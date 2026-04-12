Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Navracsics Tbor országgyűlési választás 2026 Veszprém

Navracsics Tibor gratulált ellenfelének

2026. április 12. 21:02

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter listán nem indult, így nem jut be a parlamentbe.

Gratulálok Dr. Balatincz Péternek – írta közösségi oldalán nem sokkal 21 óra előtt Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. 

Navracsics Tibor közel 52 százalékos feldolgozottságnál a szavazatok 40 százalékát tudhatja magáénak, míg a Tisza Párt jelöltje, Balatincz Péter 53 százalék felettit. 

Navracsics Tibor korábban közölte, csak egyéniben indul a választásokon, listán nem, tehát nagy valószínűséggel a tárcavezető nem kerül be ezek alapján az Országgyűlésbe. 

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
2026. április 12. 21:23
Újra kell építeni a Fideszt, azonnal, Navracsics, Varga Mihály, visszahoznoi Pálinkás Józsefet, Pokorny Zoltánt és másokat. EZ MNEM LEHETŐSÉG, EZ KÖTELESSÉG! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2026. április 12. 21:23
Orbán Viktor politikai érzékének elveszítése vezetett Navracsics Tibor vereségéhez. Ami dermesztő valóság, mert Navracsics a Fidesz legértékesebb 3 politikusa között volt. Mint ahogy az volt Pálinkás József, Pokorny Zoltán, és mások. Sajnos Viktor elveszítette a valóságérzékét már évekkel korábban. Brüsszelben világszinten dolgozott, és amikor visszaérkezett Budapestre, ugyanúgy akarta folytatni. De ez nem megy, teljesen más dimenzió Brüsszel és a magyar valóság. Innen kell felállni, a probléma az, hogy nem látni fajsúlyos politikust a Fideszben, ezért meg kell gondolni, új elnöükséget minél hamarabb választani, ahová - mivel nincs fiatal arc - a legkiválóbb fentieket, Navracsiccsal és másokkal felvértezni a vezetésre, addig, míg új emberek nem lépnek fel. NEM SZABAD ELRONTANI, csak újjá kell építeni, új döntési felelősökkel a Fideszt! Nem holnap, már ma éjféltől! EZ NEM LEHETŐSÉG, EZ KÖTELESSÉG! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2026. április 12. 21:23
A Fidesz sajnos pórul járt. Jön a tisza. Lehet szomorúnak lenni és lehet vidámnak is lenni. Érdekes évek jönnek.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. április 12. 21:18
Valószínűleg, előre vetül, hogy ez a szavazat arány országos lesz! Ezt kell elfogadni, tudomásul venni..!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!