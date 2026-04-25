Orbán Anita reagált a miniszterelnök-helyettesi kinevezésére

Magyar Péter megnevezte a Tisza-kormány miniszterelnök-helyettesét
A megválasztott miniszterelnök elárulta, ki helyettesítheti majd őt.
A Tisza Párt külügyminisztere óriási megtiszteltetésnek és felelősségnek nevezte a felkérést.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter Magyarország következő miniszterelnöke Orbán Anitát, a Tisza Párt külügyminiszterét kérte fel a Tisza-kormány miniszterelnök-helyettesi pozíciójára.
A kinevezésre maga Orbán Anita is reagált Facebook-oldalán. Mint fogalmazott, „óriási megtiszteltetés” ez számára, ugyanakkor kiemelte a pozícióval járó felelősséget is.
Orbán Anita megköszönte Magyar Péter bizalmát, és jelezte, hogy folytatja a hétvégére kijelölt külügyminiszteri feladatait. A Tisza Párt elnöke korábban arról tájékoztatott, hogy Orbán Anita a hétvégén Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság vezetőivel a Magyarországnak járó uniós források hazahozataláról.
