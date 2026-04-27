kun béla édes anna Magyar Péter orbán viktor

Magyar Péter figyelmébe ajánljuk: Kun Béla nem repült el – Kosztolányi épp az álhíreket figurázta ki

2026. április 27. 13:51

A Fidesz-pártisággal nehezen vádolható Csunderlik Péter rántotta le a leplet a már korábban cáfolt álhírről.

2026. április 27. 13:51
null

Napok óta vírusként terjed Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének felütése, a „Kun Béla elröpül” című fejezet. Ebben a részben írja le Kosztolányi, hogy a Tanácsköztársaság vezetője repülővel menekült Magyarországról. Az idézett részt még Magyar Péter megválasztott miniszterelnök is megosztotta.

A regény említett szakasza azért tudott ilyen gyorsan terjedni, mert Kun Bélát Orbán Viktorral igyekeznek párhuzamba állítani azok alapján a szintén hasonló körök által terjesztett információkkal, miszerint „NER-es gépek viszik ki a lopott vagyont”. Utóbbi információk forrása a szintén állítólagos meg nem nevezett fideszes forrásokra hivatkozó Politico. Tehát a történet kapcsán semmilyen ténybeli bizonyíték nincs, csupán feltehetőleg politikai céllal terjesztett feltételezések, amikre egyébként a kötelező olvasmányban található zsarnok toposszal igyekeznek ráerősíteni. 

Azonban az idézett rész, mint arra a Fidesz-pártisággal nehezen vádolható Csunderlik Péter rámutat: maga is egy álhír. A történész Facebook-bejegyzésében azt írta, 

„most ki kell ábrándítanom sokakat: Kun Béla nem repülőgéppel hagyta el Magyarországot a Tanácsköztársaság bukásakor,

 hanem a többi népbiztossal együtt vonattal menekült Ausztriába (a menedékjogot nem kapó Szamuely Tibort kivéve, aki így átszökni próbált a határon, de elfogták és öngyilkos lett)”.

Mint Csunderlik kiemelte: Kosztolányi regényében éppen azokat az „álhíreket figurázza ki, amelyek az 1918–1919-es felgyorsult idejű, igencsak kaotikus forradalmi időszak jellegzetes termékei voltak, és a zaklatott történelmi periódusban a spanyolnáthánál is jobban terjedhettek”. Hozzátette: a Tanácsköztársaság idején még az őszirózsás forradalomhoz képest is jobban elszaporodtak a rémhírek, köszönhetően a polgári sajtó felszámolásával kialakult információhiánynak és a proletárdiktatúra bukását váró körök várakozásainak, a „változás utáni vágynak”.

Ezért is kezdődik a regény a „Kun Béla elrepül” című kis bevezető fejezettel, amely egy ismert Tanácsköztársaság alatti álhírre utal, és a Kun Béla állítólagos – negatív – testi és lelki tulajdonságaival (sápadtság, elhanyagoltság, csúfondárosság, kapzsiság és gyávaság) kapcsolatos legelterjedtebb ellenforradalmi toposzok sűrűsödnek össze benne. És Kosztolányi ki is kacsint az olvasóra, amikor azzal zárja a bevezetést: „Legalább a Krisztinában ezt beszélték.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. április 27. 16:05
Onnan tudni, hogy a magyarpéter nem egy Kosztolányi kvalitás, hogy ő nem viccnek szánta a bukott szir elnök Magyarországra érkezését. Amiért őt viszont nem jelentette fel az amyja.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 27. 16:04
Az ilyen magyarpéterféléket szopattuk folyton azzal, hogy meggyőzően közöltünknvelük valamit, a végén odobökve, hogy állítólag. A kretén fajtája annyira elkezdett rugózni a közlés elején, hogy a végét már kizárta az agya.
DeGar
2026. április 27. 15:45
Lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, de 2 év alatt nem láttam olyan bejegyzést MP számos programjáról, ami arra utalt volna, hogy az Operában, Zeneakadémián, vagy valamely színházban hallgatott, nézett volna előadást, sőt bármilyen kultúrális esemény szerepet kapott volna az életében, pedig a csónakázás, cukorkakészítés mellett -ha igénye lett volna rá- tellett volna az idejéből.
templar62
2026. április 27. 15:40
Az a Maduro volt aki repült .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!