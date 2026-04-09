Tiszás pedofilbotrány: azonnali magyarázatot várnak a súlyos vádakkal érintett Gajda Attilától

Pedofilbotrány a Tiszánál: eljárás indult a képviselőjelölt ellen – kiskorúak lehetnek az érintettek
Gajda Attila korábban fociedzőként, testnevelő tanárként dolgozott.
A Fidesz szegedi szervezete közleményben szólította fel Gajda Attilát, a Tisza Párt jelöltjét, hogy haladéktalanul és nyilvánosan tisztázza a vele szemben felmerült pedofil vádakat – írja a Magyar Nemzet.
Információk szerint a jelölt érintett lehet egy kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményben. Lapunk is beszámolt arról, hogy a Tisza Párt egyik csongrádi jelöltje ellen évekkel ezelőtt az újvidéki főügyészség gyermekkel való közösülés miatt indított eljárást, ugyanakkor az ügy kimenetele nem ismert.
Ezt is ajánljuk a témában
Az érintett, az 54 éves Gajda Attila kezdetben nem reagált a megkeresésekre, később azonban közösségi oldalán tagadta, hogy valaha is eljárás indult volna ellene.
A szegedi Fidesz közleményében hangsúlyozta:
felszólította Gajda Attilát, a Tisza Párt jelöltjét, hogy haladéktalanul tegyen részletes nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban, bocsássa rendelkezésre az ügyre vonatkozó releváns információkat és amennyiben a vádak megalapozottak, azonnal távozzon a közéletből!
A Magyar Nemzet arra is kitér, hogy az ügy nyilvánosságra kerülése óta Gajda Attila eltűnt a közösségi médiából: míg korábban napi rendszerességgel, akár óránként is posztolt, szerda délelőtt óta egyetlen új bejegyzést sem tett közzé.
