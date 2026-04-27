Magyar Péter figyelmébe ajánljuk: Kun Béla nem repült el – Kosztolányi épp az álhíreket figurázta ki

Napok óta vírusként terjed Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének felütése, a „Kun Béla elröpül” című fejezet. Ebben a részben írja le Kosztolányi, hogy a Tanácsköztársaság vezetője repülővel menekült Magyarországról. Az idézett részt még Magyar Péter megválasztott miniszterelnök is megosztotta.

A regény említett szakasza azért tudott ilyen gyorsan terjedni, mert Kun Bélát Orbán Viktorral igyekeznek párhuzamba állítani azok alapján a szintén hasonló körök által terjesztett információkkal, miszerint „NER-es gépek viszik ki a lopott vagyont”. Utóbbi információk forrása a szintén állítólagos meg nem nevezett fideszes forrásokra hivatkozó Politico. Tehát a történet kapcsán semmilyen ténybeli bizonyíték nincs, csupán feltehetőleg politikai céllal terjesztett feltételezések, amikre egyébként a kötelező olvasmányban található zsarnok toposszal igyekeznek ráerősíteni.