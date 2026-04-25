Orbán Anita reagált a miniszterelnök-helyettesi kinevezésére

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter Magyarország következő miniszterelnöke Orbán Anitát, a Tisza Párt külügyminiszterét kérte fel a Tisza-kormány miniszterelnök-helyettesi pozíciójára.

A kinevezésre maga Orbán Anita is reagált Facebook-oldalán. Mint fogalmazott, „óriási megtiszteltetés” ez számára, ugyanakkor kiemelte a pozícióval járó felelősséget is.