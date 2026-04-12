Navracsics Tibor gratulált ellenfelének

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter listán nem indult, így nem jut be a parlamentbe.
Gratulálok Dr. Balatincz Péternek – írta közösségi oldalán nem sokkal 21 óra előtt Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
Navracsics Tibor közel 52 százalékos feldolgozottságnál a szavazatok 40 százalékát tudhatja magáénak, míg a Tisza Párt jelöltje, Balatincz Péter 53 százalék felettit.
Navracsics Tibor korábban közölte, csak egyéniben indul a választásokon, listán nem, tehát nagy valószínűséggel a tárcavezető nem kerül be ezek alapján az Országgyűlésbe.
