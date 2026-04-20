Több tiszás politikus is elbukhatja a mandátumát

2026. április 20. 07:45

Sokan összeférhetetlenség miatt kénytelenek dönteni, hol folytatják a pártban.

Több olyan politikus is mandátumhoz jutott a Tisza Pártban az április 12-i országgyűlési választásokon, aki korábban a Fővárosi Közgyűlésben vagy az Európai Parlamentben dolgozott, így a jogszabályok értelmében most döntenie kell, melyik tisztséget tartja meg – írta a Magyar Nemzet.

A portál szerint a párt helyzete azért is sajátos, mert 

két évvel ezelőtt még kevés jelöltjük szerepelt az EP- és az önkormányzati listákon, most egészen szűk mozgásterük van.

A tiszás politikusok, akiknek választaniuk kell:

  1. A legismertebb a pozícióválasztók közül a pártelnök, Magyar Péter, aki listavezetőként a párt miniszterelnök-jelöltje is volt, és Sulyok Tamás az új parlament megalakulása után várhatóan felkéri kormányalakításra. Magyar Péter már bejelentette, hogy lemond EP-mandátumáról.
  2. A Tisza Párt EP-delegációját vezető Tarr Zoltán Budapest 16. választókörzetében aratott fölényes győzelmet, a szavazatok 59 százalékát megszerezve.
  3. A Fővárosi Közgyűlés tagjai közül Bujdosó Andrea (Pest 3. OEVK) szintén egyéni mandátumot szerzett, több mint 50 százalékos eredménnyel.
  4. Ugyancsak a Fővárosi Közgyűlésből érkező Porscher Áron (Budapest 15. OEVK) is sikeresen szerepelt, és a szavazatok több mint felét megszerezve jutott be a parlamentbe.
  5. Emellett a párt EP-delegációjának kabinetfőnöke, Hajdu Márton pártlistán, a 36. helyről szerzett mandátumot, ugyanakkor egyelőre kérdéses, hogy él-e vele vagy lemond róla.

A pártnak így minimum négy főt kell pótolnia majd, közülük kettőt az Európai Parlamentben, kettőt pedig a Fővárosi Közgyűlésben.  

A választási törvény miatt a helyükre kizárólag olyanok kerülhetnek, akik korábban szerepeltek a listán még a 2024-es önkormányzati, illetve EP-választáson.

Sokan dupláztak

A portál felidézte, két éve mindkét listát a Tisza elnöke, Magyar Péter vezette, az európai parlamentire 12 jelölt, a fővárosira 14 került fel. A két lista között bőven van átfedés, heten mindkettőre felkerültek, Magyar mellett Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella, Kollár Kinga, Bujdosó Andrea és Molnár Dániel. 

A listák közti átfedések miatt már 2024-ben is úgy jött ki, hogy a Fővárosi Közgyűlésbe legalább egy EP-képviselőnek is be kellett ülnie: ekkor Kollár Kinga duplázott.

Időközben a Tisza Párt fővárosi frakciója tovább fogyatkozott, Ordas Eszter frakcióvezető tavaly nyáron bejelentette, hogy családi okok miatt július 15-től lemond fővárosi mandátumáról. Így nemcsak egy hely, hanem maga a frakcióvezetőség is felszabadult. 

A fővárosi listáról a Tisza a közgyűlésbe már csak olyan képviselőt tudott beküldeni, aki EP-képviselő is. 

A kiválasztott ekkor Gerzsenyi Gabriella lett, frakcióvezetőnek pedig Bujdosó Andreát választották.

Dávid Dóra, Lakos Eszter és Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselői ukrán zászlós pólóban az Európai Parlament plenáris ülésén, 2025 januárjában (Forrás: YouTube)

Mint írták, a fővárosi listánál adott a helyzet, az európai parlamentinél viszont nem teljesen. Itt maradt három olyan ember, aki szóba jöhet, tehát nem választották például országgyűlési képviselőnek: Bogdán Csaba, Weisz Viktor és Molnár Dániel. Az EP-listán mellettük egyébként szerepelt Sopov Ildikó is, de őt Komárom-Esztergom 1-es, azaz a tatabányai választókerületben választották meg képviselőnek. A három fennmaradó név közül Bogdán Csaba tavaly áprilisban nyilvános Facebook-posztban kritizálta Magyar Pétert, aki végül beült az EP-be.

Azok, akik a Tisza Párt listájára szavaztak, nem Magyar Péter EP-képviselőségére szavaztak, hanem azon szakemberekére, akiket ő maga hívott el a Talpra, Magyarok! felhívása keretében

– írta akkor.

Ezekkel a változásokkal a Tisza kihasználta a mozgásterét az EP-ben és a Fővárosi Közgyűlésben. Innentől abban reménykedhetnek, hogy egyik frakcióban sem lesz már változás, hiszen a Fővárosi Közgyűlésbe már senkit, az EP-be pedig csak a Magyarnak odaszúró Bogdánt tudnák beültetni.

Mozgásterük csak akkor lehet, ha Budapesten időközi választást tartanak, vagy a Tisza-többség időközben módosítja az összeférhetetlenségi szabályokat.

A Telex közben arról cikkezik, a fentiek miatt mostantól még hárman képviselhetik két fővárosban is a pártot.

A jelenlegi EP- és fővárosi frakciójukból két-két képviselő ül át a magyar parlamentbe.

Az összeférhetetlenségi szabályok miatt ők csak az Országgyűlésben lehetnek képviselők, ezért 

Kulja András és Lakos Eszter EP-képviselők a fővárosi frakcióba is beülnek, a fővárosi képviselő Molnár Dániel és a Tisza EP-listájának kilencedik helyéről Weisz Viktor pedig az Európai Parlamentbe.

Nyitókép: AFP/NurPhoto/Marek Antoni Ivanczuk

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
tomekjosef
2026. április 20. 08:42
Hazaárulók díszes társasága.
Ízisz
2026. április 20. 08:25
🧡🇭🇺 Poloska nyilvánvaló, hogy a brüsszeli birodalom parancsait fogja teljesíteni, -hiszen fogott ember-, a támogatói ellenében... Ahhoz, hogy a következő választáson is nyerjenek, a Fideszt és a teljes közösséget kell szétverniük hozzá. Mert a Tisza szimpatizánsok dühe, a vezérük hazugságai és a aazdasági megszorításai miatt nem kockáztathatnak, hogy a Fideszre szavazzanak legközelebb!!!💯😐❗
hazafi-974
2026. április 20. 08:20
Micsoda egy hülye szalag cím😂😂😂😂
packó_
2026. április 20. 08:19
Hazug cím. Nem tanultok semmit.
