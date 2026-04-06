Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt fejér vármegye bögi viktória Orbán Anita Magyar Péter

Sokkoló információk láttak napvilágot Magyar Péter bicskei jelöltjéről

2026. április 06. 13:16

A Tisza Párt bicskei országgyűlési képviselőjelöltje, Bögi Viktória több szempontból is éles kritikák kereszttüzébe került.

Nemcsak saját választókerületét nem ismeri, de politikai nézetei is szembehelyezkednek a nemzeti érdekekkel, írja az Ellenpont, amely Bögi Viktóriáról, a Tisza bicskei jelöltjéről közölt írást.

Bár Magyar Péterék jelöltállítási folyamatát eleve kaotikusnak nevezi a portál – utalva arra, hogy sok jelöltet véletlenszerűen, lakhelyüktől távol osztottak be –, Bögi Viktória esete speciális. Annak ellenére, hogy Fejér vármegye 03-as körzetében él, egy videós bejelentkezésében elismerte: a választókerület északi részét, így magát Bicskét és környékét gyakorlatilag egyáltalán nem ismeri.

A tiszás képviselőjelölt felvidéki, révkomáromi születésű, ezért kifejezetten ellentmondásos és aggályos, hogy míg korábban nyílt levelet írt a határon túli magyarok védelmében, később egy nyilatkozatában egyszerűen „leszlovákozta” az ott élő magyar közösséget. Az Ellenpont kommentárja szerint

ez a „kétarcúság” azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt jelöltjeinél a nemzeti érzelem csupán egy felszínes máz, és valójában saját közegüket is megvetik.

Mint írják, Bögi Viktória – a párt többi politikusához hasonlóan – Brüsszel-párti politikát folytat. Szerinte a brüsszeli bürokráciáról csupán a magyar kormány fest negatív képet, miközben szerinte ők jelentik a megoldást a „problémás” Magyarországgal szemben.

Ez a szemléletmód összecseng egy másik tiszás politikus, Orbán Anita szavaival, aki a magyar szuverenitást védő vétópolitika feladása mellett érvelt, emlékeztet a portál.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Asperrimus
•••
2026. április 06. 18:23 Szerkesztve
Ha Erdély román föld a tiszások körében, miért ne volna a Felvidék szlovák föld? Szerintük egész Magyarország Európa, de nem földrajzi értelemben, hanem politikailag. Ilyenek a gyökértelen, hontalan kozmoproliták. Nem magyarok, hanem európaiak, nem a szó integratív, hanem szegregatív értelemben. Európai vs. magyar, azaz übermensch vs. etnikum. Így megy ez a baloldalon.
Válasz erre
3
0
Sándor
•••
2026. április 06. 17:50 Szerkesztve
A poloskás nemzetárulók "kétarcúsága"azt bizonyítja, hogy a mentelmi jog mögött lapító bűnöző által kiválasztott jelölteknél a nemzeti érzelem csupán egy felszínes máz, és valójában saját közegüket is megvetik, büdös AGYHALOTTNAK tartják 😂😅🤣
Válasz erre
2
0
viktorkrisz
2026. április 06. 16:54
A Tiszánál az a probléma, hogy egyikük sem tudja, hogy hol vannak. Nem ismerik az Országot! Ez nagyon gáz szerintem. Vannak olyan jelöltek akik le Oroszlányban a jelölt le - Oroszországoszta ahol éppen jelölt. Azt sem tudja, éppen hol van és nem is néz utána. Elképesztő. Botrányos.
Válasz erre
5
0
VeressZoltán
2026. április 06. 14:22
A nylonmessiás csak reffeseket tudott összeszedni.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!