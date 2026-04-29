Megszólalt a 71 éves férfi, aki belőtt a solymári óvoda ablakán

Fényes nappal lőttek be egy solymári óvodába az ablakon keresztül
Percek alatt elkapták a feltételezett tettest.
A Budaörsi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást.
Ahogy arrol beszámoltunk, szerdán kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy lövedék csapódott be egy solymári óvoda nyitott ablakán, a lehúzott redőnyön keresztül. Személyi sérülés nem történt. A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, adatokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak ki, amelyek alapján rövid időn belül sikerült tisztázni a történtek körülményeit.
A nyomozás során megállapították, hogy a lövedék egy légfegyverből származott, és azt egy szemközti társasházból adták le. A hatóságok néhány órán belül azonosították és elfogták a 71 éves B. Jánost, akinek lakásában több vadászfegyvert és egy légpisztolyt is találtak. A férfi rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.
B. János kezdetben tagadta, hogy ő adta volna le a lövést, később azonban beismerte tettét. Elmondása szerint egy fán ülő galambra célzott, azonban elhibázta a lövést, amely végül az óvoda nyitott ablakának lehúzott redőnyét találta el. A Budaörsi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást, a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
Percek alatt elkapták a feltételezett tettest.
Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)