04. 20.
hétfő
Sorosnak lett igaza

2026. április 20. 07:19

Van akinek jó, van akinek rossz hír, de jelzem: nem fog összeomlani a Magyar-kormány fél éven belül.

Batka Zoltán
Népszava

„Tény, hogy irgalmatlan nehéz gazdasági időszak jön és a fideszes maffia csápjait még kétharmaddal sem lesz könnyű lefejteni az államról. Azonban van két ok, ami miatt még egy jó darabig eltarthat a Tisza-korszak. Az egyik az, hogy a Tisza Párt történelmi mértékű győzelme mögött egy még ennél is sokkal nagyobb, erősebb folyamat sejlik fel: egy az eddiginél lényegesen gyorsabban egységesülő Európa felemelkedése. Ezt a reakciót paradox módon Donald Trump és Vlagyimir Putyin kettős támadása váltotta ki. 

Az agresszívan nyomakodó modern fasizmussal szemben a polgári életforma és a liberális demokrácia iránti azaz: az »európaiság« iránti vágy elemi erővel jelent meg Európában, elsősorban a múlt vasárnapi magyar választást is eldöntő fiatalok körében. A robbanás éppen csak elkezdődött, úgyhogy Magyar Péteréket még jó darabig repíti ez az erő. A másik, a Magyar-kormány helyzetét stabilizáló tényező az maga a Fidesz. Az már most jól látszik, hogy a volt állampárt vezetői ellenzékben ugyanolyan operetthuszárok lesznek, mint kormányon voltak. 

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

A Fidesz immáron »ójobboldal«, annyi pontosító megjegyzéssel, hogy a várható Fidesz frakció politikai zombijaihoz képest még a 2010 utáni MSZP-frakció is egy ütőképes politikai startupnak számított. Ráadásul a Fidesz még egy jó darabig bajlódhat a Gyurcsány-dilemma immáron saját verziójával, miszerint: Orbánnal nincs megújulás, Orbán nélkül meg nincs párt. Szóval alighanem a Tisza Párt kormányának érdemi ellenzéke is az utcáról fog kinőni, ám az egyelőre odébb van.

A Tiszára fenyegető legnagyobb veszély maga a kétharmados felhatalmazás, az, ha nem értik meg időben, hogy miért bukott ekkorát a Fidesz.”

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
balbako_
2026. április 20. 08:32
"egy az eddiginél lényegesen gyorsabban egységesülő Európa felemelkedése" most lépett át a szakadék peremén, innentől az "egységesülő Európa"zuhan.
ördöngös pepecselés
2026. április 20. 08:31
a kommunistát különleges anyagból gyúrták. Ideológia fűti ezért könnyen lemond az orosz olajról és gázról. A gyűlölet táplálja ezért nem fél a mérgezett ukrán gabonától. Dög ezért örül a munkanélküliségnek amerre Európa halad. Irigy ezért örül ha másnak se lesz pénze. Nyomi ezért úgy számol besorozhatatlan. Nem hisz Istenben csak a saját hazugságában de abban rendíthetetlenül.
cutcopy
2026. április 20. 08:16
Félkegyelmű..
westend
2026. április 20. 08:12
fa-batka ábrándozik :) a népszagánál csak idióták lehetnek pennaforgatók?
