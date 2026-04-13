jövő Tisza Párt fidesz Orbán Viktor

Másnap

2026. április 13. 06:18

Az agresszióra, a félelemkeltésre, a gyűlöletre milyen jövő épülhet?

Néző László
Magyar Nemzet

„A Tisza nyert, nyilván illik gratulálni nekik a győzelemhez. Azt viszont elképzelni sem tudom, mi járt, jár ennek a több millió embernek a fejében, mit remélnek, milyen országot, milyen kormányzást akarnak a mostani helyébe. Tényleg csak ennyi lenne, hogy mindegy, csak ne Orbán, csak ne a Fidesz? Milyen országot, milyen nemzetet lehet majd erre építeni? Az agresszióra, a félelemkeltésre, a gyűlöletre milyen jövő épülhet? Milyen jövőt képzelnek el ezek a milliók önmaguknak, a gyerekeiknek, a szüleiknek? Mert a Tisza nem mondta el, mit akar kezdeni a választópolgárok felhatalmazásával. Amit elmondott, abban senki nem hisz, amit meg véletlenül megtudtunk, attól a Jóisten mentsen meg bennünket.

Mondhatnánk persze, hogy ez legyen innentől a tiszások dolga, csak hát ebben az országban élünk mindannyian, amit tesznek majd, mindannyiunkat érint. A legfontosabb kérdés, belesodornak-e bennünket a háborúba, kiszolgáltatják-e az országot a brüsszeli és kijevi tartótiszteknek. És nem mellesleg elvész-e, elvesznek-e mindent, amit az Orbán-kormányok az elmúlt 16 évben adtak a magyar társadalomnak. Marad-e a rezsicsökkentés, a családi adókedvezmények rendszere, a 13. és 14. havi nyugdíj és a többi. Ezekre a kérdésekre egyelőre nem tudjuk a választ. Attól félek, a következő négy évben nemhogy kolbászból nem lesz a kerítés, de kerítés sem lesz.

A Fidesz eredménye, még ha most veszített is, mégis tiszteletet parancsoló. Ekkora ellenszélben, a különböző titkosszolgálati akciók kereszttüzében, az ukrán zsarolások és brüsszeli fenyegetések árnyékában csoda ez az eredmény. Meg hát persze a 16 évvel a hátunk mögött, ami természetszerűleg magával hozott sok mindent, amit jobb lett volna elkerülni. A nagy folyóknak az a természetük, hogy sok hordalékot is magukkal cipelnek.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tidal-wave-is-back
2026. április 13. 08:39
A Tisza szavazók most ugyanazt fogják kapni jutalmul, amit a Fidesz szavazók büntetésül.
states-2
2026. április 13. 08:23
A komcsi eufória csak az első áremelésekig fog tartani, a népjóléti intézkedések megszüntetéséig, a védett benzinár felszámolásáig , a rengeteg dilettáns hülye első parlamenti megszólalásáig, stb, stb, úgyhogy nyugi.
gyzoltan-2
2026. április 13. 08:07
Vélem, hogy jó-hatása lehetne, ha a két volt jóbarát Gulyás Gergely és Magyar Péter kibékülne, megbékülne egymással..! Megnyugtató lenne, egyenesen a jogfolytonosságot erősítené, ha Gulyás Gergely hivatalában maradhatna..! Minden bizonnyal nem okozna neki megoldhatatlan feladatot a leendő kormány további képviselése...
Milus Ernő
2026. április 13. 07:54
Vállalom a Fidesz értékválasztását: Isten, Haza, Család (büszkén képviselve és nem csak szavakkal ...6% a családpolitikára), büszke vagyok a történelmi feladat vállalására (megmaradni nemzetként). Keresem a magyarázatát annak, hogy mi kellett ehhez képest ahhoz, hogy egy bölcsnek hitt országban az emberek kétharmada egy családpusztító, nárcisztikus (pszichológiai diagnózis), zsúrpubi, drogozva berúgó-beszaró, poloskára bízza Magyarországot. Egy zsarolható senkire. Ő fogja képviselni az országunkat a világ előtt. Nem értem. Egy kis korrekciót vártam (jót is tett volna a Fidesznek). Segítsetek megtalálni a gyászban az okokat, hogy mi vezetett ide.
