Sokkoló információk láttak napvilágot Magyar Péter bicskei jelöltjéről

Nemcsak saját választókerületét nem ismeri, de politikai nézetei is szembehelyezkednek a nemzeti érdekekkel, írja az Ellenpont, amely Bögi Viktóriáról, a Tisza bicskei jelöltjéről közölt írást.

Bár Magyar Péterék jelöltállítási folyamatát eleve kaotikusnak nevezi a portál – utalva arra, hogy sok jelöltet véletlenszerűen, lakhelyüktől távol osztottak be –, Bögi Viktória esete speciális. Annak ellenére, hogy Fejér vármegye 03-as körzetében él, egy videós bejelentkezésében elismerte: a választókerület északi részét, így magát Bicskét és környékét gyakorlatilag egyáltalán nem ismeri.