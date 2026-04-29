Megszólalt a 71 éves férfi, aki belőtt a solymári óvoda ablakán

Ahogy arrol beszámoltunk, szerdán kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy lövedék csapódott be egy solymári óvoda nyitott ablakán, a lehúzott redőnyön keresztül. Személyi sérülés nem történt. A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, adatokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak ki, amelyek alapján rövid időn belül sikerült tisztázni a történtek körülményeit.

A nyomozás során megállapították, hogy a lövedék egy légfegyverből származott, és azt egy szemközti társasházból adták le. A hatóságok néhány órán belül azonosították és elfogták a 71 éves B. Jánost, akinek lakásában több vadászfegyvert és egy légpisztolyt is találtak. A férfi rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.