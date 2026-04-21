Többezer milliárd forintos megszorításokra lenne szüksége a kormánynak, ha a tervezett ütemben akarja bevezetni az eurót Magyarországon

Az euró magyarországi bevezetésének körülményeit elemezve a Világgazdaság arról írt, hogy minimum 3-4 ezer milliárd forintos megszorítást kell végrehajtania a következő években a Tisza-kormánynak, ha be akarja vezetni az eurót úgy, hogy közben a többi programjukat is finanszírozni tudják.

A VG ennek kapcsán felidézte, hogy Magyar Péter 2030-ra már magyar eurót szeretne látni, de azt nem tette hozzá, hogy nagyon súlyos és fájdalmas megszorítások nélkül ez kivitelezhetetlen. Nem véletlen, hogy a mintaként tekintett Lengyelország sem sieti el az euróövezethez való csatlakozást – mutatott rá a lap.