Tiszás pedofilbotrány: azonnali magyarázatot várnak a súlyos vádakkal érintett Gajda Attilától

A Fidesz szegedi szervezete közleményben szólította fel Gajda Attilát, a Tisza Párt jelöltjét, hogy haladéktalanul és nyilvánosan tisztázza a vele szemben felmerült pedofil vádakat – írja a Magyar Nemzet.

Információk szerint a jelölt érintett lehet egy kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményben. Lapunk is beszámolt arról, hogy a Tisza Párt egyik csongrádi jelöltje ellen évekkel ezelőtt az újvidéki főügyészség gyermekkel való közösülés miatt indított eljárást, ugyanakkor az ügy kimenetele nem ismert.