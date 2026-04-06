Sokkoló információk láttak napvilágot Magyar Péter bicskei jelöltjéről
2026. április 06. 13:16
A Tisza Párt bicskei országgyűlési képviselőjelöltje, Bögi Viktória több szempontból is éles kritikák kereszttüzébe került.
3 p
3
9
25
Mentés
Nemcsak saját választókerületét nem ismeri, de politikai nézetei is szembehelyezkednek a nemzeti érdekekkel, írja az Ellenpont, amely Bögi Viktóriáról, a Tisza bicskei jelöltjéről közölt írást.
Bár Magyar Péterék jelöltállítási folyamatát eleve kaotikusnak nevezi a portál – utalva arra, hogy sok jelöltet véletlenszerűen, lakhelyüktől távol osztottak be –, Bögi Viktória esete speciális. Annak ellenére, hogy Fejér vármegye 03-as körzetében él, egy videós bejelentkezésében elismerte: a választókerület északi részét, így magát Bicskét és környékét gyakorlatilag egyáltalán nem ismeri.
A tiszás képviselőjelölt felvidéki, révkomáromi születésű, ezért kifejezetten ellentmondásos és aggályos, hogy míg korábban nyílt levelet írt a határon túli magyarok védelmében, később egy nyilatkozatában egyszerűen „leszlovákozta” az ott élő magyar közösséget. Az Ellenpont kommentárja szerint
ez a „kétarcúság” azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt jelöltjeinél a nemzeti érzelem csupán egy felszínes máz, és valójában saját közegüket is megvetik.
Mint írják, Bögi Viktória – a párt többi politikusához hasonlóan – Brüsszel-párti politikát folytat. Szerinte a brüsszeli bürokráciáról csupán a magyar kormány fest negatív képet, miközben szerinte ők jelentik a megoldást a „problémás” Magyarországgal szemben.