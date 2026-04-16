Lépjetek vissza – ordították egy emberként Magyar Péter elvakult hívei a virtuális térbe, a DK-nak és az MKKP-nak címezve. Bevallom, amikor a demokráciaszerető tiszás vérkommentelőknek köszönhetően lincshangulat uralkodott el a kutyapárti képviselőjelöltek oldalain, egy kicsit én is szolidarítottam velük. Aztán elolvastam a kutyapártos jelöltek gyarmati gondolkodású, megalázkodó magyarázkodásait, és rájöttem, hogy tévedtem.

A kutyapártosok nemcsak hogy egyéniben a Tiszának kampányoltak, még ennél is tovább mentek. Országszerte magyarázták a népnek, hogy Magyar Péter nem is háborúpárti. Hát egyék meg, amit főztek!

Ha nem csaholtak volna a Tiszának, minden bizonnyal össze is jött volna az a 0,2 százalékpont, ami az 1 százalékos küszöbhöz hiányzott. Ez az 1 százalék szükséges ahhoz, hogy ne kelljen visszafizetni a kampánytámogatást az államkasszába.”