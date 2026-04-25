Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt orbán anita Magyar Péter miniszterelnök-helyettes

Orbán Anita reagált a miniszterelnök-helyettesi kinevezésére

2026. április 25. 13:11

A Tisza Párt külügyminisztere óriási megtiszteltetésnek és felelősségnek nevezte a felkérést.

2026. április 25. 13:11
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter Magyarország következő miniszterelnöke Orbán Anitát, a Tisza Párt külügyminiszterét kérte fel a Tisza-kormány miniszterelnök-helyettesi pozíciójára.

A kinevezésre maga Orbán Anita is reagált Facebook-oldalán. Mint fogalmazott, „óriási megtiszteltetés” ez számára, ugyanakkor kiemelte a pozícióval járó felelősséget is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Anita megköszönte Magyar Péter bizalmát, és jelezte, hogy folytatja a hétvégére kijelölt külügyminiszteri feladatait. A Tisza Párt elnöke korábban arról tájékoztatott, hogy Orbán Anita a hétvégén Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság vezetőivel a Magyarországnak járó uniós források hazahozataláról.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

***

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angeleye
2026. április 25. 14:39
Rá tényleg lehet mondani, hogy nem ilyen lovat akartam'. Mutass neki egy kockacukrot és már rázza is a farát és fingik. Szervilis globalista tyúk.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. április 25. 14:24
Hű de ronda!
Válasz erre
0
0
Nuttika
2026. április 25. 14:22
A magyar Kamala Harris. Ő nem Joe Biden helyett takarítja majd a sz*rt, hanem MP után.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. április 25. 14:21
Tökéletesen meg felel a szarosgatyásnak ez a előszoba padot koptató liba helyettesnek..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!