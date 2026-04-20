Veszélyben a moszkvai út: három NATO-tagország egyszerre mondott nemet Ficónak
Litvánia, Lettország és Észtország tett keresztbe a szlovák miniszterelnöknek.
Van akinek jó, van akinek rossz hír, de jelzem: nem fog összeomlani a Magyar-kormány fél éven belül.
„Tény, hogy irgalmatlan nehéz gazdasági időszak jön és a fideszes maffia csápjait még kétharmaddal sem lesz könnyű lefejteni az államról. Azonban van két ok, ami miatt még egy jó darabig eltarthat a Tisza-korszak. Az egyik az, hogy a Tisza Párt történelmi mértékű győzelme mögött egy még ennél is sokkal nagyobb, erősebb folyamat sejlik fel: egy az eddiginél lényegesen gyorsabban egységesülő Európa felemelkedése. Ezt a reakciót paradox módon Donald Trump és Vlagyimir Putyin kettős támadása váltotta ki.
Az agresszívan nyomakodó modern fasizmussal szemben a polgári életforma és a liberális demokrácia iránti azaz: az »európaiság« iránti vágy elemi erővel jelent meg Európában, elsősorban a múlt vasárnapi magyar választást is eldöntő fiatalok körében. A robbanás éppen csak elkezdődött, úgyhogy Magyar Péteréket még jó darabig repíti ez az erő. A másik, a Magyar-kormány helyzetét stabilizáló tényező az maga a Fidesz. Az már most jól látszik, hogy a volt állampárt vezetői ellenzékben ugyanolyan operetthuszárok lesznek, mint kormányon voltak.
A Fidesz immáron »ójobboldal«, annyi pontosító megjegyzéssel, hogy a várható Fidesz frakció politikai zombijaihoz képest még a 2010 utáni MSZP-frakció is egy ütőképes politikai startupnak számított. Ráadásul a Fidesz még egy jó darabig bajlódhat a Gyurcsány-dilemma immáron saját verziójával, miszerint: Orbánnal nincs megújulás, Orbán nélkül meg nincs párt. Szóval alighanem a Tisza Párt kormányának érdemi ellenzéke is az utcáról fog kinőni, ám az egyelőre odébb van.
A Tiszára fenyegető legnagyobb veszély maga a kétharmados felhatalmazás, az, ha nem értik meg időben, hogy miért bukott ekkorát a Fidesz.”
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP
