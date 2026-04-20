Több tiszás politikus is elbukhatja a mandátumát

Fel kell állni a súlyos vereségből, de a sebek nyalogatása után érdemes a tettek mezejére lépni.
Sokan összeférhetetlenség miatt kénytelenek dönteni, hol folytatják a pártban.
Több olyan politikus is mandátumhoz jutott a Tisza Pártban az április 12-i országgyűlési választásokon, aki korábban a Fővárosi Közgyűlésben vagy az Európai Parlamentben dolgozott, így a jogszabályok értelmében most döntenie kell, melyik tisztséget tartja meg – írta a Magyar Nemzet.
A portál szerint a párt helyzete azért is sajátos, mert
két évvel ezelőtt még kevés jelöltjük szerepelt az EP- és az önkormányzati listákon, most egészen szűk mozgásterük van.
A pártnak így minimum négy főt kell pótolnia majd, közülük kettőt az Európai Parlamentben, kettőt pedig a Fővárosi Közgyűlésben.
A választási törvény miatt a helyükre kizárólag olyanok kerülhetnek, akik korábban szerepeltek a listán még a 2024-es önkormányzati, illetve EP-választáson.
A portál felidézte, két éve mindkét listát a Tisza elnöke, Magyar Péter vezette, az európai parlamentire 12 jelölt, a fővárosira 14 került fel. A két lista között bőven van átfedés, heten mindkettőre felkerültek, Magyar mellett Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella, Kollár Kinga, Bujdosó Andrea és Molnár Dániel.
A listák közti átfedések miatt már 2024-ben is úgy jött ki, hogy a Fővárosi Közgyűlésbe legalább egy EP-képviselőnek is be kellett ülnie: ekkor Kollár Kinga duplázott.
Időközben a Tisza Párt fővárosi frakciója tovább fogyatkozott, Ordas Eszter frakcióvezető tavaly nyáron bejelentette, hogy családi okok miatt július 15-től lemond fővárosi mandátumáról. Így nemcsak egy hely, hanem maga a frakcióvezetőség is felszabadult.
A fővárosi listáról a Tisza a közgyűlésbe már csak olyan képviselőt tudott beküldeni, aki EP-képviselő is.
A kiválasztott ekkor Gerzsenyi Gabriella lett, frakcióvezetőnek pedig Bujdosó Andreát választották.
Mint írták, a fővárosi listánál adott a helyzet, az európai parlamentinél viszont nem teljesen. Itt maradt három olyan ember, aki szóba jöhet, tehát nem választották például országgyűlési képviselőnek: Bogdán Csaba, Weisz Viktor és Molnár Dániel. Az EP-listán mellettük egyébként szerepelt Sopov Ildikó is, de őt Komárom-Esztergom 1-es, azaz a tatabányai választókerületben választották meg képviselőnek. A három fennmaradó név közül Bogdán Csaba tavaly áprilisban nyilvános Facebook-posztban kritizálta Magyar Pétert, aki végül beült az EP-be.
Azok, akik a Tisza Párt listájára szavaztak, nem Magyar Péter EP-képviselőségére szavaztak, hanem azon szakemberekére, akiket ő maga hívott el a Talpra, Magyarok! felhívása keretében
– írta akkor.
Ezekkel a változásokkal a Tisza kihasználta a mozgásterét az EP-ben és a Fővárosi Közgyűlésben. Innentől abban reménykedhetnek, hogy egyik frakcióban sem lesz már változás, hiszen a Fővárosi Közgyűlésbe már senkit, az EP-be pedig csak a Magyarnak odaszúró Bogdánt tudnák beültetni.
Mozgásterük csak akkor lehet, ha Budapesten időközi választást tartanak, vagy a Tisza-többség időközben módosítja az összeférhetetlenségi szabályokat.
A Telex közben arról cikkezik, a fentiek miatt mostantól még hárman képviselhetik két fővárosban is a pártot.
A jelenlegi EP- és fővárosi frakciójukból két-két képviselő ül át a magyar parlamentbe.
Az összeférhetetlenségi szabályok miatt ők csak az Országgyűlésben lehetnek képviselők, ezért
Kulja András és Lakos Eszter EP-képviselők a fővárosi frakcióba is beülnek, a fővárosi képviselő Molnár Dániel és a Tisza EP-listájának kilencedik helyéről Weisz Viktor pedig az Európai Parlamentbe.
