne látni, de azt nem tette hozzá, hogy nagyon súlyos és fájdalmas megszorítások nélkül ez kivitelezhetetlen. Nem véletlen, hogy a mintaként tekintett Lengyelország sem sieti el az euróövezethez való csatlakozást – mutatott rá a lap.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

A Világgazdaság teljes cikkét ide kattintva olvashatja el.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2026. április 21. 13:48
Nem akarunk belépni ebbe a hitelszövetségbe az EURO által!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A tíz és százmilliárd Eurós hitelek, a tíz és százmilliárd Eurós Ukrajnába öntött, soha vissza nem jövő hitelekre nem vagyunk kíváncsiak és nem akarjuk törleszteni az Eurón keresztül!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
The Loner
•••
2026. április 21. 13:37 Szerkesztve
Na ez tipikus az a szöveg, ahol valaki dobálózik a számokkal, aztán majd jól hangzik. A „3–4 ezer milliárdos megszorítás” konkrétan olyan, mintha hasra ütésre mondtak volna valamit, aztán kész, osszad. A „tavaly ennél nagyobb hiány volt” ja, volt nagy hiány, csak épp a hiány nem ugyanaz, mint a megszorítás. De mindegy, jól mutat egy mondatban. A „72 billió fedezet nélkül” meg a kedvencem. Mintha az állam egy kocsma lenne, ahol valaki felírta a cechet a falra, aztán sose fizette ki. Nem, ez úgy hívják, hogy államadósság, és minden ország így működik – lehet utálni, csak attól még nem lesz „eltűnt pénz”. Az eurós rész meg már csak a ráadás: ha nincs euró, baj van, ha van euró, akkor meg majd attól lesz minden jó? Persze. :)) Szóval nekem ez inkább egy okoskodó szófosás számokkal megspékelve, hogy komolyabbnak tűnjön, nem valami komolyan vehető gazdasági elemzés. Olyan akitioszos f@szság.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. április 21. 13:33
Magyarország már 2006 közepén is bevezethette volna az eurót. Ha akarta volna és tett volna ezért. Most meg 2026 van. Tehát elsietésről beszélni minimálisan 24 évnyi késlekedés után megalapozatlan. Magyarország vállalta önként 2004-ben, hogy bevezeti az eurót. Aztán azóta sem tett ezért a világon semmit. Ennél azért komolyabb és felelősebb állami vezetésre lenne szükség.
Válasz erre
0
3
akitiosz
2026. április 21. 13:27
"minimum 3-4 ezer milliárd forintos megszorítást kell végrehajtania a következő években a Tisza-kormánynak" Ennyinél csak egyedül tavaly jóval nagyobb hiányt csinált a NERendszer. Ennyi 💸 Magyarország költségvetését sem hozná helyre, euró nélkül sem. Euró nélkül is ennél jóval felelősebb állami gazdálkodásra lenne szükség. A Fidesz 16 év alatt körülbelül 72 billió forintot költött el fedezet nélkül, az adóbevételeken felül. Ez átlagosan kb. 4,5 billió forint évente.
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!