Megtörtént, aminek meg kellett történnie: tollba diktálta Magyar Péter feladatait Von der Leyen

Nem tartott sokáig: már most Orbán Viktor visszatéréséről írnak Lengyelországban
A kormányváltástól várnak előrelépést.
„Helyre kell állítani a jogállamiságot” – szögezte le az Európai Bizottság elnöke.
Ursula von der Leyen az X-oldalán jelentette be, hogy telefonon egyeztetett Magyar Péterrel. „Magyarország visszatért Európa szívébe, ahová mindig is tartozott. Ez mindenekelőtt a magyar nép pillanata. A hangjuké, méltóságuké és jövőjüké egy biztonságos, virágzó Magyarországban, egy erős Európán belül. Megbeszéltük a legfontosabb feladatokat.
Gyors munkára van szükség a helyreállítás, az újrahangolás és a reformok érdekében.
Helyre kell állítani a jogállamiságot. Vissza kell térni közös európai értékeinkhez. És reformokat kell végrehajtanunk, hogy kiaknázhassuk az európai beruházások által kínált lehetőségeket” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
