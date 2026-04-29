budaörsi rendőrkapitányság lövés testi sértés

Megszólalt a 71 éves férfi, aki belőtt a solymári óvoda ablakán

2026. április 29. 21:02

A Budaörsi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást.

Ahogy arrol beszámoltunk, szerdán kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy lövedék csapódott be egy solymári óvoda nyitott ablakán, a lehúzott redőnyön keresztül. Személyi sérülés nem történt. A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, adatokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak ki, amelyek alapján rövid időn belül sikerült tisztázni a történtek körülményeit.

A nyomozás során megállapították, hogy a lövedék egy légfegyverből származott, és azt egy szemközti társasházból adták le. A hatóságok néhány órán belül azonosították és elfogták a 71 éves B. Jánost, akinek lakásában több vadászfegyvert és egy légpisztolyt is találtak. A férfi rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

B. János kezdetben tagadta, hogy ő adta volna le a lövést, később azonban beismerte tettét. Elmondása szerint egy fán ülő galambra célzott, azonban elhibázta a lövést, amely végül az óvoda nyitott ablakának lehúzott redőnyét találta el. A Budaörsi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást, a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

lenyegtelen
2026. április 29. 21:22 Szerkesztve
Nagyon elszaporodtak a repülő patkányok az tény. Viszont az öregnek meg lehetne több esze ebben a korban..
Welszibard
2026. április 29. 21:14
Hülye vén f@sz. Minek az ilyennek vadászfegyver ha se nem lát, se nem hall? Az erdőben is megnézi a kiképzett vadász, hogy van-e valaki a lövés irányában a háttérben, Pláne egy óvoda! És ha kilőtte volna egy gyerek szemét véletlenül?
Oszodibeszed
2026. április 29. 21:14
Kész szerencse, hogy ebben a hibbant országban nincs mindenkinek lőfegyvere.... most mehet a tiszás a kalitkába
mreinstand-3
2026. április 29. 21:12
Szarházi, mucsai vén bolond. Szegény galamb. Simán le kellene ültetni ezt a vén tetvet, okulásképp.
